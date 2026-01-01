XGen AI Scalper MT4 | Système de trading automatisé basé sur l'IA





XGen AI Scalper est un Expert Advisor sophistiqué doté d'algorithmes basés sur des réseaux neuronaux intégrés directement dans son architecture centrale. Le système utilise des modèles d'apprentissage automatique pour identifier les entrées de marché à forte probabilité sur tous les instruments de trading.









Caractéristiques principales



Compatibilité universelle

Compatible avec toutes les paires de devises, les métaux précieux, les cryptomonnaies et les indices.

Périodes recommandées pour le scalping : M5 et M15.

Optimisé pour les marchés tendanciels et fluctuants.





Technologie IA avancée



Algorithme propriétaire de balayage des vagues avec intégration de réseaux neuronaux.

Apprentissage adaptatif en temps réel basé sur les conditions du marché.

Processus décisionnels basés sur l'IA intégrés dans la structure du code.

Reconnaissance automatique des modèles et analyse des tendances.





Gestion professionnelle des transactions



Dimensionnement adaptatif des positions en fonction du solde du compte.

Trailing stops dynamiques ajustés à la volatilité.

Confirmation multi-périodes pour une précision accrue.

Filtrage intégré des spreads pour une exécution optimale.









Panneau de contrôle



Indicateurs de compte et statistiques de performance en temps réel.

Visualisation des vagues montrant l'interprétation du marché par l'IA.

Historique complet des transactions et surveillance de l'état du système.









Gestion des risques



Placement intelligent des ordres stop-loss et take-profit

Dimensionnement des positions basé sur la volatilité

Protection maximale contre les pertes













Spécifications techniques



Plateforme : MetaTrader 4

Actifs compatibles : toutes les paires de devises, métaux, cryptomonnaies, indices

Périodes recommandées : M5, M15 (scalping)

Architecture : structure algorithmique intégrant l'IA













XGen AI Scalper combine une intelligence artificielle de pointe avec des principes de gestion des risques éprouvés afin d'offrir des performances de trading automatisées constantes dans toutes les conditions de marché.









Les 20 premières copies sont vendues à des fins promotionnelles au prix de 199 $. Le prix sera ensuite de 1 999 $.







