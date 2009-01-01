- Sostituzioni Macro predefinite
- Costanti Matematiche
- Costanti di tipo numerico
- Codici del Motivo di DeInizializzazione
- Controllo del Puntatore Oggetti
- Altre costanti
Sostituzioni Macro predefinite
Per semplificare il processo di debug e ottenere informazioni sul funzionamento di un programma-MQL5, ci sono macro costanti speciali, i cui valori sono stabiliti al momento della compilazione. Il modo più semplice per utilizzare queste costanti è l'output di valori dalla funzione Print(), come è illustrato nell'esempio.
|
Constant
|
Descrizione
|
__CPU_ARCHITECTURE__
|
Nome dell'architettura (set di comandi) per il quale il file EX5 viene compilato
|
__DATE__
|
Compilazione di file senza orario (ore, minuti e secondi sono uguali a 0)
|
__DATETIME__
|
Data ed ora di compilazione del file
|
__LINE__
|
Numero di riga nel codice sorgente, in cui si trova la macro
|
__FILE__
|
Nome del file attualmente elaborati
|
__PATH__
|
Un percorso assoluto del file che è attualmente in fase di compilazione
|
__FUNCTION__
|
Nome della funzione, nel cui corpo si trova la macro
|
__FUNCSIG__
|
Firma della funzione nel cui corpo si trova la macro. Logging della descrizione completa delle funzioni può essere utile per l'identificazione di funzioni sovraccaricate
|
__MQLBUILD__, __MQL5BUILD__
|
Numero di build compilatore
|
__COUNTER__
|
The compiler for each encountered __COUNTER__ declaration substitutes the counter value from 0 to N-1 where N is a number of uses in the code. The __COUNTER__ order is guaranteed when recompiling the source code with no changes.
The __COUNTER__ value is calculated the following way:
The example below shows how the compiler handles the source code and replaces all instances of __COUNTER__ it meets with sequentially increasing values.
|
__RANDOM__
|
The compiler inserts a random ulong value for each __RANDOM__ declaration.
Esempio:
|
#property copyright "Copyright © 2009, MetaQuotes Software Corp."
The example for learning how to work with the __COUNTER__ macro
|
//--- create a macro for a quick display of the expression and its value in the journal