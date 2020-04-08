RSI Speed mp

Indicateur Crypto_Forex « RSI SPEED » pour MT4 : excellent outil prédictif, sans retouche.





- Le calcul de cet indicateur est basé sur des équations physiques. Le RSI SPEED est la dérivée première du RSI lui-même.

- Le RSI SPEED est idéal pour scalper les entrées dans la direction de la tendance principale.

- Utilisez-le en combinaison avec un indicateur de tendance approprié, par exemple HTF MA (comme sur les images).

- L'indicateur RSI SPEED indique la vitesse à laquelle le RSI change de direction ; il est très sensible.

- Il est recommandé d'utiliser l'indicateur RSI SPEED pour les stratégies de trading de momentum : si sa valeur est < 0, le momentum du prix baisse ; si sa valeur est > 0, le momentum du prix augmente.

- L'indicateur intègre des alertes pour mobile et PC.





// D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller

Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.