CCloseBuffer
CCloseBuffer est une classe permettant un accès simplifié aux prix de clôture des barres dans l'historique.
Description
La classe CCloseBuffer fournit un accès aux prix de clôture des barres de l'historique.
Déclaration
class CCloseBuffer: public CDoubleBuffer
Titre
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Hiérarchie d'héritage
CCloseBuffer
Méthodes de Classe
Méthodes de Mise à Jour des Données
|
virtual Refresh
Met à jour le buffer
virtual RefreshCurrent
Met à jour la valeur courante
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Méthodes héritées de la classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Méthodes héritées de la classe CArrayDouble
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear
Méthodes héritées de la classe CDoubleBuffer