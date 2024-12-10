Aura Neuron MT4
- Experts
- Stanislav Tomilov
- Version: 1.855
- Mise à jour: 29 août 2025
- Activations: 10
Prix 1000 $ 3/10 restants, prochain prix 1250 $, le prix final sera de 2000 $
Consultez les résultats en direct ici :
ICMarkets Low Risk https://www.mql5.com/en/signals/2259480 (All by default, Risk 4%)
Installation (Comment configurer)
Aura Neuron est conçu pour des performances fiables à long terme, alimentées par des algorithmes de réseau neuronal. Sa conception innovante garantit l'absence de stratégies risquées telles que la martingale ou le trading en grille, ce qui en fait une option sûre pour le trading automatisé.
Infos :
- Paires de trading en activité : XAUUSD, GOLD
- Période : H1
- Dépôt minimum : 100 $
- Effet de levier minimal 1:20
- Fonctionne avec n'importe quel courtier, bien qu'un courtier ECN soit recommandé
Caractéristiques:
- Pas de martingale
- Pas de trading sur grille
- Pas de moyenne
- Aucune technique de gestion de l’argent dangereuse
- Stop loss dur et take profit pour chaque transaction
- Des résultats stables depuis 1999 avec 99,9% de cotations de qualité
- Insensible aux conditions du courtier
- Facile à installer et à utiliser
- FTMO et Prop Firm prêts
- Conforme aux règles FIFO (nécessité de désactiver la couverture dans les paramètres EA)
Ce qui a été fait pour éviter la suroptimisation
- Optimisation progressive : divisez les données historiques en segments, en optimisant une partie et en testant la suivante pour éviter le surajustement.
- Contrôles de robustesse : testez les variations des paramètres et appliquez du bruit aléatoire pour garantir la cohérence de la stratégie dans différents scénarios.
- Facteur de profit minimum / Mesures de performance : définissez des seuils pour les mesures de performance clés afin d'éviter de sélectionner des paramètres trop optimisés.
- Stabilité des paramètres : garantit que les paramètres optimisés restent stables dans différentes conditions de marché.
- Contrôle des biais d'espionnage des données : randomisez les périodes de test et utilisez plusieurs ensembles de données pour éviter de sélectionner les résultats favorables.
- Tests multi-marchés : testez la stratégie sur différents instruments pour garantir sa robustesse dans différentes conditions de marché.
- Limitation des cycles d'optimisation : limitez le nombre d'exécutions d'optimisation pour éviter un ajustement excessif des courbes.
- Ajouter du bruit aléatoire aux données : introduisez du bruit aléatoire dans les données historiques pendant l'optimisation pour éviter de mémoriser des mouvements de prix spécifiques.
- Évitez les données codées en dur : utilisez des variables dynamiques plutôt que des données historiques statiques pour garantir la flexibilité du trading en temps réel.
- Optimisation des algorithmes génétiques : utilisez des algorithmes génétiques pour hiérarchiser les ensembles de paramètres prometteurs sans tester chaque combinaison, réduisant ainsi le risque de sur-optimisation.
Avertissement sur les risques : Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Comme tout système de trading, Aura Neuron peut néanmoins comporter un risque de perte.
It shows very good results. I'm very satisfied. I'm also interested in your other products!