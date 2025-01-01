DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardIndicateursClasses de baseCDoubleBuffer 

CDoubleBuffer

CDoubleBuffer est une classe de base permettant un accès simplifié aux buffers de données de type double.

Description

La classe CDoubleBuffer fournit l'accès aux données de type double du buffer.

Déclaration

   class CDoubleBuffer: public CArrayDouble

Titre

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CArray

          CArrayDouble

              CDoubleBuffer

Descendants directs

CCloseBuffer, CHighBuffer, CIndicatorBuffer, CLowBuffer, COpenBuffer

Méthodes de Classe

Attributs

 

Size

Définit la taille du buffer

Paramètres

 

SetSymbolPeriod

Définit le symbole et la période

Méthodes d'Accès aux Données

 

At

Retourne l'élément du buffer

Méthodes de Mise à Jour des Données

 

virtual Refresh

Met à jour le buffer

virtual RefreshCurrent

Met à jour la valeur courante

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Méthodes héritées de la classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Méthodes héritées de la classe CArrayDouble

Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear