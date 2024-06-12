Fractal Trend Lines mt

Indicateur Crypto_Forex "Fractal Trend Lines" pour MT4.





- Cet indicateur est excellent pour les traders qui utilisent l'analyse graphique avec des cassures !!!

- "Fractal Trend Lines" affiche des lignes graphiques de tendance à la hausse (couleur violette) et de tendance à la baisse (couleur rouge).

- Les lignes de tendance à la hausse et à la baisse sont construites sur 2 fractales correspondantes les plus proches.

- L'indicateur a peu de paramètres responsables de la couleur et de la largeur des lignes de tendance.

- L'indicateur a une alerte mobile et PC intégrée en cas de cassure.





// D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller

Il s'agit d'un produit original qui n'est proposé que sur ce site Web MQL5.