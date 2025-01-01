DocumentationSections
CIndicatorBuffer

CIndicatorBuffer est une classe permettant un accès simplifié aux données du buffer de l'indicateur.

Description

La classe CIndicatorBuffer fournit un accès simplifié aux données du buffer de l'indicateur technique.

Déclaration

   class CIndicatorBuffer: public CDoubleBuffer

Titre

   #include <Indicators\Indicator.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CArray

          CArrayDouble

              CDoubleBuffer

                  CIndicatorBuffer

Méthodes de Classe

Attributs

 

Offset

Retourne/Définit le décalage du buffer

Name

Retourne/Définit le nom du buffer

Méthodes d'Accès aux Données

 

At

Retourne l'élément du buffer

Méthodes de Mise à Jour des Données

 

Refresh

Met à jour le buffer

RefreshCurrent

Met à jour seulement la valeur courante

