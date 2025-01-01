DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardIndicateursIndicateurs de TendanceCiEnvelopesCreate 

Crée l'indicateur avec les paramètres spécifiés. Utiliser Refresh() et GetData() pour mettre à jour et récupérer les valeurs de l'indicateur.

bool  Create(
   string           symbol,        // symbole
   ENUM_TIMEFRAMES  period,        // Période
   int              ma_period,     // Période de lissage
   int              ma_shift,      // Décalage horizontal
   ENUM_MA_METHOD   ma_method,     // Méthode de lissage
   int              applied,       // prix type ou handle to apply
   double           deviation      // Déviation
   )

Paramètres

symbol

[in]  Symbole.

period

[in]  Période (énumération ENUM_TIMEFRAMES).

ma_period

[in]  Période de lissage.

ma_shift

[in]  Décalage horizontal.

ma_method

[in]  Méthode de lissage (énumération ENUM_MA_METHOD).

applied

[in]  Prix type of handle to apply.

deviation

[in]  Déviation.

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si l'indicateur n'a pas été créé.