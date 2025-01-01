COpenBuffer
COpenBuffer est une classe permettant un accès simplifié aux prix d'ouverture des barres dans l'historique.
Description
Déclaration
class COpenBuffer: public CDoubleBuffer
Titre
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Hiérarchie d'héritage
COpenBuffer
Méthodes de Classe
Méthodes de Mise à Jour des Données
virtual Refresh
Met à jour le buffer
virtual RefreshCurrent
Met à jour la valeur courante
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Méthodes héritées de la classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Méthodes héritées de la classe CArrayDouble
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear
Méthodes héritées de la classe CDoubleBuffer