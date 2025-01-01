DocumentazioneSezioni
CFileTxt

CFileTxt è una classe per l'accesso semplificato ai file di testo.

Descrizione

La Classe CFileTxt fornisce l'accesso ai file di testo.

Dichiarazione

   class CFileTxt: public CFile

Titolo

   #include <Files\FileTxt.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CFile

          CFileTxt

I Metodi della Classe per Gruppi

Metodi Open

 

Open

Apre un file di testo

Metodi Write

 

WriteString

Scrive variabili di tipo string

Metodi Read

 

ReadString

Legge variabili di tipo string

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Metodi ereditati dalla classe CFile

Handle, FileName, Flags, SetUnicode, SetCommon, Open, Close, Delete, Size, Tell, Seek, Flush, IsEnding, IsLineEnding, Delete, IsExist, Copy, Move, FolderCreate, FolderDelete, FolderClean, FileFindFirst, FileFindNext, FileFindClose