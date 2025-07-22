Poison Ivy - EA de Trading avec Filtre d'Actualités





Poison Ivy est un expert advisor automatisé pour plusieurs symboles

Optimisé pour GBPUSD, sur timeframe H1

Dépôt minimum: 100 USD pour chaque 0,01 lot; préférable 500 USD pour chaque 0,01 lot





SIGNAL EN DIRECT





FONCTION DE BACKTEST AVEC ACTUALITÉS

L'EA supporte le backtest complet avec filtre d'actualités activé

Demandez le fichier CSV historique des actualités après l'achat

Inclut les données 2022-2025 avec mises à jour trimestrielles

Double source d'actualités: Forex Factory + DailyFX





PARAMÈTRES D'ENTRÉE

- Activer ou désactiver le trading certains jours de la semaine

- Définir les heures de début et fin de trading

- Numéro magique pour l'identification des trades

- Taille du lot basée sur le pourcentage du solde du compte

- Take profit et stop loss statiques en USD

- Fermer tous les trades quand le profit total atteint un pourcentage défini

- Gestion intelligente des positions avec paramètres configurables

- Filtre d'actualités avec niveaux d'impact Haut/Moyen/Bas





NOTES

- L'EA commence à trader immédiatement avec les paramètres par défaut

- Utilisez les fichiers SET montrés dans les captures d'écran pour une performance optimale

- Pour GBPUSD/USDJPY, utilisez le timeframe H1

- Le testeur de stratégie fournit des résultats précis avec les événements d'actualités

- Aucune bibliothèque externe requise





INSTALLATION

1. Placez l'EA dans le dossier /MQL4/Experts

2. Autorisez les requêtes web vers:

- https://nfs.faireconomy.media

- https://www.dailyfx.com

3. Chargez le fichier SET depuis les captures d'écran





SYMBOLES SUPPORTÉS

GBPUSD, USDJPY (recommandé)

D'autres peuvent être testés par l'utilisateur





COURTIER

Courtiers ECN ou à faible spread recommandés





SUPPORT

Support fourni uniquement via messages privés MQL5

Demandez le fichier CSV d'actualités après l'achat





AVANT UTILISATION

Testez en démo avant d'utiliser en réel

La performance dépend de l'exécution, du spread et des conditions du courtier