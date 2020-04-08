RSI Speed mp
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex « RSI SPEED » pour MT4 : excellent outil prédictif, sans retouche.
- Le calcul de cet indicateur est basé sur des équations physiques. Le RSI SPEED est la dérivée première du RSI lui-même.
- Le RSI SPEED est idéal pour scalper les entrées dans la direction de la tendance principale.
- Utilisez-le en combinaison avec un indicateur de tendance approprié, par exemple HTF MA (comme sur les images).
- L'indicateur RSI SPEED indique la vitesse à laquelle le RSI change de direction ; il est très sensible.
- Il est recommandé d'utiliser l'indicateur RSI SPEED pour les stratégies de trading de momentum : si sa valeur est < 0, le momentum du prix baisse ; si sa valeur est > 0, le momentum du prix augmente.
- L'indicateur intègre des alertes pour mobile et PC.
// D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.