CPriceSeries
La classe CPriceSeries est la classe de base pour accéder aux données prix.
Description
La classe CSeries fournit un accès simplifié à tous ses descendants aux fonctions MQL5 permettant de travailler avec les prix.
Déclaration
|
class CPriceSeries: public CSeries
Titre
|
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CPriceSeries
Descendants directs
Méthodes de Classe
|
Méthodes de Création
|
|
virtual BufferResize
|
Définit la taille du buffer.
|
Méthodes d'Accès aux Données
|
|
virtual GetData
|
Retourne l'élément du buffer spécifié par son index.
|
Méthodes de Mise à Jour des Données
|
|
virtual Refresh
|
Met à jour les séries de données
|
Méthodes de Recherche de Données
|
|
virtual MinIndex
|
Retourne l'index du plus petit élément dans l'intervalle spécifié
|
virtual MinValue
|
Retourne la valeur et l'index de l'élément minimal du buffer spécifié dans un intervalle spécifié
|
virtual MaxIndex
|
Retourne l'index du plus grand élément dans l'intervalle spécifié
|
virtual MaxValue
|
Retourne la valeur et l'index de l'élément maximal du buffer spécifié dans un intervalle spécifié
|
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Méthodes héritées de la classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Méthodes héritées de la classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Méthodes héritées de la classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent