//--- esempio per CArrayDouble::Shutdown()

#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayDouble *array=new CArrayDouble;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Errore creazione oggetto");

return;

}

//--- aggiungi elementi dell'array

//--- . . .

//--- shutdown array

if(!array.Shutdown())

{

printf("Errorde dello Shutdown");

delete array;

return;

}

//--- elimina array

delete array;

}