Follow Trend Oscillator mq

"Follow Trend Oscillator" - est un indicateur Crypto_Forex personnalisé avancé, un outil de trading efficace !





- Un indicateur convivial offre des opportunités de scalping dans la direction de la tendance principale.

- Oscillateur fluide et réglable avec partie historique du signal.

- Couleur verte de l'oscillateur pour les tendances à la hausse, couleur marron - pour les tendances à la baisse.

- Valeurs de survente : inférieures à -30 ; Valeurs de surachat : supérieures à 30.

- Il existe de nombreuses possibilités de mettre à niveau même les stratégies standard avec cet indicateur.





Il s'agit d'un produit original qui n'est proposé que sur ce site Web MQL5.