Dynamic Oscillator mw

Dynamic Oscillator - est un indicateur Crypto_Forex personnalisé avancé - un outil de trading efficace pour MT4 !





- Nouvelle génération d'oscillateurs - voir les images pour voir comment l'utiliser.

- Dynamic Oscillator a des zones de survente/surachat adaptatives.

- Oscillator est un outil auxiliaire pour trouver des points d'entrée exacts à partir des zones de survente/surachat.

- Valeurs de survente : en dessous de la ligne verte ; Valeurs de surachat : au-dessus de la ligne rouge.

- Il est beaucoup plus précis que les oscillateurs standard. Périodes appropriées : M30, H1, H4, D1, W1.

- Avec alertes PC et Mobile.

