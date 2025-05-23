Auto Fibo Pro m

"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex indicator - est un excellent outil auxiliaire dans le trading !





- L'indicateur calcule et place automatiquement sur le graphique les niveaux de Fibo et les lignes de tendance locales (couleur rouge).

- Les niveaux de Fibonacci indiquent les zones clés où le prix peut s'inverser.

- Les niveaux les plus importants sont 23,6 %, 38,2 %, 50 % et 61,8 %.

- Vous pouvez l'utiliser pour le scalping inversé ou pour le trading en grille de zones.

- Il existe également de nombreuses possibilités d'améliorer votre système actuel en utilisant l'indicateur Auto FIBO Pro.

- Il dispose d'un affichage Info Spread Swap - il affiche le spread actuel et les swaps de la paire de devises à laquelle il est attaché.

- L'affichage affiche également le solde du compte, les capitaux propres et les marges.

- Il est possible de localiser l'affichage Info Spread Swap dans n'importe quel coin du graphique :

0 - pour le coin supérieur gauche, 1 - en haut à droite, 2 - en bas à gauche, 3 - en bas à droite.





// D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller

Il s'agit d'un produit original qui est proposé uniquement sur ce site Web MQL5.