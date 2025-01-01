CHighBuffer

CHighBuffer est une classe permettant un accès simplifié aux prix les plus hauts des barres de l'historique.

Description

La classe CHighBuffer fournit un accès aux prix les plus hauts des barres de l'historique.

Déclaration

class CHighBuffer: public CDoubleBuffer

Titre

#include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject CArray CArrayDouble CDoubleBuffer CHighBuffer

Méthodes de Classe

Méthodes de Mise à Jour des Données virtual Refresh Met à jour le buffer virtual RefreshCurrent Met à jour la valeur courante