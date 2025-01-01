DocumentationSections
CPriceSeries

La classe CPriceSeries est la classe de base pour accéder aux données prix.

Description

La classe CSeries fournit un accès simplifié à tous ses descendants aux fonctions MQL5 permettant de travailler avec les prix.

Déclaration

   class CPriceSeries: public CSeries

Titre

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CPriceSeries

Descendants directs

CiClose, CiHigh, CiLow, CiOpen

Méthodes de Classe

Méthodes de Création

 

virtual BufferResize

Définit la taille du buffer.

Méthodes d'Accès aux Données

 

virtual GetData

Retourne l'élément du buffer spécifié par son index.

Méthodes de Mise à Jour des Données

 

virtual Refresh

Met à jour les séries de données

Méthodes de Recherche de Données

 

virtual MinIndex

Retourne l'index du plus petit élément dans l'intervalle spécifié

virtual MinValue

Retourne la valeur et l'index de l'élément minimal du buffer spécifié dans un intervalle spécifié

virtual MaxIndex

Retourne l'index du plus grand élément dans l'intervalle spécifié

virtual MaxValue

Retourne la valeur et l'index de l'élément maximal du buffer spécifié dans un intervalle spécifié

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Méthodes héritées de la classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Méthodes héritées de la classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Méthodes héritées de la classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent