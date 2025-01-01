CDoubleBuffer

CDoubleBuffer est une classe de base permettant un accès simplifié aux buffers de données de type double.

Description

La classe CDoubleBuffer fournit l'accès aux données de type double du buffer.

Déclaration

class CDoubleBuffer: public CArrayDouble

Titre

#include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject CArray CArrayDouble CDoubleBuffer Descendants directs CCloseBuffer, CHighBuffer, CIndicatorBuffer, CLowBuffer, COpenBuffer

Méthodes de Classe

Attributs Size Définit la taille du buffer Paramètres SetSymbolPeriod Définit le symbole et la période Méthodes d'Accès aux Données At Retourne l'élément du buffer Méthodes de Mise à Jour des Données virtual Refresh Met à jour le buffer virtual RefreshCurrent Met à jour la valeur courante