COpenBuffer

COpenBuffer est une classe permettant un accès simplifié aux prix d'ouverture des barres dans l'historique.

Description

Déclaration

class COpenBuffer: public CDoubleBuffer

Titre

#include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject CArray CArrayDouble CDoubleBuffer COpenBuffer

Méthodes de Classe

Méthodes de Mise à Jour des Données virtual Refresh Met à jour le buffer virtual RefreshCurrent Met à jour la valeur courante