Previous Day High Low Levels ms

- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.25
- Mise à jour: 15 avril 2025
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex "Niveaux haut et bas du jour précédent" pour MT4.
- L'indicateur "Niveaux haut et bas du jour précédent" est un indicateur auxiliaire très utile.
- Les niveaux haut et bas d'hier sont très importants car le prix rebondit très souvent à partir d'eux.
- Ces niveaux peuvent être considérés comme des supports et des résistances fiables - le prix les respecte beaucoup.
- C'est un indicateur utile pour les traders intraday qui utilisent les méthodes de trading inversé et le scalping.
- Très bon à combiner également avec Price Action.
- Avec alertes mobiles et PC intégrées.
