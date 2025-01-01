CFileTxt
CFileTxt è una classe per l'accesso semplificato ai file di testo.
Descrizione
La Classe CFileTxt fornisce l'accesso ai file di testo.
Dichiarazione
class CFileTxt: public CFile
Titolo
#include <Files\FileTxt.mqh>
I Metodi della Classe per Gruppi
Metodi Open
|
Apre un file di testo
Metodi Write
|
Scrive variabili di tipo string
Metodi Read
|
Legge variabili di tipo string
Metodi ereditati dalla classe CObject
Metodi ereditati dalla classe CFile
Handle, FileName, Flags, SetUnicode, SetCommon, Open, Close, Delete, Size, Tell, Seek, Flush, IsEnding, IsLineEnding, Delete, IsExist, Copy, Move, FolderCreate, FolderDelete, FolderClean, FileFindFirst, FileFindNext, FileFindClose