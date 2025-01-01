DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezione Dati 

Strutture Dati

Questa sezione contiene i dettagli tecnici su come lavorare con varie strutture di dati (array, liste collegate, ecc) e la descrizione dei componenti rilevanti della libreria standard MQL5.

Utilizzando classi di strutture di dati consente di risparmiare tempo durante la creazione di archivi di dati personalizzati di vari formati (tra cui le strutture di dati compositi).

MQL5 Standard Library (in termini di set di dati) viene inserito nella directory di lavoro del terminale nella cartella \Include\Arrays.

Data Arrays

L'utilizzo di classi di array di dati dinamici consente di risparmiare tempo durante la creazione di archivi di dati personalizzati di vari formati (compresi gli array multidimensionali).

MQL5 standard Library (in termini di array di dati) si trova nella directory di lavoro del terminale nella cartella \Include\Array.

Classe

Descrizione

CArray

Classe base di array di dati dinamici

CArrayChar

Array dinamico di variabili char o uchar

CArrayShort

Array dinamico di variabili short o ushort

CArrayInt

Array dinamico di variabili int o uint

CArrayLong

Array dinamico di variabili long o ulong

CArrayFloat

Array dinamico di variabili float

CArrayDouble

Array dinamico di variabili double

CArrayString

Array dinamico di variabili string

CArrayObj

Array dinamico di puntatori CObject

CList

Offre la possibilità di lavorare con una lista di istanze della classe CObject e le sue discendenti

CTreeNode

Offre la possibilità di lavorare con i nodi dell'albero binario Ctree

CTree

Fornisce la capacità di lavorare con l'albero binario delle istanze della classe CTreeNode e dei suoi discendenti