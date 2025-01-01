CCloseBuffer

CCloseBuffer est une classe permettant un accès simplifié aux prix de clôture des barres dans l'historique.

Description

La classe CCloseBuffer fournit un accès aux prix de clôture des barres de l'historique.

Déclaration

class CCloseBuffer: public CDoubleBuffer

Titre

#include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject CArray CArrayDouble CDoubleBuffer CCloseBuffer

Méthodes de Classe

Méthodes de Mise à Jour des Données virtual Refresh Met à jour le buffer virtual RefreshCurrent Met à jour la valeur courante