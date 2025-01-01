- CArray
- CArrayChar
- CArrayShort
- CArrayInt
- CArrayLong
- CArrayFloat
- CArrayDouble
- CArrayString
- CArrayObj
- CList
- CTreeNode
- CTree
Strutture Dati
Questa sezione contiene i dettagli tecnici su come lavorare con varie strutture di dati (array, liste collegate, ecc) e la descrizione dei componenti rilevanti della libreria standard MQL5.
Utilizzando classi di strutture di dati consente di risparmiare tempo durante la creazione di archivi di dati personalizzati di vari formati (tra cui le strutture di dati compositi).
MQL5 Standard Library (in termini di set di dati) viene inserito nella directory di lavoro del terminale nella cartella \Include\Arrays.
Data Arrays
L'utilizzo di classi di array di dati dinamici consente di risparmiare tempo durante la creazione di archivi di dati personalizzati di vari formati (compresi gli array multidimensionali).
MQL5 standard Library (in termini di array di dati) si trova nella directory di lavoro del terminale nella cartella \Include\Array.
|
Classe
|
Descrizione
|
Classe base di array di dati dinamici
|
Array dinamico di variabili char o uchar
|
Array dinamico di variabili short o ushort
|
Array dinamico di variabili int o uint
|
Array dinamico di variabili long o ulong
|
Array dinamico di variabili float
|
Array dinamico di variabili double
|
Array dinamico di variabili string
|
Array dinamico di puntatori CObject
|
Offre la possibilità di lavorare con una lista di istanze della classe CObject e le sue discendenti
|
Offre la possibilità di lavorare con i nodi dell'albero binario Ctree
|
Fornisce la capacità di lavorare con l'albero binario delle istanze della classe CTreeNode e dei suoi discendenti