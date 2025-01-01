CIndicatorBuffer
CIndicatorBuffer est une classe permettant un accès simplifié aux données du buffer de l'indicateur.
Description
La classe CIndicatorBuffer fournit un accès simplifié aux données du buffer de l'indicateur technique.
Déclaration
|
class CIndicatorBuffer: public CDoubleBuffer
Titre
|
#include <Indicators\Indicator.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CIndicatorBuffer
Méthodes de Classe
|
Attributs
|
|
Retourne/Définit le décalage du buffer
|
Retourne/Définit le nom du buffer
|
Méthodes d'Accès aux Données
|
|
Retourne l'élément du buffer
|
Méthodes de Mise à Jour des Données
|
|
Met à jour le buffer
|
Met à jour seulement la valeur courante
|
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Méthodes héritées de la classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Méthodes héritées de la classe CArrayDouble
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear
|
Méthodes héritées de la classe CDoubleBuffer