- Delta
- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- Minimum
- Maximum
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
Add
Aggiunge un elemento alla fine dell'array.
|
bool Add(
Parametri
element
[in] Valore dell'elemento da aggiungere nell'array.
Valore di ritorno
true - successo, false - non posso aggiungere l'elemento.
Esempio:
|
//--- esempio per CArrayDouble::Add(double)