CIndicatorBuffer

CIndicatorBuffer est une classe permettant un accès simplifié aux données du buffer de l'indicateur.

Description

La classe CIndicatorBuffer fournit un accès simplifié aux données du buffer de l'indicateur technique.

Déclaration

class CIndicatorBuffer: public CDoubleBuffer

Titre

#include <Indicators\Indicator.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject CArray CArrayDouble CDoubleBuffer CIndicatorBuffer

Méthodes de Classe

Attributs Offset Retourne/Définit le décalage du buffer Name Retourne/Définit le nom du buffer Méthodes d'Accès aux Données At Retourne l'élément du buffer Méthodes de Mise à Jour des Données Refresh Met à jour le buffer RefreshCurrent Met à jour seulement la valeur courante