CHighBuffer
CHighBuffer est une classe permettant un accès simplifié aux prix les plus hauts des barres de l'historique.
Description
La classe CHighBuffer fournit un accès aux prix les plus hauts des barres de l'historique.
Déclaration
|
class CHighBuffer: public CDoubleBuffer
Titre
|
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CHighBuffer
Méthodes de Classe
|
Méthodes de Mise à Jour des Données
|
|
virtual Refresh
|
Met à jour le buffer
|
virtual RefreshCurrent
|
Met à jour la valeur courante
|
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Méthodes héritées de la classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Méthodes héritées de la classe CArrayDouble
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear
|
Méthodes héritées de la classe CDoubleBuffer