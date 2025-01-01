CPriceSeries

La classe CPriceSeries est la classe de base pour accéder aux données prix.

Description

La classe CSeries fournit un accès simplifié à tous ses descendants aux fonctions MQL5 permettant de travailler avec les prix.

Déclaration

class CPriceSeries: public CSeries

Titre

#include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject CArray CArrayObj CSeries CPriceSeries Descendants directs CiClose, CiHigh, CiLow, CiOpen

Méthodes de Classe

Méthodes de Création virtual BufferResize Définit la taille du buffer. Méthodes d'Accès aux Données virtual GetData Retourne l'élément du buffer spécifié par son index. Méthodes de Mise à Jour des Données virtual Refresh Met à jour les séries de données Méthodes de Recherche de Données virtual MinIndex Retourne l'index du plus petit élément dans l'intervalle spécifié virtual MinValue Retourne la valeur et l'index de l'élément minimal du buffer spécifié dans un intervalle spécifié virtual MaxIndex Retourne l'index du plus grand élément dans l'intervalle spécifié virtual MaxValue Retourne la valeur et l'index de l'élément maximal du buffer spécifié dans un intervalle spécifié