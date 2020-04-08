Bollinger Bands Speed Pro m

Indicateur de tendance Crypto_Forex unique « Bandes de Bollinger Speed ​​Pro » pour MT4, sans retouche.

- Le calcul de cet indicateur est basé sur des équations physiques.
- La vitesse est la première dérivée des bandes de Bollinger standard.
- L'indicateur « Bandes de Bollinger Speed ​​Pro » indique la vitesse à laquelle la ligne médiane et les bordures de la bande de Bollinger changent de direction.
- Par défaut : la ligne bleue correspond à la vitesse de la ligne médiane de la bande de Bollinger, la ligne rouge à la vitesse de la bordure inférieure et la verte à la vitesse de la bordure supérieure.
- Il est recommandé d'utiliser BB Speed ​​Pro dans les stratégies de tendance : si la vitesse de la ligne médiane de la bande de Bollinger est < 0, la tendance est baissière ; si elle est > 0, la tendance est haussière.
- Vous pouvez envisager les positions suivantes :
- Ouvrir un ordre d'achat lorsque la ligne bleue est supérieure à 0 et que la ligne verte croise la bande bleue vers le haut.
- Ouvrir un ordre de vente lorsque la ligne bleue est inférieure à 0 et que la ligne rouge croise la bande bleue vers le bas.
- L'indicateur intègre des alertes pour mobile et PC. - L'indicateur affiche les informations sur les spreads et les swaps : il indique le spread et les swaps actuels de la paire de devises à laquelle il est rattaché.
- L'affichage indique également le solde du compte, les capitaux propres et les marges.
- L'affichage des informations sur les spreads et les swaps est disponible dans n'importe quel coin du graphique :
0 – en haut à gauche, 1 – en haut à droite, 2 – en bas à gauche, 3 – en bas à droite.

