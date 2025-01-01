DocumentationSections
CSpreadBuffer est une classe permettant un accès simplifié aux spreads des barres de l'historique.

Description

La classe CSpreadBuffer fournit l'accès aux spreads des barres de l'historique.

Déclaration

   class CSpreadBuffer: public CArrayInt

Titre

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CArray

          CArrayInt

              CSpreadBuffer

Méthodes de Classe

Attributs

 

Size

Définit la taille du buffer

Paramètres

 

SetSymbolPeriod

Définit le symbole et la période

Méthodes d'Accès aux Données

 

At

Retourne l'élément du buffer par son index.

Méthodes de Mise à Jour des Données

 

virtual Refresh

Met à jour le buffer

virtual RefreshCurrent

Met à jour la valeur courante

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Méthodes héritées de la classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Méthodes héritées de la classe CArrayInt

Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear