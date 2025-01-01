CDoubleBuffer
CDoubleBuffer est une classe de base permettant un accès simplifié aux buffers de données de type double.
Description
La classe CDoubleBuffer fournit l'accès aux données de type double du buffer.
Déclaration
class CDoubleBuffer: public CArrayDouble
Titre
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Hiérarchie d'héritage
CDoubleBuffer
Descendants directs
CCloseBuffer, CHighBuffer, CIndicatorBuffer, CLowBuffer, COpenBuffer
Méthodes de Classe
Attributs
Définit la taille du buffer
Paramètres
Définit le symbole et la période
Méthodes d'Accès aux Données
Retourne l'élément du buffer
Méthodes de Mise à Jour des Données
virtual Refresh
Met à jour le buffer
virtual RefreshCurrent
Met à jour la valeur courante
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Méthodes héritées de la classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Méthodes héritées de la classe CArrayDouble
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear