CSpreadBuffer

CSpreadBuffer est une classe permettant un accès simplifié aux spreads des barres de l'historique.

Description

La classe CSpreadBuffer fournit l'accès aux spreads des barres de l'historique.

Déclaration

class CSpreadBuffer: public CArrayInt

Titre

#include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject CArray CArrayInt CSpreadBuffer

Méthodes de Classe

Attributs Size Définit la taille du buffer Paramètres SetSymbolPeriod Définit le symbole et la période Méthodes d'Accès aux Données At Retourne l'élément du buffer par son index. Méthodes de Mise à Jour des Données virtual Refresh Met à jour le buffer virtual RefreshCurrent Met à jour la valeur courante