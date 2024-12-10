Aura Neuron MT4

4.5
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques de gestion de l'argent dangereuses, telles que la martingale, la grille ou le scalping, ce qui le rend adapté à toutes les conditions de courtier. Aura Neuron est alimenté par un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP), l'utilisant pour prédire les tendances et les mouvements du marché. Les MLP sont un type de réseau neuronal artificiel à propagation directe (ANN), souvent appelé réseaux neuronaux « vanille », en particulier lorsqu'ils se composent d'une seule couche cachée. Un MLP comprend trois couches essentielles : une couche d'entrée, une couche cachée et une couche de sortie. Chaque neurone, à l'exception des nœuds d'entrée, utilise une fonction d'activation non linéaire. Le réseau est formé à l'aide d'une technique d'apprentissage supervisé appelée rétropropagation. Les multiples couches et l'activation non linéaire du MLP le distinguent d'un perceptron linéaire, lui permettant de reconnaître des modèles dans les données qui ne sont pas linéairement séparables. Grâce à son intelligence NN sophistiquée, Aura Neuron a la capacité d'identifier des modèles et de s'adapter à l'évolution des conditions du marché, telles que les changements de taux de change ou le comportement des traders. Sa capacité à traiter des données complexes lui permet de faire des prévisions plus précises, améliorant ainsi ses performances au fil du temps.  

Prix ​​1000 $ 3/10 restants, prochain prix 1250 $, le prix final sera de 2000 $

Consultez les résultats en direct ici :

ICMarkets Low Risk https://www.mql5.com/en/signals/2259480  (All by default, Risk 4%)

More signals in Profile >>>>>> Check my profile

Installation (Comment configurer)

Aura Neuron   est conçu pour des performances fiables à long terme, alimentées par des algorithmes de réseau neuronal.   Sa conception innovante garantit l'absence de stratégies risquées telles que la martingale ou le trading en grille, ce qui en fait une option sûre pour le trading automatisé. 

Infos :

  • Paires de trading en activité : XAUUSD, GOLD 
  • Période : H1
  • Dépôt minimum : 100 $
  • Effet de levier minimal 1:20 
  • Fonctionne avec n'importe quel courtier, bien qu'un courtier ECN soit recommandé

Caractéristiques:

  • Pas de martingale
  • Pas de trading sur grille
  • Pas de moyenne
  • Aucune technique de gestion de l’argent dangereuse
  • Stop loss dur et take profit pour chaque transaction
  • Des résultats stables depuis 1999 avec 99,9% de cotations de qualité
  • Insensible aux conditions du courtier
  • Facile à installer et à utiliser
  • FTMO et Prop Firm prêts
  • Conforme aux règles FIFO (nécessité de désactiver la couverture dans les paramètres EA)

Ce qui a été fait pour éviter la suroptimisation

  • Optimisation progressive : divisez les données historiques en segments, en optimisant une partie et en testant la suivante pour éviter le surajustement.
  • Contrôles de robustesse : testez les variations des paramètres et appliquez du bruit aléatoire pour garantir la cohérence de la stratégie dans différents scénarios.
  • Facteur de profit minimum / Mesures de performance : définissez des seuils pour les mesures de performance clés afin d'éviter de sélectionner des paramètres trop optimisés.
  • Stabilité des paramètres : garantit que les paramètres optimisés restent stables dans différentes conditions de marché.
  • Contrôle des biais d'espionnage des données : randomisez les périodes de test et utilisez plusieurs ensembles de données pour éviter de sélectionner les résultats favorables.
  • Tests multi-marchés : testez la stratégie sur différents instruments pour garantir sa robustesse dans différentes conditions de marché.
  • Limitation des cycles d'optimisation : limitez le nombre d'exécutions d'optimisation pour éviter un ajustement excessif des courbes.
  • Ajouter du bruit aléatoire aux données : introduisez du bruit aléatoire dans les données historiques pendant l'optimisation pour éviter de mémoriser des mouvements de prix spécifiques.
  • Évitez les données codées en dur : utilisez des variables dynamiques plutôt que des données historiques statiques pour garantir la flexibilité du trading en temps réel.
  • Optimisation des algorithmes génétiques : utilisez des algorithmes génétiques pour hiérarchiser les ensembles de paramètres prometteurs sans tester chaque combinaison, réduisant ainsi le risque de sur-optimisation.

Installation (Comment configurer)

Avertissement sur les risques  :  Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Comme tout système de trading, Aura Neuron peut néanmoins comporter un risque de perte.


Avis 13
할부로애틋하게
27
할부로애틋하게 2025.08.25 08:21 
 

It shows very good results. I'm very satisfied. I'm also interested in your other products!

Jason Chang
201
Jason Chang 2025.07.27 14:40 
 

相當高的勝率，客戶支援也很好

Max Pat
101
Max Pat 2025.07.26 16:15 
 

Это первый советник купленный у Станислава(впоследствии были и другие), специально искал себе советника на MQL5, чтобы он не копил сделки неделями и месяцами(не сидеть в просадке) и именно такого я тут и нашёл(это было в марте). И если не жадничать(уменьшить риск) и настроить его под себя, то он отлично работает. Да и Станислав старается своевременно его обновлять, следя за мировыми тенденциями. Если у меня возникают какие либо вопросы, то он всегда компетентно и быстро на них отвечает.

Produits recommandés
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
ProfessorMoriartyMT4
Evgeniy Zhdan
Experts
The basis of the strategy is the identification of quick corrective movements between the crosses of a working currency pair or metal. At the moment of differences in prices of trading instruments, the adviser analyzes the possible direction of price movement on a working instrument and starts work. Each position has a stop loss and take profit. A unique position tracking algorithm allows you to control the superiority of profit over loss. The adviser does not use dangerous trading methods.
PairsTrading
Evgenii Kuznetsov
3.67 (9)
Experts
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Experts
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
MAx overclock EA
Kevin John Hastings
Experts
Elevate Your Trading Game with Our Expert Advisor! Are you tired of the guesswork in trading? With a decade of programming experience and 3 years in trading, I’ve developed an Expert Advisor that’s designed to take your trading career to new heights! Our Expert Advisor is a game-changer. It’s built to detect overbought and oversold market conditions, identify trends, and help you find the best times to trade your favourite product. Whether you’re aiming for a 1:1 risk or pushing for a 5:1
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably w
Trends Hunter
Sergey Musin
Experts
Trends Hunter Expert Advisor is designed for medium-term trading. It is not a martingale and it does not depend on an account type (ECN, STP etc.) or spread level. This is a fully automated EA that features a custom algorithm for recognizing the price action and origination of a trend. If the EA identifies the beginning of a trend, one trade is opened. If a trend continues, the EA adds to the position. The number of addings is adjusted by the settings. Options Lots - fixed lot size; EMA1/EMA2 p
Smart Hedge Trader MT4
Adil Mohsine
Experts
Smart Hedge Trader – MT4 Expert Advisor Link to MT5 version Smart Hedge Trader MT5 Smart Hedge Trader is an MT4 Expert Advisor that uses a structured hedging strategy to manage trades with precision. It monitors market conditions and applies calculated logic to manage exposure, aiming for consistent trade cycles with defined risk parameters. This EA is designed for traders who prefer an automated system that adapts to volatility while maintaining control over daily trading activity. Features: Dy
NeoFx Start MT4
Sergey Kruglov
Experts
NeoFx MT4 – Intelligent Grid Trading System The   NeoFx MT4   Expert Advisor is an advanced algorithmic system designed for efficient trading on highly liquid currency pairs. Initially optimized for   GBP/USD , it also delivers stable results on other popular pairs such as   EUR/USD ,   USD/CHF , and similar. NeoFx Start   employs a unique strategy where each trade is automatically split into three smaller sub-trades. This means that whenever the EA opens a position, it immediately divides it in
FREE
GOLD Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.41 (22)
Experts
LIMITED TIME OFFER ->> Buy GOLD Scalper PRO with -60% OFF! NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $397) - The offer ends soon! GOLD Scalper PRO is a fully automated trading system which takes much of the work out of trading, leaving you free to do other things! You should not be fooled by the low price – GOLD Scalper Pro is a very effective and profitable trading strategy, professionally developed especially for trading GOLD (XAU/USD) . I have used the most proven trading principle since the m
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Aura Superstar MT4
Stanislav Tomilov
4.78 (9)
Experts
Aura Superstar  is a fully automated EA designed to trade  currencies during rollover time .  It is based on machine learning cluster analysis and genetic scalping  algorithms. The first multi-currency scalper using deep machine learning mechanism, a multi-level perceptron and an adaptive neuro filter combined with classic indicators. Expert showed stable results since 2003 year. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid, or hedge. Suitable for any good ECN broker.  I
RoundLock EA
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Experts
Round Lock est un conseiller intelligent avec verrouillage dynamique des positions. Ce conseiller de trading avancé met en œuvre une stratégie de verrouillage bidirectionnel des ordres avec une croissance progressive des positions et une adaptation dynamique au marché . Avantages du cadenas rond: Contrôle des risques par verrouillage de position, Croissance dynamique des volumes dans les secteurs tendances du marché, Paramètres de comportement flexibles en fonction des limites, Adapté aux phase
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.5 (26)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experts
LIMITED TIME OFFER ->> Buy Forex Diamond EA with -65% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results using a combination of trend and counter-trend strategies. Trusted by thousands of traders since its launch, Forex Diamond EA stands out with its intelligent trading logic, adaptive money management, and ability t
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
MACD Trader
Konstantin Nikitin
Experts
This is a fully automated multi-currency Expert Advisor with unlimited number of currency pairs using MACD and Envelopes indicators. You can specify how the EA should work with each currency pair. You can add orders manually. The free version is available here . Parameters Common TradeObjectsDelete : delete trade objects. OrderPanel : display the panel for opening orders. TradeToBalance : target balance to stop trading. The parameter is triggered only after all trades are closed. Otherwise, it
BreakthroughEA
Li Peng Fang
Experts
This EA is a breakthrough EA. When the monitoring market changes rapidly, fluctuates rapidly in one direction, and exceeds the set threshold, the EA will quickly place an order and quickly adopt a mobile stop loss strategy to complete capital preservation and profitability. Advantages of this EA: 1. The transaction is very fast to the closing of the position, and it is never procrastinated. 2. After the transaction, the accuracy rate is very high. 3. Place an order with compound interest, and th
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Master Gold Reaper
George Aguilor
Experts
Master Gold Reaper EA - Automated Gold Trading Solution Introduction Master Gold Reaper is a powerful automated trading advisor designed specifically for XAUUSD (Gold) traders who want to simplify their trading and take advantage of opportunities around the clock. Built on advanced algorithms and tested in multiple market conditions, this EA helps traders automate entries, manage risks, and secure profits with minimal manual intervention. The Problem Traders Face Trading gold can be highly pro
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Experts
MMM Zig Zag Strategy: The Expert Advisors uses its built-in Zig Zag indicator to determine the prices trends and calculates the signal to decide to open buy or sell positions. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works. You can define the time period of each day of the week the EA should not trade (the bad time to trade). Usually the period of day when the impact news are published. General Inputs: Closes orders with any profit of value (currency):
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Bienvenue chez Indicement ! PROP FIRM READY ! -> téléchargez les fichiers de l'ensemble   ici PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   apporte mes 15 années d'expérience dans la création d'algorithmes de trading professionne
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Experts
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
Max ScalperSpeed
Paranchai Tensit
Experts
Max ScalperSpeed   is a fully automated expert advisor. This system has been developed to improve the efficiency of generating more returns. Rely on scalping trading strategies and recovery strategies with appropriate trading frequencies, and also able to work well in all market conditions, whether trend or sideways, able to trade full time in all conditions. Enable or disable news filtering according to user needs. Added a proportional lot size adjustment function, where users can choose to ad
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Vizzion
Joel Protusada
Experts
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Forest
Vadim Podoprigora
Experts
Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
Karman
Vladislav Filippov
Experts
Karman is a fully automated trading advisor working on a М30 timeframe. The settings of the advisor are based on the safe trading, the essence of which is to close the transaction, while achieving a positive profitability dynamism of several points, which allows the user to reduce the costs of opening losing trades. The Expert Advisor is multi-functional and does not require a specific type of account for the normal operation of all functions embedded in it. The advisor’s manual involves encapsu
Golden Ace
Lorenzo Mancuso
Experts
Expert Advisor : Golden Ace Timeframe: H1. General Description: GoldenAce is an Expert Advisor (EA) that optimize support and resitances breakout trading strategies for the XAUUSD pair. Employing innovative trailing stop mechanisms and tailored trade settings, GoldenAce capitalizes on market dynamics while minimizing risks. GoldenAce represents a sophisticated yet accessible tool for traders seeking consistent returns in the dynamic world of Gold trading. Key Features: Dynamic Trailing Stop
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Déjà propriétaire du Boring Pips EA ? Vous êtes éligible à une réduction supplémentaire de 30 % ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées — plus récemment entre Israël et l’Iran — ce qui pourrait influencer la hausse des prix du
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgé par la perte. Perfectionné dans la douleur. Développé avec détermination. ️ STRUCTURE. PAS DE SPÉCULATION. Three Little Birds EA n'est pas un simple robot de trading. C'est un moteur forgé au combat, conçu au fil d'années d'échecs réels, et conçu pour une seule mission :   protéger, récupérer et accroître vos capitaux propres, même lorsque le marché devient cruel. Il combine   trois stratégies puissantes   en parfaite synchronisation : Grille sur le
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Experts
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Experts
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experts
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experts
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Titan Gold AI
Yasir Mohammed Sachit Sachit
Experts
Titan Gold AI – Expert Advisor for Forex & Gold Trading Disclaimer Trading in financial markets involves significant risk. Past performance does not guarantee future results. Always use proper risk management and test the EA on a demo account before trading live. Key Features Works on all currency pairs, including Gold (XAUUSD). Smart session filtering: Asia – London – New York. Dynamic money management suitable for small and large accounts. Trailing Stop and BreakEven systems for profit protec
Exorcist Projects
Ivan Simonika
5 (1)
Experts
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Velora
Ahmad Aan Isnain Shofwan
5 (5)
Experts
Velora EA – Grille et système de rupture adaptatif Velora est un Expert Advisor de haute qualité conçu à partir du cœur d'Instant Volatility Breakout (IVB), avec un moteur de grille adaptatif, une logique de suivi dynamique, des mécanismes de clôture partielle et des entrées automatisées basées sur la volatilité. Conçu pour les traders recherchant un mélange d'agressivité, de sécurité et d'adaptabilité, Velora n'est pas seulement réactif, il est réactif. Points forts principaux Moteur de rupture
Gold Trend Ai Ea
Abdullah Aqeel Lafta Al Rubaye
Experts
Gold Trend_EA_BOT is an automated trading software designed to maximize forex trading profits using advanced algorithms and risk management techniques. In order for the expert to work well with you and get the best results The indicator must be loaded with the news filter and  setfile   Link to download the news filter and indicator with setfile https://shorturl.at/pLT48    Recommendations : Use on XAUUSD on H1 timeframe  You can start to trade with $ 1000 Minimum initial Deposit The recommend
Reaper King
Frank Paetsch
Experts
Pitch Reaper King est un EA de rupture auto-optimisant pour MT4 : une seule action par bougie, ordres stop autour des hauts/bas clés, gestion par barres et exécution blindée. Entièrement automatique (0–2 paramètres) Pas de fichiers de set · Ne pas optimiser Adaptatif au régime (ATR/spread) Atouts Auto-optimisation par timeframe : Auto-Snap + mapping adaptatif basé sur ATR → aucune optimisation externe nécessaire Rupture hauts/bas avec tampon adaptatif Biais du timeframe supérieur (mode
Silicon Ex
Nadiya Mirosh
Experts
" Silicon Ex ": Your Reliable Assistant in the World of Forex Silicon Ex is a modern trading bot, specially created for traders in the Forex market. This innovative tool serves as a reliable partner for those who strive for efficient and automated trading. Key Features of "Silicon Ex": Reliability and Stability: Created using advanced technologies that ensure stable and reliable operation in the market. Intelligent Risk Management: Built-in money management system (Money Management) allows you
Tree Of Life
Oeyvind Borgsoe
Experts
Tree Of Life EA is a fully automated trading robot that executes trades using a sophisticated blend of indicators and internal algorithms. It is developed through years of testing and live trading, and recognises market patterns and trends in a highly accurate manner. The  live trading accounts  confirm this. The main indicators Tree Of Life uses are the Moving Average and Stochastic. Together with the internal calculations, our combinations have proven to be a solid recipe.    Buyers receive
Trending Mechanisms
Tatiana Savkevych
Experts
**Description of the Trending Mechanism Forex Trading Bot** **Trending Mechanism** is a high-tech trading bot for the MetaTrader 5 platform designed for automatic market analysis and trading in the Forex market. By utilizing the latest market analysis and capital management technologies, this bot allows traders to effectively identify trends and make informed trading decisions based on current market conditions. It is ideal for both experienced traders and beginners, thanks to its intuitive se
Pearl Robot MT4
Meinrik Sikuvi Sipahu
Experts
Meet Pearl – The Intelligent Trading Assistant by FXGoldTraders Pearl   is not just an Expert Advisor – she’s your strategic trading partner, designed with precision by   Forex Prince   and co-created under the   FXGoldTraders   brand. Inspired by the style and strength of a smart, trend-savvy female trader, Pearl is the   first EA   of her kind in our lineup, representing both innovation and intuition in the market. Crafted for   MetaTrader 4 and 5 , Pearl specializes in trading   Gold, Forex
Richter mt4
Yvan Musatov
Experts
A Richter Expert is a professional market analyst working using a specialized algorithm. By analyzing prices over a specific time period, it determines the strength and amplitude of prices using a unique indicator system based on real data. When the trend and its direction change, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms take into account signals about overbought and oversold markets. Buying occurs when the signal falls below a certain level and then rise
Secret Impulse MT4
Eugen Funk
Experts
L'EA (Expert Advisor) ouvre une position lorsque le marché commence à bouger pendant la session de New York (volume accru). De cette manière, l'élan est soutenu par le volume, et nous pouvons atteindre le Take Profit avec une forte probabilité instantanément. Signal (292%, 10% DD) :   https ://www .mql5 .com /en /signals /2274145 Entrée basée sur l'élan pendant la session de New York L'EA détecte l'élan caché via les FVG (Fair Value Gaps) sur des unités de temps inférieures. Lorsque l'élan est d
Perfect Smart Scalper
Abdelmaseh Adel Azez Abdelmaseh
5 (2)
Experts
We are pleased to introduce our new and innovative product, the high-quality automated trading robot, designed to be a lifelong Passive income source. Live Monitoring Accounts Contact me on messages After renting or purchasing, please contact me via private message to receive the link to our Telegram group. Also  You can test the product for a period of 3 months before purchasing it for only $30. Instructions: Use Default Setting On Those Pairs(Change only the risk type depending on Each pai
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Experts
### Forex Hedging Expert Advisor: No Loss Strategy #### Overview The Forex Hedging Expert Advisor (EA) with a No Loss Strategy is an advanced automated trading system designed to mitigate risk and protect against adverse market movements. The core principle behind this EA is to implement a sophisticated hedging strategy that aims to lock in profits and minimize losses in volatile forex markets. This EA is ideal for traders who seek a robust, risk-averse trading solution that maintains capital
Supreme Hedgingh 2 Gold
Harry Tallarita
5 (1)
Experts
Certo! Ecco una versione aggiornata e leggermente più sintetica della presentazione per IA SUPREME MT4Hedging 2.0GOLD , che include la nuova funzionalità e un tono promozionale efficace: IA SUPREME 2.0GOLD – L’evoluzione del tuo trading La nuova versione GOLD è qui: più intelligente, più reattiva, più sicura. Partner’s Academy presenta IA SUPREME MT4Hedging 2.0GOLD , l’Expert Advisor che unisce precisione e gestione avanzata del rischio con un’analisi dinamica della volatilità di mercato
Stp
Vladislav Filippov
Experts
For the expert to work correctly, do not forget to upload the files to the directory of the agreement (... AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Common \ Files) STP is an automated trading adviser based on neurotechnology, working on an hourly timeframe. The Expert Advisor is configured for trading according to the safe trading strategy from levels, involving the opening of short-term deals and closing them when positive profitability dynamics of several points are achieved, which allows
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Experts
Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the operating system (can match). This function allo
Meat EA
Roman Kanushkin
5 (1)
Experts
The Meat EA is a fully automatic, 24-hour trading system. It trades based on analysis of market movement on the basis of a built-in indicator and the Moving Average trend indicator. The system is optimized for working with the EURUSD currency pair on the M30 timeframe. It is recommended to use an ECN/STP broker with low spread, low commission and fast execution. Signal monitoring Working currency pair/timeframe: EURUSD M30. Advantages never trades against the market; the higher the risk, the hi
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Experts
After a thorough work and search for the optimal values of each of the Expert Advisor's parameters, the most stable settings of the algorithms have been selected, which do not require over large history periods. The robot uses a universal trading strategy, allowing the use of the currency pairs EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY and other pairs with low spread. The EA trades on a 5-minute timeframe , it uses levels defined automatically on the bases of multiple parallel price movement calculation me
Plus de l'auteur
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles que  XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques d
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.38 (45)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.88 (32)
Experts
Aura Bitcoin Hash EA est un Expert Advisor unique qui s'inscrit dans la lignée des systèmes de trading Aura. S'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura BTC offre une approche innovante avec un excellent potentiel de performance. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour trader la paire de devises BTCUSD (Bitcoin). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 2017 à 2025. Le système évite les techniques de gesti
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Oracle MT5
Stanislav Tomilov
5 (21)
Experts
Oracle : l'avenir du trading Oracle Trading Expert pour Meta Trader est conçu pour offrir des performances fiables sur les marchés GBPUSD et Gold, en s'appuyant sur les dernières techniques de programmation et outils d'apprentissage automatique. Grâce à des algorithmes propriétaires et à un réseau neuronal intégré, Oracle analyse efficacement les données, aidant les utilisateurs à prendre des décisions de trading éclairées. La conception d'Oracle met également l'accent sur la stabilité : ses str
One Gold MT5
Stanislav Tomilov
4.71 (28)
Experts
Présentation de One Gold EA, un robot de trading sophistiqué pour l'or sur la plateforme Meta Trader, développé pour aider les traders à effectuer des analyses de marché avancées. Notre technologie exclusive exploite les réseaux neuronaux et les algorithmes basés sur les données pour analyser les données historiques et en temps réel du marché de l'or, fournissant des informations qui peuvent aider à la prise de décision. Contrairement aux stratégies manuelles traditionnelles, One Gold EA fonctio
Matterhorn
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
The Matterhorn is a simple but unique grid expert. The Expert Advisor contains a combination of author's indicators and sophisticated grid algorithms. The Expert Advisor allows you to use both the suggested settings files and a wide range of parameters for more fine-tuning personalised settings. The Expert Advisor uses trend and counter-trend indicators, classical grid algorithms with averaging and martingale as well as pyramiding are used in trading. The Expert Advisor is flexible in its settin
FREE
Aura Superstar MT4
Stanislav Tomilov
4.78 (9)
Experts
Aura Superstar  is a fully automated EA designed to trade  currencies during rollover time .  It is based on machine learning cluster analysis and genetic scalping  algorithms. The first multi-currency scalper using deep machine learning mechanism, a multi-level perceptron and an adaptive neuro filter combined with classic indicators. Expert showed stable results since 2003 year. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid, or hedge. Suitable for any good ECN broker.  I
Aura Superstar MT5
Stanislav Tomilov
5 (2)
Experts
Aura Superstar    est un EA entièrement automatisé conçu pour trader    des devises pendant la période de renouvellement   .    Il est basé sur l'analyse de cluster d'apprentissage automatique et    des algorithmes de scalping génétique. Le premier scalpeur multidevises utilisant un mécanisme d'apprentissage automatique profond, un perceptron multi-niveaux et un filtre neuro adaptatif combiné à des indicateurs classiques. L'expert a montré des résultats stables depuis 2003. Aucune méthode danger
Filtrer:
Christopher Graham Parish
2811
Christopher Graham Parish 2025.09.18 07:10 
 

I have been running this since July. There is a very high win rate but you need to be aware that one loss can wipe out a lot of profit. Good EA overall. Thank you

할부로애틋하게
27
할부로애틋하게 2025.08.25 08:21 
 

It shows very good results. I'm very satisfied. I'm also interested in your other products!

Jason Chang
201
Jason Chang 2025.07.27 14:40 
 

相當高的勝率，客戶支援也很好

Max Pat
101
Max Pat 2025.07.26 16:15 
 

Это первый советник купленный у Станислава(впоследствии были и другие), специально искал себе советника на MQL5, чтобы он не копил сделки неделями и месяцами(не сидеть в просадке) и именно такого я тут и нашёл(это было в марте). И если не жадничать(уменьшить риск) и настроить его под себя, то он отлично работает. Да и Станислав старается своевременно его обновлять, следя за мировыми тенденциями. Если у меня возникают какие либо вопросы, то он всегда компетентно и быстро на них отвечает.

Elkin Xabier Arteta Viana
171
Elkin Xabier Arteta Viana 2025.07.24 08:30 
 

I've been using Aura Neuron for a few weeks now, and I can honestly say it's been a significant upgrade to my trading strategy. As someone who's constantly looking for reliable and efficient EAs, Aura Neuron has truly impressed me. What stands out most is its consistency. I've seen stable and promising results across various market conditions. In summary, if you're looking for an Expert Advisor that combines consistent performance, user-friendliness, and solid support, Aura Neuron is definitely worth considering. It's truly helped me optimize my trading and I'm looking forward to continuing to use it

Tomas Cerny
232
Tomas Cerny 2025.05.04 20:36 
 

This EA looks very promising, just one loss and many profitable trades. Its author provides great support. It is one of the best EA's I have tried so far.

MattGo
134
MattGo 2025.04.16 12:21 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Soldier of Heaven
119
Soldier of Heaven 2025.04.15 21:48 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Aliwarsame
116
Aliwarsame 2025.04.14 05:41 
 

this is a realy scam this ea uerusd never trade for 45 days straigth save you money from this scamer

Stanislav Tomilov
26719
Réponse du développeur Stanislav Tomilov 2025.04.25 23:00
This EA works at Gold (XAUUSD) not EURUSD!!!!
You installed it incorrectly, contact me in pm, an I will help you to install it remotely by Anydesk. Don't mislead people Expert works great! /
/
/
UPD ****No response from this user, I offered him a refund, but he does not respond, most likely this review is written by competitors****
Matthias Bessler
2625
Matthias Bessler 2025.03.14 13:05 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Adam J.
223
Adam J. 2025.02.13 11:34 
 

EA results looks very promising, I like strategy used in the Robot. Stanislav is extremely helpful and answer all questions and solve all problems! Thank you for that :)

Nazhdat Dzhaliabi
111
Nazhdat Dzhaliabi 2025.01.10 14:16 
 

Hello. The advisor AURA NEURON, bought by me, gives good results. I am satisfied, thank you!

Mikulas Kyjovsky
554
Mikulas Kyjovsky 2024.12.13 12:56 
 

Hello, I bought the mt4 version, and I can confirm that there is no difference compared to the mt5 version. It works as the author writes. I have tried many EAs, but Aura Neuron is simply the best. So far I have only 100% trades, which I am very happy about and I have a lot of time for my family and my hobbies. If anyone is hesitating, then don't hesitate, you will be very satisfied. Support works and answers questions immediately, the author's approach is exemplary.

Répondre à l'avis