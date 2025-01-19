Smoothed Trend Histogram m

Indicateur Crypto_Forex "Histogramme de tendance lissé" pour MT4, sans repeinture.





- L'indicateur Histogramme de tendance lissé est beaucoup plus efficace que n'importe quel croisement de moyennes mobiles standard.

- Il est particulièrement axé sur la détection des grandes tendances.

- L'indicateur a 2 couleurs : Rouge pour la tendance baissière et Vert pour la tendance haussière (les couleurs peuvent être modifiées dans les paramètres).

- Avec des alertes mobiles et PC.

- C'est une excellente idée de combiner cet indicateur avec d'autres méthodes de trading : Price Action, Scalping, Momentum trading, autres indicateurs.



