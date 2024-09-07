Indicement MT4

Bienvenue chez Indicement !

INDICEMENT apporte mes 15 années d'expérience dans la création d'algorithmes de trading professionnels aux marchés indiciels.

L'EA utilise un algorithme très bien pensé pour trouver le meilleur prix d'entrée et exécute plusieurs stratégies en interne pour répartir le risque des transactions.

Toutes les transactions ont un stoploss et un take profit, mais utilisez également un stoploss suiveur et un take profit suiveur pour minimiser le risque et maximiser le potentiel de chaque transaction.

Le système est construit sur une stratégie très populaire et éprouvée : le trading de cassures de niveaux de support et de résistance importants.

Je suis heureux de dire que j'ai perfectionné cette stratégie au cours de mes nombreuses années de développement d'EA





Cet EA est développé pour trader spécifiquement les indices US500, US30 et NAS100.

Ces marchés sont particulièrement adaptés au trading de ce type de stratégie.





Les backtests montrent une courbe de croissance très stable, avec des drawdowns très contrôlés et des récupérations rapides.

Cet EA a été soumis à des tests de résistance pour les 3 indices, en utilisant plusieurs flux de prix pour différents courtiers. Des tests inter-marchés ont également été effectués pour éliminer le risque de sur-optimisations.

Pas de discours commercial de type « réseau neuronal/apprentissage automatique IA/ChatGPT/ordinateur quantique/backtests en ligne droite parfaits », mais un système de trading réel et honnête, basé sur une méthodologie éprouvée de développement et d'exécution en direct.

En tant que développeur, j'ai plus de 15 ans d'expérience dans la création de systèmes de trading automatisés. Je sais ce qui a le potentiel de fonctionner et ce qui ne l'a pas.

Je crée des systèmes honnêtes, avec la plus grande probabilité de trader comme les backtests sans tricher.





Caractéristiques principales :

Très simple d'utilisation : installez sur 1 seul graphique H1 et utilisez l'un des fichiers d'ensemble fournis

Pas de grille/Pas de Martingale/Pas de gestion des risques risqués

Extrêmement stable à long terme en utilisant l'ensemble complet de stratégies

Facile à utiliser pour les sociétés de vente d'accessoires

Solde minimum du compte : 150$ (utilisez le fichier « risque extrêmement faible » pour les comptes inférieurs à 300$)



Configuration pour le backtesting : (Il est fortement recommandé d'utiliser MT5 pour le backtesting, car il permettra d'exécuter tous les indices en même temps pour voir la force réelle de l'EA.) Backtesting MT4 : A) assurez-vous de remplir les SYMBOLES CORRECTS pour les 3 indices dans les paramètres (consultez la fenêtre MarketWatch pour voir les noms réels des indices) B) Sélectionnez le symbole que vous souhaitez backtester dans le testeur de stratégie C) Définissez votre drawdown maximal souhaité par stratégie dans les paramètres ou chargez un fichier d'ensemble ici (consultez la capture d'écran ici pour tout voir ensemble)

Configuration pour le trading en direct : A) Chargez l'EA sur n'importe quel graphique H1 de votre choix (EURUSD recommandé car il a le plus de ticks). L'EA exécutera automatiquement les 3 indices, quel que soit le graphique sur lequel vous l'exécutez

B) IMPORTANT : assurez-vous de renseigner les SYMBOLES CORRECTS pour les 3 indices dans les paramètres (consultez la fenêtre MarketWatch pour voir les noms réels des indices) (exemple ici ) C) Définissez votre drawdown maximum souhaité par stratégie dans les paramètres (ou chargez l'un des fichiers définis, disponibles ici )

IMPORTANT : pour que AUTO_GMT fonctionne -> vous devez ajouter l'URL « https : // www . worldtimeserver.com/ » (supprimez les espaces !!) aux « URL autorisées » dans votre terminal MT4/MT5 (outils -> options -> conseillers experts)







Paramètres:



ShowInfoPanel -> afficher le panneau d'informations sur le graphique

-> afficher le panneau d'informations sur le graphique Réglage de la taille de l'Infopanel -> en cas d'affichage 4K, définissez la valeur sur « 2 »

-> en cas d'affichage 4K, définissez la valeur sur « 2 » mettre à jour le panneau d'information pendant les tests -> désactivé pour un backtesting plus rapide

-> désactivé pour un backtesting plus rapide Heure d'arrêt du vendredi -> si vous ne souhaitez pas que les transactions soient suspendues pendant le week-end, définissez une valeur comprise entre 0 et 23. (25 signifie « désactivé)

-> si vous ne souhaitez pas que les transactions soient suspendues pendant le week-end, définissez une valeur comprise entre 0 et 23. (25 signifie « désactivé) SetSL_TP_After_Entry -> activer uniquement si votre courtier n'autorise pas les ordres en attente avec SL et TP

-> activer uniquement si votre courtier n'autorise pas les ordres en attente avec SL et TP Utiliser l'expiration virtuelle -> activer uniquement si votre courtier n'autorise pas les ordres en attente avec date d'expiration

-> activer uniquement si votre courtier n'autorise pas les ordres en attente avec date d'expiration BaseMagicNumber -> le nombre magique de base qui sera utilisé pour toutes les stratégies

-> le nombre magique de base qui sera utilisé pour toutes les stratégies Commentaire pour les transactions -> le commentaire à utiliser pour les transactions

-> le commentaire à utiliser pour les transactions Supprimer le suffixe du commentaire -> supprimez la partie qui ajoute plus d'informations aux commentaires (comme « US500_A »)

-> supprimez la partie qui ajoute plus d'informations aux commentaires (comme « US500_A ») RunUS500 -> activer la stratégie pour l'indice US500 (SP500)

-> activer la stratégie pour l'indice US500 (SP500) US500_Symbol -> définir le nom du symbole pour la paire US500 (très important de le définir correctement !!)

-> définir le nom du symbole pour la paire US500 (très important de le définir correctement !!) US500_Strat1 -> activer la stratégie 1 pour cette paire

-> activer la stratégie 1 pour cette paire US500_Strat2 -> activer la stratégie 2 pour cette paire

-> activer la stratégie 2 pour cette paire US500_Strat3 -> activer la stratégie 3 pour cette paire

-> activer la stratégie 3 pour cette paire Valeur en $ d'un déplacement d'unité -> la valeur par défaut est "0" (auto). Ne modifiez cette valeur que si la taille de votre lot est beaucoup trop élevée. Demandez-moi des instructions

-> la valeur par défaut est "0" (auto). Ne modifiez cette valeur que si la taille de votre lot est beaucoup trop élevée. Demandez-moi des instructions US500_MaxSpread -> spread maximum autorisé

-> spread maximum autorisé US500_Randomization -> cela randomisera un peu les entrées, les sorties et les valeurs TrailingSL, de sorte que plusieurs utilisateurs sur le même courtier auront des transactions légèrement différentes. Également utile pour les sociétés prop.

-> Mêmes options pour US30 et NAS100 (USTECH)

EnableNFP_Filter -> activer ou désactiver le filtre NFP

-> activer ou désactiver le filtre NFP AutoGMT -> laissez l'EA calculer le décalage GMT correct pour votre courtier, afin que l'heure du NFP soit correcte

-> laissez l'EA calculer le décalage GMT correct pour votre courtier, afin que l'heure du NFP soit correcte GMT_OFFSET_Winter -> pour définir manuellement le décalage GMT en hiver (lorsque AutoGMT est désactivé ou pendant les tests rétrospectifs !)

-> pour définir manuellement le décalage GMT en hiver (lorsque AutoGMT est désactivé ou pendant les tests rétrospectifs !) GMT_OFFSET_Summer -> pour définir manuellement le décalage GMT en été (lorsque AutoGMT est désactivé ou pendant les tests rétrospectifs !)

-> pour définir manuellement le décalage GMT en été (lorsque AutoGMT est désactivé ou pendant les tests rétrospectifs !) NFP_CloseOpenTrades -> forcer l'EA à fermer toutes les transactions ouvertes lorsque le NFP démarre (X minutes avant le NFP)

-> forcer l'EA à fermer toutes les transactions ouvertes lorsque le NFP démarre (X minutes avant le NFP) NFP_ClosePendingOrders -> forcer l'EA à supprimer toutes les commandes en attente lorsque le NFP démarre (X minutes avant le NFP)

-> forcer l'EA à supprimer toutes les commandes en attente lorsque le NFP démarre (X minutes avant le NFP) NFP_MinutesBefore -> combien de minutes avant l'événement NFP, pour fermer les transactions et les ordres en attente

-> combien de minutes avant l'événement NFP, pour fermer les transactions et les ordres en attente NFP_MinutesAfter -> combien de minutes après l'événement NFP, avant que l'EA ne reprenne ses échanges

-> combien de minutes après l'événement NFP, avant que l'EA ne reprenne ses échanges PARAMÈTRES DE COMMERCE UNIQUES PROPIRM -> ici, vous pouvez modifier manuellement l'entrée et la sortie des transactions, pour les rendre différentes par rapport aux autres utilisateurs de l'EA (pour les entreprises prop)

-> ici, vous pouvez modifier manuellement l'entrée et la sortie des transactions, pour les rendre différentes par rapport aux autres utilisateurs de l'EA (pour les entreprises prop) Méthode de calcul de la taille du lot -> vous déterminez ici comment la taille du lot doit être calculée : taille de lot fixe, risque maximal par stratégie ou étape de taille du lot

-> vous déterminez ici comment la taille du lot doit être calculée : taille de lot fixe, risque maximal par stratégie ou étape de taille du lot Lots de départ -> définir la valeur de la taille de lot fixe, lorsque cette option est choisie. Ce paramètre sera utilisé comme « taille de lot minimale » lors de l'utilisation de l'une des 2 autres options pour le calcul de la taille de lot

-> définir la valeur de la taille de lot fixe, lorsque cette option est choisie. Ce paramètre sera utilisé comme « taille de lot minimale » lors de l'utilisation de l'une des 2 autres options pour le calcul de la taille de lot Risque maximal par stratégie -> Le drawdown total maximal autorisé préféré (en %) pour chaque stratégie. L'EA déterminera ensuite la taille du lot en fonction du DD maximal historique de cette stratégie

-> Le drawdown total maximal autorisé préféré (en %) pour chaque stratégie. L'EA déterminera ensuite la taille du lot en fonction du DD maximal historique de cette stratégie LotsizeStep -> définissez la valeur de l'étape pour laquelle l'EA doit augmenter la taille du lot de 0,01 à 0,02 lots

-> définissez la valeur de l'étape pour laquelle l'EA doit augmenter la taille du lot de 0,01 à 0,02 lots Définir le drawdown quotidien maximal -> Ici, vous pouvez définir un drawdown quotidien maximal autorisé (en %). S'il est atteint, l'EA fermera toutes les transactions et les ordres en attente et attendra le jour suivant. Ceci est utile pour les sociétés prop

-> Ici, vous pouvez définir un drawdown quotidien maximal autorisé (en %). S'il est atteint, l'EA fermera toutes les transactions et les ordres en attente et attendra le jour suivant. Ceci est utile pour les sociétés prop Utiliser les capitaux propres au lieu du solde -> utiliser les capitaux propres du compte pour calculer toutes les valeurs de taille de lot

-> utiliser les capitaux propres du compte pour calculer toutes les valeurs de taille de lot OnlyUp -> cela empêchera la taille des lots de diminuer après des pertes (récupération plus agressive mais plus rapide après des pertes)

-> cela empêchera la taille des lots de diminuer après des pertes (récupération plus agressive mais plus rapide après des pertes) Heures de négociation -> ici, vous pouvez définir les heures entre lesquelles l'EA doit négocier





