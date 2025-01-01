CLowBuffer

CCloseBuffer est une classe permettant un accès simplifié aux prix les plus bas des barres dans l'historique.

Description

La classe CHighBuffer fournit un accès aux prix les plus bas des barres de l'historique.

Déclaration

class CLowBuffer: public CDoubleBuffer

Titre

#include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject CArray CArrayDouble CDoubleBuffer CLowBuffer

Méthodes de Classe

Méthodes de Mise à Jour des Données virtual Refresh Met à jour le buffer virtual RefreshCurrent Met à jour la valeur courante