Previous Day High Low Levels ms

Indicateur Crypto_Forex "Niveaux haut et bas du jour précédent" pour MT4.





- L'indicateur "Niveaux haut et bas du jour précédent" est un indicateur auxiliaire très utile.

- Les niveaux haut et bas d'hier sont très importants car le prix rebondit très souvent à partir d'eux.

- Ces niveaux peuvent être considérés comme des supports et des résistances fiables - le prix les respecte beaucoup.

- C'est un indicateur utile pour les traders intraday qui utilisent les méthodes de trading inversé et le scalping.

- Très bon à combiner également avec Price Action.

- Avec alertes mobiles et PC intégrées.

// D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller

Il s'agit d'un produit original qui n'est proposé que sur ce site Web MQL5.