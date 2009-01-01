Sostituzioni Macro predefinite

Per semplificare il processo di debug e ottenere informazioni sul funzionamento di un programma-MQL5, ci sono macro costanti speciali, i cui valori sono stabiliti al momento della compilazione. Il modo più semplice per utilizzare queste costanti è l'output di valori dalla funzione Print(), come è illustrato nell'esempio.

Constant Descrizione __CPU_ARCHITECTURE__ Nome dell'architettura (set di comandi) per il quale il file EX5 viene compilato __DATE__ Compilazione di file senza orario (ore, minuti e secondi sono uguali a 0) __DATETIME__ Data ed ora di compilazione del file __LINE__ Numero di riga nel codice sorgente, in cui si trova la macro __FILE__ Nome del file attualmente elaborati __PATH__ Un percorso assoluto del file che è attualmente in fase di compilazione __FUNCTION__ Nome della funzione, nel cui corpo si trova la macro __FUNCSIG__ Firma della funzione nel cui corpo si trova la macro. Logging della descrizione completa delle funzioni può essere utile per l'identificazione di funzioni sovraccaricate __MQLBUILD__, __MQL5BUILD__ Numero di build compilatore __COUNTER__ The compiler for each encountered __COUNTER__ declaration substitutes the counter value from 0 to N-1 where N is a number of uses in the code. The __COUNTER__ order is guaranteed when recompiling the source code with no changes. The __COUNTER__ value is calculated the following way: the initial counter value is 0,

after each counter usage, its value is increased by 1,

first, the compiler expands all macros and templates into source code on-site,

a separate code is created for each template function specialization,

a separate code is created for each template class/structure specialization,

next, the compiler passes through the obtained source code in the defined order and replaces each detected __COUNTER__ usage with the current counter value. The example below shows how the compiler handles the source code and replaces all instances of __COUNTER__ it meets with sequentially increasing values. __RANDOM__ The compiler inserts a random ulong value for each __RANDOM__ declaration.

Esempio:

#property copyright "Copyright © 2009, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.metaquotes.net"

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di inizializzazione dell' Expert |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void OnInit()

{

//--- un esempio di output dati in fase di inizializzazione Expert Advisor

Print(" __FUNCTION__ = ",__FUNCTION__," __LINE__ = ",__LINE__);

//--- impostare l'intervallo tra gli eventi timer

EventSetTimer(5);

//---

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione deinizializzazione Expert |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- un esempio di informazioni output alla deinizializzazione Expert Advisor

Print(" __FUNCTION__ = ",__FUNCTION__," __LINE__ = ",__LINE__);

//---

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione tick dell'Expert |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- output informazioni al ricevimento tick

Print(" __FUNCTION__ = ",__FUNCTION__," __LINE__ = ",__LINE__);

Print(" __FUNCTION__ = ",__FUNCTION__," __LINE__ = ",__LINE__);

test1(__FUNCTION__);

test2();

//---

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| test1 |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void test1(string par)

{

//--- output informazioni all'interno della funzione

Print(" __FUNCTION__ = ",__FUNCTION__," __LINE__ = ",__LINE__," par=",par);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| test2 |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void test2()

{

//--- output informazioni all'interno della funzione

Print(" __FUNCTION__ = ",__FUNCTION__," __LINE__ = ",__LINE__);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| OnTimer event handler |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void OnTimer()

{

//---

Print(" __FUNCTION__ = ",__FUNCTION__," __LINE__ = ",__LINE__);

test1(__FUNCTION__);

}

The example for learning how to work with the __COUNTER__ macro