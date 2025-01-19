Smoothed Trend Histogram m
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.57
- Mise à jour: 2 juin 2025
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex "Histogramme de tendance lissé" pour MT4, sans repeinture.
- L'indicateur Histogramme de tendance lissé est beaucoup plus efficace que n'importe quel croisement de moyennes mobiles standard.
- Il est particulièrement axé sur la détection des grandes tendances.
- L'indicateur a 2 couleurs : Rouge pour la tendance baissière et Vert pour la tendance haussière (les couleurs peuvent être modifiées dans les paramètres).
- Avec des alertes mobiles et PC.
- C'est une excellente idée de combiner cet indicateur avec d'autres méthodes de trading : Price Action, Scalping, Momentum trading, autres indicateurs.
A very good indicator for determining the long-term trend, both on lower and higher time frames. Customer service very good, I received a response to my inquiry in a very short time.