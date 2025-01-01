Operazioni sulle stringhe
Questa sezione contiene i dettagli tecnici delle classi di operazioni stringa e le descrizioni dei corrispondenti componenti della libreria standard MQL5.
L'uso delle classi di operazioni sulle stringhe farà risparmiare tempo nello sviluppo di applicazioni di elaborazione dei dati testuali.
La MQL5 standard library (in termini di operazioni sulle stringhe) si trova nella directory di lavoro del terminale nella cartella Include\Strings.
|
Classe
|
Descrizione
|
Classe per operazioni sulle stringhe