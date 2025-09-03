Hedging Cycle Pro





Expert Advisor de couverture et de retournement automatisé (ou manuel, si vous le choisissez) utilisant l’ATR et les Bandes de Bollinger



Hedging Cycle Pro est un EA entièrement automatisé conçu pour les traders souhaitant une approche rigoureuse et réglementée pour saisir les retournements de marché à court terme. Le système utilise l'Average True Range (ATR) et les bandes de Bollinger pour identifier les points de pression du marché et placer des ordres stop d'achat et de vente en attente à proximité des seuils de volatilité clés.





Principales fonctionnalités :

• Ancrage de bande par proximité uniquement : les ordres ne sont placés que lorsque le prix est proche des bandes de Bollinger supérieures ou inférieures, ce qui réduit les entrées de marché inutiles.

• Dimensionnement et couverture dynamiques des lots : les lots initiaux sont configurables, avec une mise à l'échelle personnalisable par cycle de retournement pour gérer le risque et l'exposition.

• Filtrage basé sur l'ATR : les transactions ne sont placées que lorsque la volatilité du marché se situe dans des seuils définis, ce qui permet d'éviter les périodes de faible liquidité ou les conditions trop instables.

• Moteur de cycles et d'inversion : Prend en charge plusieurs cycles de couverture avec une limite maximale, garantissant une gestion structurée des transactions.

• Contrôle flexible des sessions : Démarrage automatique des sessions avec des fenêtres de trading prédéfinies (Tokyo, New York ou UTC personnalisé), durée de session ajustable et filtres de session lundi/vendredi.

• Option « Une transaction par jour » : Évite le sur-trading en limitant le placement initial à un seul cycle par session/jour si nécessaire.

• Gestion automatique des transactions opposées : Clôture optionnelle des transactions opposées lorsque le stop loss est atteint, réduisant ainsi les pertes inutiles.

• Étiquette d'état sur le graphique : Affiche le nombre de cycles actuels, la taille du lot et l'état de l'EA pour un suivi aisé.





Stratégie de trading :

• L'EA surveille les bandes de Bollinger supérieures et inférieures comme niveaux de support/résistance dynamiques.

• Les ordres en attente sont placés à proximité de ces bandes lorsque les conditions de volatilité basées sur l'ATR sont remplies.

• La logique d'inversion permet à l'EA d'adapter intelligemment ses positions si les ordres initiaux sont déclenchés, suivant un cycle de couverture défini.





Gestion des risques :

• Stop loss (SL) et take profit (TP) configurables en pips.

• Le filtrage basé sur l'ATR filtre les transactions en période de volatilité extrême ou faible.

• Option : une seule transaction initiale par session/jour pour réduire l'exposition.

• Nombre maximal de cycles pour éviter les fuites de positions de couverture.





Paramètres système :

• Lots : taille initiale du lot

• ReversalScalePercent : mise à l’échelle du lot par inversion (%)

• TP_Pips / SL_Pips : take profit et stop loss en pips

• Gap_Pips : distance entre les ordres stop d’achat/vente

• MaxCycles : nombre maximal de cycles de couverture par session

• ATR_Period et ATRLow/HighThreshold : paramètres de filtre de volatilité

• BB_Period, BB_Deviation : paramètres des bandes de Bollinger

• PROX_THRESH : seuil de proximité pour l’ancrage des bandes

• BandBufferPercent : tampon de distance au-delà des bandes pour le placement des ordres

• SessionGMT / StartDelayMinutes / SessionWindowMinutes : durée de la session de trading

• OneTradePerDay : activation/désactivation de la restriction de placement initial





Paires et intervalles de temps recommandés :

• EURUSD, USDJPY, GBPUSD, autres paires de devises majeures

• Optimisé pour H1, H4 et D1 Périodes de temps





Remarques supplémentaires :

• Entièrement configurable et adaptable à votre style de trading.

• Nécessite un courtier avec des spreads stables et un faible glissement pour des performances optimales.





Tests à effectuer immédiatement après l'achat :

1. Vérifiez le lot minimum/pas de lot du courtier et définissez FixedLot en conséquence.

2. Effectuez des tests avant/arrière sur au moins deux régimes de marché (semaines calmes et de tendance).

3. Vérifiez le MaxSpread par rapport aux spreads habituels de votre courtier à l'ouverture de la séance.

4. Si vous constatez un blocage à la clôture tardive, vérifiez la sémantique OneTradePerDay (l'EA utilise l'heure de placement initiale).





Cet EA est fourni à titre informatif uniquement. Il ne constitue ni un conseil en investissement ni une recommandation de trading sur un instrument financier. Le trading de produits à effet de levier tels que le Forex comporte un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Vous ne devez trader qu'avec des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre, et toujours respecter votre tolérance au risque et vos limites financières. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.