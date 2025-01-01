CTickVolumeBuffer

CTickVolumeBuffer est une classe permettant un accès simplifié aux volumes des ticks des barres de l'historique.

Description

La classe CTickVolumeBuffer fournit l'accès aux volumes des ticks des barres de l'historique.

Déclaration

class CTickVolumeBuffer: public CArrayLong

Titre

#include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject CArray CArrayLong CTickVolumeBuffer

Méthodes de Classe

Attributs Size Définit la taille du buffer Paramètres SetSymbolPeriod Définit le symbole et la période Méthodes d'Accès aux Données At Retourne l'élément du buffer par son index. Méthodes de Mise à Jour des Données virtual Refresh Met à jour le buffer virtual RefreshCurrent Met à jour la valeur courante