DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardIndicateursClasses de baseCHighBuffer 

CHighBuffer

CHighBuffer est une classe permettant un accès simplifié aux prix les plus hauts des barres de l'historique.

Description

La classe CHighBuffer fournit un accès aux prix les plus hauts des barres de l'historique.

Déclaration

   class CHighBuffer: public CDoubleBuffer

Titre

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CArray

          CArrayDouble

              CDoubleBuffer

                  CHighBuffer

Méthodes de Classe

Méthodes de Mise à Jour des Données

 

virtual Refresh

Met à jour le buffer

virtual RefreshCurrent

Met à jour la valeur courante

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Méthodes héritées de la classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Méthodes héritées de la classe CArrayDouble

Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear

Méthodes héritées de la classe CDoubleBuffer

Size, At, SetSymbolPeriod