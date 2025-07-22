Poison Ivy

5

Poison Ivy - EA de Trading avec Filtre d'Actualités


Poison Ivy est un expert advisor automatisé pour plusieurs symboles

Optimisé pour GBPUSD,  sur timeframe H1

Dépôt minimum: 100 USD pour chaque 0,01 lot; préférable 500 USD pour chaque 0,01 lot


SIGNAL EN DIRECT

https://www.mql5.com/en/signals/2327082


FONCTION DE BACKTEST AVEC ACTUALITÉS

L'EA supporte le backtest complet avec filtre d'actualités activé

Demandez le fichier CSV historique des actualités après l'achat

Inclut les données 2022-2025 avec mises à jour trimestrielles

Double source d'actualités: Forex Factory + DailyFX


PARAMÈTRES D'ENTRÉE

- Activer ou désactiver le trading certains jours de la semaine

- Définir les heures de début et fin de trading

- Numéro magique pour l'identification des trades

- Taille du lot basée sur le pourcentage du solde du compte

- Take profit et stop loss statiques en USD

- Fermer tous les trades quand le profit total atteint un pourcentage défini

- Gestion intelligente des positions avec paramètres configurables

- Filtre d'actualités avec niveaux d'impact Haut/Moyen/Bas


NOTES

- L'EA commence à trader immédiatement avec les paramètres par défaut

- Utilisez les fichiers SET montrés dans les captures d'écran pour une performance optimale

- Pour GBPUSD/USDJPY, utilisez le timeframe H1

- Le testeur de stratégie fournit des résultats précis avec les événements d'actualités

- Aucune bibliothèque externe requise


INSTALLATION

1. Placez l'EA dans le dossier /MQL4/Experts

2. Autorisez les requêtes web vers:

   - https://nfs.faireconomy.media

   - https://www.dailyfx.com

3. Chargez le fichier SET depuis les captures d'écran


SYMBOLES SUPPORTÉS

GBPUSD, USDJPY (recommandé)

D'autres peuvent être testés par l'utilisateur


COURTIER

Courtiers ECN ou à faible spread recommandés


SUPPORT

Support fourni uniquement via messages privés MQL5

Demandez le fichier CSV d'actualités après l'achat


AVANT UTILISATION

Testez en démo avant d'utiliser en réel

La performance dépend de l'exécution, du spread et des conditions du courtier

Avis 1
MABELLEn
20
MABELLEn 2025.09.25 11:02 
 

I’ve been using this EA for almost 2 weeks and it’s honestly made trading less stressful. It handles trades automatically, manages risk well, and keeps me from over trading. Support team has been helpful whenever I had questions and always available

