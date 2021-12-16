Creazione di Pannelli di Controllo Attivi in MQL5 per il Trading

Introduzione

L'efficienza è molto essenziale in un ambiente di lavoro, soprattutto nel lavoro dei trader, dove la velocità e la precisione giocano un ruolo importante. Durante la preparazione del terminal per il lavoro, ognuno rende il suo posto di lavoro il più confortevole possibile per se stesso, al fine di implementare le analisi ed entrare nel mercato il prima possibile. Ma la realtà della questione è che gli sviluppatori non possono sempre accontentare tutti ed è impossibile sintonizzarsi sul desiderio di determinate funzioni.



Ad esempio, per uno scalper, ogni frazione di secondo e ogni pressione del tasto "Nuovo ordine" è importante e la successiva impostazione di tutti i parametri potrebbe essere critica in termini di tempo.

Allora come troviamo una soluzione? La soluzione risiede nella personalizzazione degli elementi, poiché MetaTrader 5 fornisce componenti meravigliosi come "Pulsante", "Modifica" e "Etichetta". Facciamolo.





2. Opzioni del Pannello

Prima di tutto, decidiamo che tipo di funzioni sono essenziali per un pannello. Porremo l'accento principale sul trading, utilizzando il pannello e, quindi, includeremo le seguenti funzioni:

Apertura della posizione



Inserimento di un ordine in sospeso

Modifica della posizione/ordine

Chiusura della posizione



Eliminazione di un ordine in sospeso.

Inoltre, non verrà fatto alcun danno aggiungendo la possibilità di personalizzare il pannello della combinazione di colori, le dimensioni dei caratteri e le impostazioni di salvataggio. Diamo una descrizione più dettagliata di tutti gli elementi del pannello futuro. Specifichiamo il nome dell'oggetto, il suo tipo e la descrizione del suo scopo, per ciascuna delle funzioni del pannello. Il nome di ogni oggetto inizierà con "ActP" - questa sarà una specie di chiave, che indica che l'oggetto appartiene al pannello.

2.1. Posizione Aperte



Di seguito introdurremo tutti i parametri necessari per l'apertura della posizione, e la implementeremo facendo clic su un pulsante. Le linee ausiliarie, che si attivano spuntando una casella, ci aiuteranno nell'impostazione dei livelli di Stop Loss e Take Profit. La selezione del tipo di esecuzione verrà effettuata utilizzando i pulsanti di opzione.

Nome

Tipo

Descrizione

ActP_buy_button1 Bottone

Pulsante per il trade Buy ActP_sell_button1

Bottone

Pulsante per il trade Sale ActP_DealLines_check1

Flag

Set/reset flag delle linee ausiliarie

ActP_Exe_radio1

Pulsante di Opzione

Gruppo di pulsanti di opzione per la selezione del tipo di operazione

ActP_SL_edit1

Campo di Input

Campo per inserire uno Stop Loss

ActP_TP_edit1

Campo di Input

Campo per inserire un Take Profit

ActP_Lots_edit1

Campo di Input

Campo per inserire l'importo

ActP_dev_edit1

Campo di Input

Campo per inserire una deviazione tollerabile durante l'apertura

ActP_mag_edit1

Campo di Input

Campo per inserire un numero

ActP_comm_edit1 Campo di input Archiviato per l'inserimento di commenti

Tabella 1 Elenco degli elementi del pannello, "Apertura del Trading"



2.2 Effettuare un Ordine Pendente

Di seguito introdurremo tutti i parametri necessari per l'inserimento di un ordine in sospeso e li inseriremo premendo un tasto. Le linee di supporto, che vengono attivate selezionando un flag, aiuteranno a impostare Stop Loss, Take Profit, livelli di stop-limit e tempi di scadenza. La selezione del tipo di esecuzione e del tipo di scadenza, verrà effettuata con l'ausilio di un gruppo di pulsante di opzione.

Nome

Tipo

Descrizione

ActP_buy_button2 Bottone

Pulsante per impostare un ordine di Acquisto

ActP_sell_button2

Bottone

Pulsante per impostare un ordine di trading

ActP_DealLines_check2

Flag

Le linee ausiliarie impostano / resettano flag

ActP_lim_check2 Flag Ordine stop-limit set/reset flag ActP_Exe_radio2

Pulsante di Opzione

Gruppo di pulsanti di opzione per la selezione del tipo di esecuzione dell'ordine

ActP_exp_radio2 Pulsante di Opzione Gruppo di pulsanti di opzione per la selezione del tipo di scadenza dell'ordine ActP_SL_edit2

Campo di input

Campo per inserire uno Stop Loss

ActP_TP_edit2

Campo di input

Campo per inserire un Take Profit

ActP_Lots_edit2

Campo di input

Campo per inserire l'importo

ActP_limpr_edit2

Campo di input Campo per inserire il prezzo di un ordine stop-limit

ActP_mag_edit2

Campo di input

Campo per inserire il numero magico

ActP_comm_edit2 Campo di input Campo per i commenti ActP_exp_edit2 Campo di input Campo per inserire la data di scadenza ActP_Pr_edit2 Campo di input Campo per l'inserimento del prezzo di esecuzione dell'ordine

Tabella 2 Elenco degli elementi del pannello "Inserimento ordini pendenti"



2.3. Modifica/Chiusura dei Trade

Di seguito introdurremo tutti i parametri necessari per la modifica e la chiusura di un trade. Le linee ausiliarie, che si attivano spuntando una casella, ci aiuteranno nell'installazione dei livelli di Stop Loss e Take Profit. La selezione delle operazioni verrà generata da un elenco a discesa.

Nome

Tipo

Descrizione

ActP_ord_button5 Elenco a tendina Elenco delle selezioni per un trade ActP_mod_button4 Bottone

Pulsante di modifica del trade

ActP_del_button4

Bottone

Pulsante di chiusura del trade

ActP_DealLines_check4

Flag

Flag set/reset linee ausiliarie

ActP_SL_edit4

Campo di input

Campo per inserire uno Stop Loss ActP_TP_edit4

Campo di input

Campo per inserire un Take Profit ActP_Lots_edit4

Campo di input

Campo per inserire l'importo

ActP_dev_edit4

Campo di input

Campo per inserire una deviazione tollerabile

ActP_mag_edit4

Campo di input

Campo per la visualizzazione del numero magico (sola lettura)

ActP_Pr_edit4 Campo di input Campo per visualizzare il prezzo di apertura (sola lettura)

Tabella 3. Elenco degli elementi del pannello "Modifica/chiusura del Trade"

2.4. Modifica/Rimozione degli Ordini



Di seguito introdurremo tutti i parametri necessari per la modifica e la rimozione degli ordini in sospeso. Le linee di supporto, che vengono attivate selezionando una casella, aiuteranno nell'installazione di fermate, riprese, livelli di stop-limit e tempi di scadenza. La selezione del tipo di tempi di scadenza verrà generata con l'aiuto di un gruppo di pulsanti di opzione. La selezione degli ordini verrà generata da un elenco a discesa.

Nome

Tipo

Descrizione

ActP_ord_button5 Elenco a tendina Elenco per selezionare l'ordine ActP_mod_button3 Bottone

Modifica dell'ordine

ActP_del_button3

Bottone

Pulsante di rimozione dell'ordine

ActP_DealLines_check3

Flag

Flag set/reset linee ausiliarie

ActP_exp_radio3 Pulsante di Opzione Gruppo di pulsanti di opzione per selezionare il tipo di scadenza di un ordine ActP_SL_edit3

Campo di input

Campo per inserire uno Stop Loss ActP_TP_edit3

Campo di input

Campo per l'inserimento di un take

ActP_Lots_edit3

Campo di input

Campo che visualizza il volume (sola lettura)

ActP_limpr_edit3

Campo di input Campo per l'inserimento del prezzo per un ordine stoplimit

ActP_mag_edit3

Campo di input

Campo che mostra i numeri magici (sola lettura)

ActP_comm_edit3 Campo di input Campo per i commenti ActP_exp_edit3 Campo di input Campo per l'inserimento della data di scadenza ActP_Pr_edit3 Campo di input Campo per inserire il prezzo di esecuzione dell'ordine ActP_ticket_edit3 Campo di input Campo che visualizza il ticket d'ordine (sola lettura)

Tabella 4. Elenco degli elementi del pannello "Modifica/rimozione ordini"

2.5 Impostazioni

Di seguito sceglieremo il colore di pulsanti, etichette e testi dall'elenco a discesa, oltre a impostare varie dimensioni del carattere.

Nome

Tipo

Descrizione

ActP_col1_button6 Elenco a tendina

Elenco delle selezioni di colore per i pulsanti

ActP_col2_button6

Elenco a tendina

Elenco di selezione del colore per i tag

ActP_col3_button6

Elenco a tendina

Elenco di selezione del colore del testo

ActP_font_edit6

Campo di input

Campo per specificare la dimensione del testo

Tabella 5. Elenco degli elementi del pannello "Impostazioni"

Viene anche aggiunto un pulsante per creare la possibilità di ridurre a icona il pannello se non viene utilizzato. Potresti aver notato la presenza di uno strumento come "linee di supporto". Cosa sono e perché ne abbiamo bisogno? Attraverso l'uso di queste linee, saremo in grado di impostare uno Stop Loss, Take Profit, il prezzo di attivazione di un ordine in sospeso, il prezzo di un ordine stop-limit (linee orizzontali), nonché il tempo di scadenza di un ordine posticipato (linea verticale), trascinando semplicemente con il mouse queste linee fino al prezzo/ora desiderato.



Dopotutto, un'installazione visuale è più conveniente di una testuale (inserire manualmente prezzi/tempo nell'apposito campo). Inoltre, queste righe ci serviranno come "punti salienti" del parametro di un ordine selezionato. Poiché possono esserci molti ordini, le linee ombreggiate del terminale standard, che di solito mostrano i prezzi, possono diventare molto confuse.





3. L'Approccio Generale alla Creazione dell'Interfaccia

Quindi abbiamo stabilito con successo il nostro obiettivo: creare una forma di assistente grafico all'interno del settore. A tal fine, abbiamo bisogno dell'interfaccia più user-friendly. Innanzitutto, deve essere chiaro che tutti gli elementi di controllo (e saranno molti) dovranno essere creati tramite software, e quindi la posizione e la dimensione degli oggetti devono essere precalcolate.



Ora immaginate di aver passato un lungo, faticoso e difficile periodo, elaborando le coordinate degli oggetti, assicurandoci che non si sovrappongano e siano ben visibili; e poi c'è bisogno di aggiungere un nuovo oggetto, e il nostro intero schema ora deve essere ricostruito!



Chi ha familiarità con l'ambiente di sviluppo rapido di applicazioni (Delphi, C++ Builder, ecc.) sa quanto velocemente può essere creata l'interfaccia utente più complicata.



Proviamo ad implementarlo utilizzando MQL5. Innanzitutto, utilizzando un mouse, individuiamo gli oggetti di controllo nel modo più appropriato e ne regoliamo le dimensioni. Quindi, scriviamo un semplice script che legge le proprietà di tutti gli oggetti sul grafico e li registra in un file e, quando necessario, saremo facilmente in grado di recuperare tali proprietà e ricostruire completamente gli oggetti su qualsiasi grafico.

Il codice dello script potrebbe essere simile a questo:

#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property script_show_inputs input int interfaceID= 1 ; void OnStart () { int handle= FileOpen ( "Active_Panel_scheme_" + IntegerToString (interfaceID)+ ".bin" , FILE_WRITE | FILE_BIN ); if (handle!= INVALID_HANDLE ) { for ( int i= 0 ;i< ObjectsTotal ( 0 );i++) { string name= ObjectName ( 0 ,i); FileWriteString (handle,name, 100 ); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TYPE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XDISTANCE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YDISTANCE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XSIZE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YSIZE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BACK )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTED )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTABLE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_READONLY )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BGCOLOR )); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT ), 100 ); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT ), 100 ); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_BMPFILE , 0 ), 100 ); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_BMPFILE , 1 ), 100 ); FileWriteDouble (handle, ObjectGetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE )); } FileClose (handle); Alert ( "Done!" ); } }

Come puoi vedere, il codice è estremamente semplice, scrive su un file binario alcune proprietà di tutti gli oggetti grafici. La cosa più importante è non dimenticare l'ordine di sequenza delle proprietà registrate durante la lettura del file.

Lo script è pronto, quindi passiamo alla creazione dell'interfaccia.



E la prima cosa che faremo è organizzare il menu principale in base al tipo delle sue schede. Perché abbiamo bisogno di schede? Perché ci sono molti oggetti e montarli tutti sullo schermo sarebbe problematico. E poiché gli oggetti sono raggruppati di conseguenza (vedi tabella sopra), è più facile posizionare ciascun gruppo in una scheda separata.

Pertanto, utilizzando il menu del terminale Inserisci -> Oggetti -> Pulsante, creeremo cinque pulsanti nella parte superiore del grafico, che fungeranno da nostro menu principale.

Fig. 1 Schede del pannello

Non dimentichiamo che gli oggetti possono essere facilmente duplicati, selezionandone uno e poi trascinandolo con il mouse, tenendo premuto il tasto "Ctrl". In questo modo creeremo una copia dell'oggetto anziché ricollocare il suo originale.



Particolare attenzione va data ai nomi degli oggetti, senza dimenticare che devono iniziare tutti con "ActP". Inoltre, aggiungiamo "main" al nome della stringa, che indica che l'oggetto appartiene alla barra dei menu principale.

Figure 2. Lista degli oggetti (schede del pannello)



Allo stesso modo, applichiamo il contenuto della scheda al nuovo grafico. Il contenuto di ogni scheda dovrebbe essere posizionato su un grafico separato !

Tab "Market":





Figure 3. Elementi della scheda "Mercato"







Figura 4. Elementi della scheda "In sospeso"



Scheda Impostazioni:





Figura 5. Elementi della scheda "Impostazioni"

L'ultima scheda "Modifica / chiudi" è diversa, servirà per modificare / eliminare gli ordini in sospeso, nonché modificare e chiudere le operazioni di trading. Sarà ragionevole dividere il lavoro con trade e il lavoro con ordini in due sotto-tab separati. Per prima cosa creiamo un pulsante che attiverà l'elenco a discesa, dal quale sceglieremo un ordine o un trade con cui lavorare.

Figura 2. 6. Elementi della Scheda "Modifica/Chiudi"

Successivamente creiamo le sottoschede. Per lavorare con i trade:





Figura 2. 7. Elementi per lavorare con le posizioni

E per lavorare con gli ordini:





Figure 8. Sottoscheda per lavorare con gli ordini

Ecco fatto, l'interfaccia è stata creata.



Applichiamo lo script a ciascuno dei grafici per salvare ogni scheda in un file separato. Il parametro di input "interfaceID" deve essere diverso per ogni scheda:



0 - Home page

1 - Market

2 - In sospeso

3 - Pulsante per l'attivazione dell'elenco di selezione degli scambi / ordini



4 - Impostazioni

6 - Sottoscheda per lavorare con i trade

7 - Sottoscheda per lavorare con gli ordini

La scheda numero 5 corrisponde al pulsante "Riduci finestra" nel menu principale, quindi non ci sono oggetti su di essa e possiamo saltarla.

Dopo tutte queste manipolazioni, i seguenti file appariranno nella cartella della directory del terminale -> MQL5 ->:

Figure 9. Elenco dei file con schemi di pannelli





4. Download di Elementi dell'Interfaccia

Ora gli elementi dell'interfaccia sono archiviati in file e sono pronti per essere utilizzati. Per cominciare, determiniamo il luogo in cui si troverà il nostro pannello. Se lo posizioniamo direttamente sul grafico principale, bloccherà il grafico dei prezzi, il che è molto scomodo. Pertanto, sarà più ragionevole posizionare il pannello nella finestra secondaria del grafico principale. Un indicatore può creare questo pannello.



Creiamolo:

#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window int OnInit () { IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "AP" ); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[]) { return (rates_total); }

Il codice è molto semplice perché la funzione principale di questo indicatore è la creazione di finestre secondarie, piuttosto che effettuare vari calcoli. L'unica cosa che faremo è installare un nome "breve" dell'indicatore, con il quale possiamo trovare la sua finestra secondaria. Compileremo e applicheremo un grafico all'indicatore e apparirà una finestra.

Ora concentriamoci sul pannello Expert Advisor. Creeremo un nuovo Expert Advisor.



La funzione OnInit() conterrà i seguenti operatori:

double Bid,Ask; datetime time_current; int wnd=- 1 ; bool last_loaded=false; int OnInit () { EventSetTimer ( 1 ); get_prices(); wnd= ChartWindowFind ( 0 , "AP" ); if (!last_loaded) create_interface(); return ( 0 ); }

Qui lanciamo un timer (il motivo per cui è fatto verrà spiegato di seguito), otteniamo gli ultimi prezzi dal mercato, utilizzando ChartWindowFind, individuiamo la finestra dell'indicatore e la salviamo come variabile. Flag last_loaded - indica se questa è la prima volta che l'Expert Advisor viene inizializzato. Queste informazioni saranno necessarie per evitare di ricaricare l'interfaccia durante una reinizializzazione.

La funzione create_interface() ha il seguente aspetto:

void create_interface() { if (Reset_Expert_Settings) { GlobalVariableDel ( "ActP_buttons_color" ); GlobalVariableDel ( "ActP_label_color" ); GlobalVariableDel ( "ActP_text_color" ); GlobalVariableDel ( "ActP_font_size" ); } ApplyScheme( 0 ); ApplyScheme( 1 ); Objects_Selectable( "ActP" ,false); ChartRedraw (); }

Il primo passo è controllare il parametro di input "reset settings" e, se è installato, rimuovere le variabili globali, responsabili delle impostazioni. Di seguito verrà descritto come questa azione influisca sul pannello. Inoltre, la funzione ApplyScheme() creerà un'interfaccia da un file.

bool ApplyScheme( int ID) { string fname= "Active_Panel_scheme_custom_" + IntegerToString (ID)+ ".bin" ; if (! FileIsExist (fname)) fname= "Active_Panel_scheme_" + IntegerToString (ID)+ ".bin" ; int handle= FileOpen (fname, FILE_READ | FILE_BIN ); if (handle!= INVALID_HANDLE ) { while (! FileIsEnding (handle)) { string obj_name= FileReadString (handle, 100 ); int _wnd=wnd; if ( StringFind (obj_name, "line" )>= 0 ) _wnd= 0 ; ENUM_OBJECT obj_type= FileReadInteger (handle); ObjectCreate ( 0 , obj_name, obj_type, _wnd, 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_XDISTANCE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_YDISTANCE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_XSIZE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_YSIZE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_COLOR , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_STYLE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_WIDTH , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_BACK , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_SELECTED , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_SELECTABLE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_READONLY , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_FONTSIZE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_STATE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_BGCOLOR , FileReadInteger (handle)); ObjectSetString ( 0 ,obj_name, OBJPROP_TEXT , FileReadString (handle, 100 )); ObjectSetString ( 0 ,obj_name, OBJPROP_FONT , FileReadString (handle, 100 )); ObjectSetString ( 0 ,obj_name, OBJPROP_BMPFILE , 0 , FileReadString (handle, 100 )); ObjectSetString ( 0 ,obj_name, OBJPROP_BMPFILE , 1 , FileReadString (handle, 100 )); ObjectSetDouble ( 0 ,obj_name, OBJPROP_PRICE , FileReadDouble (handle)); if ( GlobalVariableCheck ( "ActP_buttons_color" ) && obj_type== OBJ_BUTTON ) ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_BGCOLOR , GlobalVariableGet ( "ActP_buttons_color" )); if ( GlobalVariableCheck ( "ActP_label_color" ) && obj_type== OBJ_LABEL ) ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_COLOR , GlobalVariableGet ( "ActP_label_color" )); if ( GlobalVariableCheck ( "ActP_text_color" ) && (obj_type== OBJ_EDIT || obj_type== OBJ_BUTTON )) ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_COLOR , GlobalVariableGet ( "ActP_text_color" )); if ( GlobalVariableCheck ( "ActP_font_size" ) && (obj_type== OBJ_EDIT || obj_type== OBJ_LABEL )) ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_FONTSIZE , GlobalVariableGet ( "ActP_font_size" )); if (obj_name== "ActP_font_edit6" && GlobalVariableCheck ( "ActP_font_size" )) ObjectSetString ( 0 ,obj_name, OBJPROP_TEXT , IntegerToString ( GlobalVariableGet ( "ActP_font_size" ))); } FileClose (handle); return (true); } return (false); }

Ancora una volta, non c'è niente di complicato in questo. La funzione aprirà il file desiderato, con uno schema di interfaccia pre-salvato e lo creerà nella finestra, che abbiamo precedentemente individuato (finestra indicatore). Inoltre selezioniamo i colori degli oggetti e le dimensioni dei caratteri dalle variabili globali del terminale.

La funzione Objects_Selectable() rende tutti gli oggetti, ad eccezione delle linee ausiliarie, non contrassegnati, al fine di attivare le animazioni dei pulsanti ed evitare di eliminare accidentalmente un oggetto necessario.

void Objects_Selectable( string IDstr, bool flag) { for ( int i= ObjectsTotal ( 0 );i>= 0 ;i--) { string n= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (n,IDstr)>= 0 ) { if (!flag) if ( StringFind (n, "line" )>- 1 ) continue ; ObjectSetInteger ( 0 ,n, OBJPROP_SELECTABLE ,flag); } } }

Ora diamo un'occhiata alla funzione OnTick(). Ci servirà per ottenere gli ultimi prezzi sul mercato.

void OnTick () { get_prices(); }

La funzione get_prices() ha la forma:

void get_prices() { MqlTick tick; if ( SymbolInfoTick ( Symbol (),tick)) { Bid=tick.bid; Ask=tick.ask; time_current=tick.time; } }

E non dimenticare OnDeinit ():

void OnDeinit ( const int reason) { if (reason!= REASON_CHARTCHANGE ) { last_loaded=false; ObjectsDeleteAll_my( "ActP" ); FileDelete ( "Active_Panel_scheme_custom_1.bin" ); FileDelete ( "Active_Panel_scheme_custom_2.bin" ); FileDelete ( "Active_Panel_scheme_custom_3.bin" ); FileDelete ( "Active_Panel_scheme_custom_4.bin" ); FileDelete ( "Active_Panel_scheme_custom_5.bin" ); } else last_loaded=true; EventKillTimer (); }

Prima di tutto verifica la causa della reinizializzazione: se è dovuta a un cambio di timeframe e/o simboli, non elimineremo la voce del pannello. In tutti gli altri casi, rimuovere tutti gli elementi utilizzando la funzione ObjectsDeleteAll_my().



void ObjectsDeleteAll_my( string IDstr) { for ( int i= ObjectsTotal ( 0 );i>= 0 ;i--) { string n= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (n,IDstr)>= 0 ) ObjectDelete ( 0 ,n); } }

Dopo aver compilato ed eseguito l'Expert Advisor, otteniamo il seguente risultato:

Figure 10. Esempio di lavoro di un Expert Advisor

Tuttavia, tutto ciò serve a poco finché non siamo in grado di far sì che questi oggetti rispondano alla nostra manipolazione.





5. Gestione degli Eventi



L'interfaccia è stata creata, ora dobbiamo farla funzionare. Tutte le nostre azioni con oggetti generano eventi specifici. La funzione OnChartEvent OnChartEvent(const int id, const long& lparam, const double& dparam, const string& sparam) è il meccanismo di gestione degli eventi ChartEvent . Di tutti gli eventi che ci interessano i seguenti:

CHARTEVENT_CLICK - clicca sul grafico

CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT - finito di modificare il campo di input

CHARTEVENT_OBJECT_CLICK - clicca sull'oggetto grafico

Nel nostro caso, il parametro della funzione id indica l'ID dell'evento, sparam - indica il nome dell'oggetto, che genera questo evento, e tutti gli altri parametri non ci interessano.

Il primo evento che esploreremo è il - fare clic sul pulsante del menu principale.



5.1. Gestione degli eventi del menu principale



Ricordiamo che il menu principale è composto da cinque pulsanti. Quando si fa clic su uno di essi, dovrebbe andare in modalità premuta, indirizzarci all'interfaccia giusta e caricare le schede appropriate. Quindi, tutti gli altri pulsanti del menu dovrebbero andare in modalità non premuto.

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_main_1" ) {Main_controls_click( 1 ); ChartRedraw (); return ;} if (sparam== "ActP_main_2" ) {Main_controls_click( 2 ); ChartRedraw (); return ;} if (sparam== "ActP_main_3" ) {Main_controls_click( 3 ); ChartRedraw (); return ;} if (sparam== "ActP_main_4" ) {Main_controls_click( 4 ); ChartRedraw (); return ;} if (sparam== "ActP_main_5" ) {Main_controls_click( 5 ); ChartRedraw (); return ;} ... } ... }

Se c'è stato un clic sul pulsante del menu, allora abbiamo eseguito la funzione Main_controls_click(). Ridisegniamo il grafico utilizzando ChartRedraw() e completiamo la funzione. Dovremmo completare l'esecuzione perché è possibile fare clic su un solo oggetto alla volta e, pertanto, tutte le ulteriori implementazioni porteranno a uno spreco di tempo della CPU.

void Main_controls_click( int ID) { int loaded=ID; for ( int i= 1 ;i< 6 ;i++) { if (i!=ID) { if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_main_" + IntegerToString (i), OBJPROP_STATE )== 1 ) loaded=i; ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_main_" + IntegerToString (i), OBJPROP_STATE , 0 ); } } ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_main_" + IntegerToString (ID), OBJPROP_STATE , 1 ); DeleteLists( "ActP_orders_list_" ); DeleteLists( "ActP_color_list_" ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col1_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col2_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col3_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); SaveScheme(loaded); DeleteScheme( "ActP" ); ApplyScheme(ID); Objects_Selectable( "ActP" ,false); }

Siamo stati introdotti alle funzioni Objects_Selectable() e ApplyScheme() e in seguito passeremo alla funzione DeleteLists().



La funzione SaveScheme() salva un file di interfaccia, in modo che gli oggetti mantengano tutte le loro proprietà durante un ricaricamento:



void SaveScheme( int interfaceID) { int handle= FileOpen ( "Active_Panel_scheme_custom_" + IntegerToString (interfaceID)+ ".bin" , FILE_WRITE | FILE_BIN ); if (handle!= INVALID_HANDLE ) { for ( int i= 0 ;i< ObjectsTotal ( 0 );i++) { string name= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (name, "ActP" )< 0 ) continue ; if ( StringFind (name, "main" )>= 0 ) continue ; FileWriteString (handle,name, 100 ); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TYPE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XDISTANCE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YDISTANCE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XSIZE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YSIZE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BACK )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTED )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTABLE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_READONLY )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BGCOLOR )); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT ), 100 ); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT ), 100 ); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_BMPFILE , 0 ), 100 ); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_BMPFILE , 1 ), 100 ); FileWriteDouble (handle, ObjectGetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE )); } FileClose (handle); } }

La funzione DeleteScheme() rimuove gli oggetti tab.

void DeleteScheme( string IDstr) { for ( int i= ObjectsTotal ( 0 );i>= 0 ;i--) { string n= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (n,IDstr)>= 0 && StringFind (n, "main" )< 0 ) ObjectDelete ( 0 ,n); } }

Pertanto, eseguendo la funzione Main_controls_click(), rimuoveremo la vecchia scheda, salvandola in anticipo, e ne caricheremo una nuova.

Compilando l'Expert Advisor, vedremo i risultati.



Ora faremo clic sul pulsante del menu principale, caricheremo le nuove schede, mantenendole nello stato delle schede originali.



Figure 11. Elementi della scheda "In sospeso"

Figure 12. Elementi della scheda "Modifica/Chiudi"





Figure 13. Elementi della scheda "Impostazioni"

Con questo possiamo terminare la manipolazione del menu principale, poiché ora svolge pienamente le sue funzioni.

5.2. Gestione dell'Evento del Componente "Flag"



L'impostazione delle linee ausiliarie e degli ordini stoplimit viene effettuata utilizzando i componenti "flag", ma non è presente nell'elenco degli oggetti grafici di MT5. Quindi creiamolo. C'è un oggetto "etichetta grafica", che di fatto è un'immagine che ha uno stato "acceso" e uno stato "spento". Lo stato può essere variato facendo clic sull'oggetto. È possibile impostare un'immagine separata per ogni stato. Scegli un'immagine per ciascuno degli stati:

Attivato

Disattivato

Impostiamo le immagini nelle proprietà dell'oggetto:

Figura 13. Impostazione delle proprietà dell'elemento "flag"



Si ricorda che le immagini per essere disponibili nell'elenco devono essere posizionate nella cartella "Cartella Terminale->MQL5->Immagini" e avere l'estensione ".Bmp".



Passiamo agli eventi di elaborazione, che si verificano quando si fa clic su un oggetto. Useremo l'esempio della bandiera, che è responsabile del posizionamento delle linee ausiliarie all'apertura del trade.

if (sparam== "ActP_DealLines_check1" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { string SL_txt= ObjectGetString ( 0 , "ActP_SL_edit1" , OBJPROP_TEXT ); string TP_txt= ObjectGetString ( 0 , "ActP_TP_edit1" , OBJPROP_TEXT ); double val_SL, val_TP; if (SL_txt!= "" ) val_SL= StringToDouble (SL_txt); else { double pr_max= ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MAX ); double pr_min= ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MIN ); val_SL=pr_min+(pr_max-pr_min)* 0.33 ; } if (TP_txt!= "" ) val_TP= StringToDouble (TP_txt); else { double pr_max= ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MAX ); double pr_min= ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MIN ); val_TP=pr_max-(pr_max-pr_min)* 0.33 ; } ObjectSetDouble ( 0 , "ActP_SL_line1" , OBJPROP_PRICE , val_SL); ObjectSetDouble ( 0 , "ActP_TP_line1" , OBJPROP_PRICE , val_TP); } else { ObjectSetDouble ( 0 , "ActP_SL_line1" , OBJPROP_PRICE , 0 ); ObjectSetDouble ( 0 , "ActP_TP_line1" , OBJPROP_PRICE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; }

Lo stesso metodo viene utilizzato per i flag, che sono responsabili dell'elaborazione e dell'installazione delle linee ausiliarie nella scheda di chiusura / modifica degli ordini in sospeso. Pertanto, non entreremo nei dettagli su di loro in questo articolo. Coloro che desiderano familiarizzarsi con essi possono utilizzare il codice Expert Advisor.

L'impostazione del flag degli ordini stoplimit nella scheda "In sospeso" ha il seguente handler:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_limit_check2" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit2" , OBJPROP_BGCOLOR , White ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit2" , OBJPROP_READONLY , false); ObjectSetString ( 0 , "ActP_limpr_edit2" , OBJPROP_TEXT , DoubleToString (Bid, _Digits )); if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_DealLines_check2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) ObjectSetDouble ( 0 , "ActP_lim_line2" , OBJPROP_PRICE , Bid); } else { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit2" , OBJPROP_BGCOLOR , LavenderBlush ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit2" , OBJPROP_READONLY , true); ObjectSetString ( 0 , "ActP_limpr_edit2" , OBJPROP_TEXT , "" ); if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_DealLines_check2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) ObjectSetDouble ( 0 , "ActP_lim_line2" , OBJPROP_PRICE , 0 ); } } ... } ... }

Ora abbiamo finito di lavorare con le flag. Consideriamo il seguente oggetto di nostra produzione - "gruppo di pulsanti radio".



5.3. Gestione Evento Componente "Gruppo Pulsanti di Opzione"



Utilizzando questo componente, selezioniamo il tipo di trade e il tipo di scadenza dell'ordine. Proprio come nel caso delle flag, utilizzeremo tag grafici, ma questa volta con nuove immagini.

Attivato

Disattivato

Ma qui il problema è complicato a causa della necessità di ripristinare tutti i pulsanti di opzione, tranne quello su cui si fa clic, in uno stato inattivo. Considera l'esempio del pulsante di opzione del di :

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_Exe1_radio2" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); ObjectSetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE , 1 ); if (selected) { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_Exe2_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_Exe3_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ChartRedraw (); return ; } ChartRedraw (); return ; } if (sparam== "ActP_Exe2_radio2" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); ObjectSetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE , 1 ); if (selected) { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_Exe1_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_Exe3_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ChartRedraw (); return ; } ChartRedraw (); return ; } if (sparam== "ActP_Exe3_radio2" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); ObjectSetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE , 1 ); if (selected) { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_Exe1_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_Exe2_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ChartRedraw (); return ; } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

I pulsanti di opzione del tipo di scadenza dell'ordine differiscono solo per il fatto che quando si fa clic sul terzo, è necessario eseguire un passaggio aggiuntivo: è necessario impostare una nuova data nell'ora di inserimento della scadenza di un ordine:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_exp3_radio2" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); ObjectSetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE , 1 ); if (selected) { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp1_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp2_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp_edit2" , OBJPROP_BGCOLOR , White ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp_edit2" , OBJPROP_READONLY , false); ObjectSetString ( 0 , "ActP_exp_edit2" , OBJPROP_TEXT , TimeToString (time_current)); if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_DealLines_check2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp_line2" , OBJPROP_TIME , time_current); ChartRedraw (); return ; } else { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp_edit2" , OBJPROP_BGCOLOR , LavenderBlush ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp_edit2" , OBJPROP_READONLY , true); if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_DealLines_check2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp_line2" , OBJPROP_TIME , 0 ); } ChartRedraw (); return ; ... } ... }

Ora abbiamo finito di lavorare con i pulsanti di opzione.

5.4. Creazione e gestione di eventi di elenchi a discesa



Utilizzeremo l'elenco a discesa per la scelta di ordini / trade per la modifica / chiusura / rimozione e il pannello di selezione dei colori. Iniziamo con l'elenco delle trade/ordini.

La prima cosa che appare nella scheda "Modifica / chiusura" è un pulsante con l'etichetta "Seleziona un ordine ", questo sarà il pulsante che attiva l'elenco. Quando fai clic su di esso, l'elenco a discesa dovrebbe aprirsi e, dopo aver effettuato la selezione, dovrebbe ripiegarsi di nuovo. Diamo un'occhiata al gestore CHARTEVENT_OBJECT_CLICK di questo pulsante:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_ord_button5" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { DeleteScheme( "ActP" , true); string info[ 100 ]; int tickets[ 100 ]; ArrayInitialize (tickets, - 1 ); get_ord_info(info, tickets); create_list(info, tickets); } else { DeleteLists( "ActP_orders_list_" ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

Il nostro obiettivo principale è determinare se i trade/gli ordini sono sul mercato e, in tal caso, estrarre informazioni da essi e visualizzarle nell'elenco. La funzione get_ord_info() esegue questo ruolo:

void get_ord_info( string &info[], int &tickets[]) { int cnt= 0 ; string inf; if ( PositionSelect ( Symbol ())) { double vol= PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); int typ= PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); if (typ== POSITION_TYPE_BUY ) inf+= "BUY " ; if (typ== POSITION_TYPE_SELL ) inf+= "SELL " ; inf+= DoubleToString (vol, MathCeil ( MathAbs ( MathLog (vol)/ MathLog ( 10 ))))+ " lots" ; inf+= " at " + DoubleToString ( PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ), Digits ()); info[cnt]=inf; tickets[cnt]= 0 ; cnt++; } for ( int i= 0 ;i< OrdersTotal ();i++) { int ticket= OrderGetTicket (i); if ( OrderGetString ( ORDER_SYMBOL )== Symbol ()) { inf= "#" + IntegerToString (ticket)+ " " ; int typ= OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ); double vol= OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_CURRENT ); if (typ== ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ) inf+= "BUY LIMIT " ; if (typ== ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ) inf+= "SELL LIMIT " ; if (typ== ORDER_TYPE_BUY_STOP ) inf+= "BUY STOP " ; if (typ== ORDER_TYPE_SELL_STOP ) inf+= "SELL STOP " ; if (typ== ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ) inf+= "BUY STOP LIMIT " ; if (typ== ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ) inf+= "SELL STOP LIMIT " ; inf+= DoubleToString (vol, MathCeil ( MathAbs ( MathLog (vol)/ MathLog ( 10 ))))+ " lots" ; inf+= " at " + DoubleToString ( OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_OPEN ), Digits ()); info[cnt]=inf; tickets[cnt]=ticket; cnt++; } } }

Unirà in un blocco informazioni e ordinerà ticket e trade.



Inoltre, la funzione create_list() creerà un elenco sulla base di queste informazioni:

void create_list( string &info[], int &tickets[]) { int x= ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_XDISTANCE ); int y= ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_YDISTANCE )+ ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_YSIZE ); color col= ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_COLOR ); color bgcol= ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_BGCOLOR ); int wnd_height= ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ,wnd); int y_cnt= 0 ; for ( int i= 0 ;i< 100 ;i++) { if (tickets[i]==- 1 ) break ; int y_pos=y+y_cnt* 20 ; if (y_pos+ 20 >wnd_height) {x+= 300 ; y_cnt= 0 ;} y_pos=y+y_cnt* 20 ; y_cnt++; string name= "ActP_orders_list_" + IntegerToString (i)+ " $" + IntegerToString (tickets[i]); create_button(name,info[i],x,y_pos, 300 , 20 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,col); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTABLE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 8 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BGCOLOR ,bgcol); } }

E infine, le funzioni DeleteLists () rimuovono gli elementi dell'elenco:

void DeleteLists( string IDstr) { for ( int i= ObjectsTotal ( 0 );i>= 0 ;i--) { string n= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (n,IDstr)>= 0 && StringFind (n, "main" )< 0 ) ObjectDelete ( 0 ,n); } }

Quindi ora quando fai clic sul pulsante di attivazione viene creato un elenco. Dobbiamo farlo funzionare, poiché ad ogni clic su qualsiasi elemento dell'elenco, deve avvenire un'azione specifica. In particolare: il caricamento di un'interfaccia per lavorare con un ordine e il riempimento di questa interfaccia con le informazioni sull'ordine/trade.

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if ( StringFind (sparam, "ActP_orders_list_" )< 0 ) { DeleteLists( "ActP_orders_list_" ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_STATE , 0 ); ChartRedraw (); } else { ObjectSetString ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_TEXT , ObjectGetString ( 0 , sparam, OBJPROP_TEXT )); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_STATE , 0 ); int ticket= StringToInteger ( StringSubstr (sparam, StringFind (sparam, "$" )+ 1 )); SetScheme(ticket); DeleteLists( "ActP_orders_list_" ); ChartRedraw (); } ... } ... }

È qui che si complica. Poiché non conosciamo in anticipo la dimensione dell'elenco e i nomi dei suoi oggetti, dovremo recuperare informazioni da esso recuperando il nome dell'elemento dell'elenco. La funzione SetScheme() imposterà l'interfaccia appropriata - per lavorare con uno scambio o con un ordine in sospeso:

void SetScheme( int t) { if (t== 0 ) { if (PositionSelect(Symbol())) { DeleteScheme( "ActP" , true ); ApplyScheme( 6 ); SetPositionParams(); Objects_Selectable( "ActP" , false ); } } if (t> 0 ) { if (OrderSelect(t)) { DeleteScheme( "ActP" , true ); ApplyScheme( 7 ); SetOrderParams(t); Objects_Selectable( "ActP" , false ); } } }

Le funzioni SetPositionParams() e SetOrderParams() installano le proprietà richieste dell'interfaccia caricata:

void SetPositionParams() { if ( PositionSelect ( Symbol ())) { double pr= PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); double lots= PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); double sl= PositionGetDouble ( POSITION_SL ); double tp= PositionGetDouble ( POSITION_TP ); double mag= PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); ObjectSetString ( 0 , "ActP_Pr_edit4" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (pr))); ObjectSetString ( 0 , "ActP_lots_edit4" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (lots))); ObjectSetString ( 0 , "ActP_SL_edit4" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (sl))); ObjectSetString ( 0 , "ActP_TP_edit4" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (tp))); if (mag!= 0 ) ObjectSetString ( 0 , "ActP_mag_edit4" , OBJPROP_TEXT , IntegerToString (mag)); ChartRedraw (); } else MessageBox ( "There isn't open position for " + Symbol ()); } void SetOrderParams( int ticket) { if ( OrderSelect (ticket) && OrderGetString ( ORDER_SYMBOL )== Symbol ()) { double pr= OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_OPEN ); double lots= OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_CURRENT ); double sl= OrderGetDouble ( ORDER_SL ); double tp= OrderGetDouble ( ORDER_TP ); double mag= OrderGetInteger ( ORDER_MAGIC ); double lim= OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_STOPLIMIT ); datetime expir= OrderGetInteger ( ORDER_TIME_EXPIRATION ); ENUM_ORDER_TYPE type= OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ); ENUM_ORDER_TYPE_TIME expir_type= OrderGetInteger ( ORDER_TYPE_TIME ); if (type== ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT || type== ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ) { ObjectSetString ( 0 , "ActP_limpr_edit3" , OBJPROP_TEXT , DoubleToString (lim, _Digits )); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit3" , OBJPROP_BGCOLOR , White ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit3" , OBJPROP_READONLY ,false); } else { ObjectSetString ( 0 , "ActP_limpr_edit3" , OBJPROP_TEXT , "" ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit3" , OBJPROP_BGCOLOR , LavenderBlush ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit3" , OBJPROP_READONLY ,true); } switch (expir_type) { case ORDER_TIME_GTC : { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp1_radio3" , OBJPROP_STATE , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp2_radio3" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp3_radio3" , OBJPROP_STATE , 0 ); break ; } case ORDER_TIME_DAY : { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp1_radio3" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp2_radio3" , OBJPROP_STATE , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp3_radio3" , OBJPROP_STATE , 0 ); break ; } case ORDER_TIME_SPECIFIED : { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp1_radio3" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp2_radio3" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp3_radio3" , OBJPROP_STATE , 1 ); ObjectSetString ( 0 , "ActP_exp_edit3" , OBJPROP_TEXT , TimeToString (expir)); break ; } } ObjectSetString ( 0 , "ActP_Pr_edit3" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (pr))); ObjectSetString ( 0 , "ActP_lots_edit3" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (lots))); ObjectSetString ( 0 , "ActP_SL_edit3" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (sl))); ObjectSetString ( 0 , "ActP_TP_edit3" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (tp))); ObjectSetString ( 0 , "ActP_ticket_edit3" , OBJPROP_TEXT , IntegerToString (ticket)); if (mag!= 0 ) ObjectSetString ( 0 , "ActP_mag_edit3" , OBJPROP_TEXT , IntegerToString (mag)); ChartRedraw (); } else MessageBox ( "There isn't an order with ticket " + IntegerToString (ticket)+ " for " + Symbol ()); }

E il tocco finale: l'elenco dovrebbe essere rimosso quando fai clic sul grafico, utilizzando CHARTEVENT_CLICK per questo evento:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_CLICK ) { DeleteLists( "ActP_orders_list_" ); DeleteLists( "ActP_color_list_" ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col1_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col2_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col3_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); ChartRedraw (); return ; } ... }

Di conseguenza, abbiamo un bel elenco a discesa:

Figura 2. 14. Un esempio del pannello a tendina "Modifica/Chiudi"

Ora dobbiamo creare un elenco di selezione dei colori nella scheda Impostazioni.

Considera gli handler dei pulsanti di attivazione:



void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_col1_button6" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { create_color_list( 100 , "ActP_col1_button6" , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col2_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col3_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); DeleteLists( "ActP_color_list_2" ); DeleteLists( "ActP_color_list_3" ); } else { DeleteLists( "ActP_color_list_" ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

Qui seguiamo lo stesso metodo dell'elenco di selezione degli ordini.



La funzione di creazione di un elenco è diversa:

void create_color_list( int y_max, string ID, int num) { int x= ObjectGetInteger ( 0 ,ID, OBJPROP_XDISTANCE ); int y= ObjectGetInteger ( 0 , ID, OBJPROP_YDISTANCE )+ ObjectGetInteger ( 0 , ID, OBJPROP_YSIZE ); color col= ObjectGetInteger ( 0 ,ID, OBJPROP_COLOR ); int wnd_height= ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ,wnd); y_max+=y; int y_cnt= 0 ; for ( int i= 0 ;i< 132 ;i++) { color bgcol=colors[i]; int y_pos=y+y_cnt* 20 ; if (y_pos+ 20 >wnd_height || y_pos+ 20 >y_max) {x+= 20 ; y_cnt= 0 ;} y_pos=y+y_cnt* 20 ; y_cnt++; string name= "ActP_color_list_" + IntegerToString (num)+ID+ IntegerToString (i); create_button(name, "" ,x,y_pos, 20 , 20 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,col); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTABLE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BGCOLOR ,bgcol); } }

Inoltre, elaboriamo il processo di clic per l'elemento dell'elenco:



void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if ( StringFind (sparam, "ActP_color_list_1" )< 0 ) { DeleteLists( "ActP_color_list_1" ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col1_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); ChartRedraw (); } else { color col= ObjectGetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_BGCOLOR ); SetButtonsColor(col); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col1_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); DeleteLists( "ActP_color_list_1" ); ChartRedraw (); } ... } ... }

La funzione SetButtonsColor() imposta il colore dei pulsanti:

void SetButtonsColor( color col) { for ( int i= ObjectsTotal ( 0 );i>= 0 ;i--) { string n= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (n, "ActP" )>= 0 && ObjectGetInteger ( 0 ,n, OBJPROP_TYPE )== OBJ_BUTTON ) ObjectSetInteger ( 0 ,n, OBJPROP_BGCOLOR ,col); } GlobalVariableSet ( "ActP_buttons_color" ,col); }

Vediamo i risultati di seguito:

Figura 2. 15. Impostazione del colori dei pulsanti

Gli elenchi della selezione dei colori e delle etichette di testo sono simili. Di conseguenza, possiamo rendere il pannello piacevolmente colorato in pochi clic:

Figura 16. Colori modificati di pannelli, pulsanti e testo



Ora abbiamo finito con le liste. Passiamo ai campi di input.

5.5. Gestione dell'Evento del Campo di Inserimento



Un campo di inserimento genererà un evento CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT che si verifica al completamento della modifica del testo nel campo. L'unico motivo per cui dobbiamo gestire questo evento è dovuto all'impostazione di linee ausiliarie per i prezzi, relative ai prezzi nei campi di inserimento.



Consideriamo l'esempio di una linea di arresto:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT ) { ... if (sparam== "ActP_SL_edit1" ) { if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_DealLines_check1" , OBJPROP_STATE )== 1 ) { double sl_val= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_SL_edit1" , OBJPROP_TEXT )); ObjectSetDouble ( 0 , "ActP_SL_line1" , OBJPROP_PRICE , sl_val); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

Gli altri campi di inserimento vengono elaborati in modo simile.

5.6 Gestione degli Eventi del Timer



Il timer viene utilizzato per monitorare le linee ausiliarie. In questo modo, quando si spostano le righe, i valori dei prezzi a cui sono collegate, si spostano automaticamente nel campo di input. Ad ogni tick del timer, viene eseguita la funzione OnTimer().



Si consideri l'esempio del posizionamento del tracciamento delle linee Stop Loss e Take Profit con la scheda "Market" attiva:

void OnTimer () { if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_main_1" , OBJPROP_STATE )== 1 ) { if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_DealLines_check1" , OBJPROP_STATE )== 1 ) { double sl_pr= NormalizeDouble ( ObjectGetDouble ( 0 , "ActP_SL_line1" , OBJPROP_PRICE ), _Digits ); ObjectSetString ( 0 , "ActP_SL_edit1" , OBJPROP_TEXT , DoubleToString (sl_pr, _Digits )); double tp_pr= NormalizeDouble ( ObjectGetDouble ( 0 , "ActP_TP_line1" , OBJPROP_PRICE ), _Digits ); ObjectSetString ( 0 , "ActP_TP_edit1" , OBJPROP_TEXT , DoubleToString (tp_pr, _Digits )); } } ... ChartRedraw (); }

Il monitoraggio di altre linee è implementato in modo simile.





6. Esecuzione delle Operazioni Commerciali



Quindi a questo punto abbiamo compilato tutti i campi di inserimento richiesti, le caselle di controllo, le righe e i pulsanti di opzione. Ora è il momento di provare un po' di trading basato su tutti i dati che abbiamo.



6.1. Apertura dell'Affare



La scheda "Dal mercato" contiene i pulsanti "Buy" e "Sell". Se tutti i campi sono compilati correttamente, un trade dovrebbe essere implementato quando si fa clic su uno dei pulsanti.



Diamo un'occhiata agli handler di questi pulsanti:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_buy_button1" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { deal( ORDER_TYPE_BUY ); ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } if (sparam== "ActP_sell_button1" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { deal( ORDER_TYPE_SELL ); ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

Vedete, la funzione deal() sta funzionando.

int deal( ENUM_ORDER_TYPE typ) { double SL= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_SL_edit1" , OBJPROP_TEXT )); double TP= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_TP_edit1" , OBJPROP_TEXT )); double lots= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Lots_edit1" , OBJPROP_TEXT )); int mag= StringToInteger ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Magic_edit1" , OBJPROP_TEXT )); int dev= StringToInteger ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Dev_edit1" , OBJPROP_TEXT )); string comm= ObjectGetString ( 0 , "ActP_Comm_edit1" , OBJPROP_TEXT ); ENUM_ORDER_TYPE_FILLING filling= ORDER_FILLING_FOK ; if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_Exe2_radio1" , OBJPROP_STATE )== 1 ) filling= ORDER_FILLING_IOC ; MqlTradeRequest req; MqlTradeResult res; req.action= TRADE_ACTION_DEAL ; req.symbol= Symbol (); req.volume=lots; req.price=Ask; req.sl= NormalizeDouble (SL, Digits ()); req.tp= NormalizeDouble (TP, Digits ()); req.deviation=dev; req.type=typ; req.type_filling=filling; req.magic=mag; req.comment=comm; OrderSend (req,res); MessageBox (RetcodeDescription(res.retcode), "Message" ); return (res.retcode); }

Niente di soprannaturale. Prima leggiamo le informazioni richieste dagli oggetti e, sulla base di queste, creiamo una richiesta di trade.

Controlliamo il nostro lavoro:





Figura 17. Operazioni di trading - il risultato dell'esecuzione del trade Buy



Come puoi vedere, il trade di Buy è stata eseguito con successo.



6.2. Effettuare un Ordine Pendente



I pulsanti "Buy" e "Sell" nel tab "In attesa" sono responsabili dell'inserimento degli ordini in sospeso.



Consideriamo gli handler:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_buy_button2" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { ENUM_ORDER_TYPE typ; double pr= NormalizeDouble ( StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Pr_edit2" , OBJPROP_TEXT )), Digits ()); if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_limit_check2" , OBJPROP_STATE )== 0 ) { if (Ask>pr) typ= ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ; else typ= ORDER_TYPE_BUY_STOP ; } else { typ= ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ; } order(typ); ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } if (sparam== "ActP_sell_button2" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { ENUM_ORDER_TYPE typ; double pr= NormalizeDouble ( StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Pr_edit2" , OBJPROP_TEXT )), Digits ()); if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_limit_check2" , OBJPROP_STATE )== 0 ) { if (Bid<pr) typ= ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ; else typ= ORDER_TYPE_SELL_STOP ; } else { typ= ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ; } order(typ); ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

Qui determiniamo il tipo di ordini futuri sulla base del rapporto tra il prezzo di mercato corrente e il prezzo impostato, dopodiché la funzione order() determina l'ordine:

int order( ENUM_ORDER_TYPE typ) { double pr= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Pr_edit2" , OBJPROP_TEXT )); double stoplim= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_limpr_edit2" , OBJPROP_TEXT )); double SL= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_SL_edit2" , OBJPROP_TEXT )); double TP= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_TP_edit2" , OBJPROP_TEXT )); double lots= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Lots_edit2" , OBJPROP_TEXT )); datetime expir= StringToTime ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_exp_edit2" , OBJPROP_TEXT )); int mag= StringToInteger ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Magic_edit2" , OBJPROP_TEXT )); string comm= ObjectGetString ( 0 , "ActP_Comm_edit2" , OBJPROP_TEXT ); ENUM_ORDER_TYPE_FILLING filling= ORDER_FILLING_FOK ; if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_Exe2_radio2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) filling= ORDER_FILLING_IOC ; if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_Exe3_radio2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) filling= ORDER_FILLING_RETURN ; ENUM_ORDER_TYPE_TIME expir_type= ORDER_TIME_GTC ; if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_exp2_radio2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) expir_type= ORDER_TIME_DAY ; if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_exp3_radio2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) expir_type= ORDER_TIME_SPECIFIED ; MqlTradeRequest req; MqlTradeResult res; req.action= TRADE_ACTION_PENDING ; req.symbol= Symbol (); req.volume=lots; req.price= NormalizeDouble (pr, Digits ()); req.stoplimit= NormalizeDouble (stoplim, Digits ()); req.sl= NormalizeDouble (SL, Digits ()); req.tp= NormalizeDouble (TP, Digits ()); req.type=typ; req.type_filling=filling; req.type_time=expir_type; req.expiration=expir; req.comment=comm; req.magic=mag; OrderSend (req,res); MessageBox (RetcodeDescription(res.retcode), "Message" ); return (res.retcode); }

Controlliamo il nostro lavoro:





Figura 18. Operazioni di Trading - il risultato dell’inserimento dell’ordine in sospeso

Il limite di acquisto è impostato correttamente.

6.3. Modifica della Posizione



Il pulsante Modifica nella scheda "Modifica/Chiudi" è responsabile della modifica della posizione selezionata:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_mod_button4" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { modify_pos(); DeleteScheme( "ActP" ,true); SetScheme( 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

La funzione Modify_pos() è direttamente responsabile della modifica:

int modify_pos() { if (! PositionSelect ( Symbol ())) MessageBox ( "There isn't open position for symbol " + Symbol (), "Message" ); double SL= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_SL_edit4" , OBJPROP_TEXT )); double TP= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_TP_edit4" , OBJPROP_TEXT )); int dev= StringToInteger ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_dev_edit4" , OBJPROP_TEXT )); MqlTradeRequest req; MqlTradeResult res; req.action= TRADE_ACTION_SLTP ; req.symbol= Symbol (); req.sl= NormalizeDouble (SL, _Digits ); req.tp= NormalizeDouble (TP, _Digits ); req.deviation=dev; OrderSend (req,res); MessageBox (RetcodeDescription(res.retcode), "Message" ); return (res.retcode); }

Risultati:





Figura 2. 19. Le operazioni di trading- il risultato della modifica delle proprietà del commercio (TP e SL)





I livelli di Stop Loss e Take Profit vengono modificati con successo.



6.4. Chiusura Posizioni



Il pulsante Chiudi della scheda "Modifica/Chiudi" è responsabile della chiusura (eventualmente parziale) della posizione:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_del_button4" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { int retcode=close_pos(); if (retcode== 10009 ) { DeleteScheme( "ActP" ,true); ObjectSetString ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_TEXT , "Select order -->" ); } ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

La funzione close_pos() è responsabile della chiusura:

int close_pos() { if (! PositionSelect ( Symbol ())) MessageBox ( "There isn't open position for symbol " + Symbol (), "Message" ); double lots= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_lots_edit4" , OBJPROP_TEXT )); if (lots> PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME )) lots= PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); int dev= StringToInteger ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_dev_edit4" , OBJPROP_TEXT )); int mag= StringToInteger ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_mag_edit4" , OBJPROP_TEXT )); MqlTradeRequest req; MqlTradeResult res; if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )== POSITION_TYPE_BUY ) { req.price=Bid; req.type= ORDER_TYPE_SELL ; } else { req.price=Ask; req.type= ORDER_TYPE_BUY ; } req.action= TRADE_ACTION_DEAL ; req.symbol= Symbol (); req.volume=lots; req.sl= 0 ; req.tp= 0 ; req.deviation=dev; req.type_filling= ORDER_FILLING_FOK ; req.magic=mag; OrderSend (req,res); MessageBox (RetcodeDescription(res.retcode), "Message" ); return (res.retcode); }

Il risultato - ha chiuso 1,5 lotti di tre della transazione selezionata:

Figura 2. 20. Trading - chiusura parziale della posizione



6.5. Modifica dell'Ordine in Sospeso.



Il pulsante Modifica nella scheda "Modifica/chiusura" è responsabile della modifica dell'ordine selezionato:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_mod_button3" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { string button_name= ObjectGetString ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_TEXT ); long ticket= StringToInteger ( StringSubstr (button_name, 1 , StringFind (button_name, " " )- 1 )); modify_order(ticket); DeleteScheme( "ActP" ,true); SetScheme(ticket); ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

La funzione Modify_order() è responsabile della modifica:

int modify_order( int ticket) { double pr= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Pr_edit3" , OBJPROP_TEXT )); double stoplim= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_limpr_edit3" , OBJPROP_TEXT )); double SL= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_SL_edit3" , OBJPROP_TEXT )); double TP= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_TP_edit3" , OBJPROP_TEXT )); double lots= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Lots_edit3" , OBJPROP_TEXT )); datetime expir= StringToTime ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_exp_edit3" , OBJPROP_TEXT )); ENUM_ORDER_TYPE_TIME expir_type= ORDER_TIME_GTC ; if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_exp2_radio3" , OBJPROP_STATE )== 1 ) expir_type= ORDER_TIME_DAY ; if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_exp3_radio3" , OBJPROP_STATE )== 1 ) expir_type= ORDER_TIME_SPECIFIED ; MqlTradeRequest req; MqlTradeResult res; req.action= TRADE_ACTION_MODIFY ; req.order=ticket; req.volume=lots; req.price= NormalizeDouble (pr, Digits ()); req.stoplimit= NormalizeDouble (stoplim, Digits ()); req.sl= NormalizeDouble (SL, Digits ()); req.tp= NormalizeDouble (TP, Digits ()); req.type_time=expir_type; req.expiration=expir; OrderSend (req,res); MessageBox (RetcodeDescription(res.retcode), "Message" ); return (res.retcode); }

Vediamo il risultato - un ordine è stato modificato con successo:

Figure 21. Modifica dell'ordine in sospeso

6.6. Eliminazione di un Ordine in Sospeso



Il pulsante Elimina nella scheda "Modifica/Chiusura" è responsabile dell'eliminazione dell'ordine selezionato:



void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_del_button3" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { string button_name= ObjectGetString ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_TEXT ); long ticket= StringToInteger ( StringSubstr (button_name, 1 , StringFind (button_name, " " )- 1 )); int retcode=del_order(ticket); if (retcode== 10009 ) { DeleteScheme( "ActP" ,true); ObjectSetString ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_TEXT , "Select an order -->" ); } ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

La funzione del_order() è responsabile della rimozione degli ordini:

int del_order( int ticket) { MqlTradeRequest req; MqlTradeResult res; req.action= TRADE_ACTION_REMOVE ; req.order=ticket; OrderSend (req,res); MessageBox (RetcodeDescription(res.retcode), "Message" ); return (res.retcode); }

Vediamo il risultato: l'ordine viene rimosso.





Fig.22 Operazioni di trading - rimozione di un ordine in sospeso



Conclusione

Finalmente tutte le funzioni del pannello sono state testate e funzionano con successo.



Speriamo che le conoscenze acquisite dalla lettura di questo articolo ti aiutino nello sviluppo di pannelli di controllo attivi, che ti serviranno come aiuti insostituibili per lavorare sul mercato.