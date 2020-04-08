MACD Higher Time Frame ml
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex : Oscillateur HTF MACD pour MT4.
- HTF signifie « période supérieure ».
- L'indicateur MACD est l'un des indicateurs les plus populaires pour le trading de tendance.
- Cet indicateur est idéal pour les systèmes de trading multi-périodes avec des entrées d'action de prix ou en combinaison avec d'autres indicateurs.
- L'indicateur HTF MACD vous permet d'ajouter la MACD d'une période supérieure à votre graphique actuel, une approche de trading professionnelle.
- L'indicateur intègre des alertes mobiles et PC.
