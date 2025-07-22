Poison Ivy
Poison Ivy - EA de Trading avec Filtre d'Actualités
Poison Ivy est un expert advisor automatisé pour plusieurs symboles
Optimisé pour GBPUSD, sur timeframe H1
Dépôt minimum: 100 USD pour chaque 0,01 lot; préférable 500 USD pour chaque 0,01 lot
SIGNAL EN DIRECT
FONCTION DE BACKTEST AVEC ACTUALITÉS
L'EA supporte le backtest complet avec filtre d'actualités activé
Demandez le fichier CSV historique des actualités après l'achat
Inclut les données 2022-2025 avec mises à jour trimestrielles
Double source d'actualités: Forex Factory + DailyFX
PARAMÈTRES D'ENTRÉE
- Activer ou désactiver le trading certains jours de la semaine
- Définir les heures de début et fin de trading
- Numéro magique pour l'identification des trades
- Taille du lot basée sur le pourcentage du solde du compte
- Take profit et stop loss statiques en USD
- Fermer tous les trades quand le profit total atteint un pourcentage défini
- Gestion intelligente des positions avec paramètres configurables
- Filtre d'actualités avec niveaux d'impact Haut/Moyen/Bas
NOTES
- L'EA commence à trader immédiatement avec les paramètres par défaut
- Utilisez les fichiers SET montrés dans les captures d'écran pour une performance optimale
- Pour GBPUSD/USDJPY, utilisez le timeframe H1
- Le testeur de stratégie fournit des résultats précis avec les événements d'actualités
- Aucune bibliothèque externe requise
INSTALLATION
1. Placez l'EA dans le dossier /MQL4/Experts
2. Autorisez les requêtes web vers:
- https://nfs.faireconomy.media
3. Chargez le fichier SET depuis les captures d'écran
SYMBOLES SUPPORTÉS
GBPUSD, USDJPY (recommandé)
D'autres peuvent être testés par l'utilisateur
COURTIER
Courtiers ECN ou à faible spread recommandés
SUPPORT
Support fourni uniquement via messages privés MQL5
Demandez le fichier CSV d'actualités après l'achat
AVANT UTILISATION
Testez en démo avant d'utiliser en réel
La performance dépend de l'exécution, du spread et des conditions du courtier
