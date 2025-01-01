DocumentationSections
CTimeBuffer

CTimeBuffer est une classe permettant un accès simplifié aux prix d'ouverture des barres de l'historique.

Description

La classe CTimeBuffer fournit l'accès aux prix d'ouverture des barres de l'historique.

Déclaration

   class CTimeBuffer: public CArrayLong

Titre

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CArray

          CArrayLong

              CTimeBuffer

Méthodes de Classe

Attributs

 

Size

Définit la taille du buffer

Paramètres

 

SetSymbolPeriod

Définit le symbole et la période

Méthodes d'Accès aux Données

 

At

Retourne l'élément du buffer par son index.

Méthodes de Mise à Jour des Données

 

virtual Refresh

Met à jour le buffer

virtual RefreshCurrent

Met à jour la valeur courante

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Méthodes héritées de la classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Méthodes héritées de la classe CArrayLong

Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear