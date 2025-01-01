CRealVolumeBuffer
CCloseBuffer est une classe permettant un accès simplifié aux volumes rééls des barres de l'historique.
Description
La classe CTickVolumeBuffer fournit l'accès aux volumes rééls des barres de l'historique.
Déclaration
class CRealVolumeBuffer: public CArrayLong
Titre
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Hiérarchie d'héritage
CRealVolumeBuffer
Méthodes de Classe
Attributs
Définit la taille du buffer
Paramètres
Définit le symbole et la période
Méthodes d'Accès aux Données
Retourne l'élément du buffer par son index.
Méthodes de Mise à Jour des Données
virtual Refresh
Met à jour le buffer
virtual RefreshCurrent
Met à jour la valeur courante
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Méthodes héritées de la classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Méthodes héritées de la classe CArrayLong
Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear