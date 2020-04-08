RVI Higher Time Frame Pro mq

Indicateur Crypto_Forex HTF RVI Pro Oscillateur pour MT4.





- Améliorez vos méthodes de trading avec l'oscillateur professionnel HTF RVI Pro pour MT4. HTF signifie « Higher Time Frame » (Période Supérieure).

- RVI est l'un des meilleurs oscillateurs pour la détection des changements de tendance et l'entrée en zone de survente/surachat.

- Cet indicateur est idéal pour les systèmes de trading multi-périodes avec des entrées d'action de prix en zone de survente/achat.

- L'indicateur HTF RVI Pro vous permet d'associer le RVI d'une période supérieure à votre graphique actuel : une approche de trading professionnelle.

- La zone de surachat est supérieure à 0,23 ; la zone de survente est inférieure à -0,23.

- L'indicateur intègre des alertes mobiles et PC.

- Il dispose d'un affichage Info Spread Swap : il affiche le spread et les swaps actuels de la paire de devises à laquelle il est associé.

- L'affichage indique également le solde du compte, les capitaux propres et les marges.

- L'affichage Info Spread Swap peut être localisé dans n'importe quel coin du graphique :

0 – coin supérieur gauche, 1 – coin supérieur droit, 2 – coin inférieur gauche, 3 – coin inférieur droit.





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.