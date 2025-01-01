DocumentationSections
CCloseBuffer 

CCloseBuffer

CCloseBuffer est une classe permettant un accès simplifié aux prix de clôture des barres dans l'historique.

Description

La classe CCloseBuffer fournit un accès aux prix de clôture des barres de l'historique.

Déclaration

   class CCloseBuffer: public CDoubleBuffer

Titre

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CArray

          CArrayDouble

              CDoubleBuffer

                  CCloseBuffer

Méthodes de Classe

Méthodes de Mise à Jour des Données

 

virtual Refresh

Met à jour le buffer

virtual RefreshCurrent

Met à jour la valeur courante

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Méthodes héritées de la classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Méthodes héritées de la classe CArrayDouble

Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear

Méthodes héritées de la classe CDoubleBuffer

Size, At, SetSymbolPeriod