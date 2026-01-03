Trend Reversal Zone and Alert EA

Sistema inteligente de reversión en zonas de oferta y demanda

Trend Reversal Zone and Alert EA es un Asesor Experto profesional que no repinta, diseñado para capturar reversiones de tendencia de alta probabilidad en zonas institucionales de oferta y demanda, confirmadas mediante rechazo por mechas en los máximos y mínimos diarios.

Este EA combina la estructura del mercado en múltiples marcos temporales con un momento de entrada preciso, permitiendo a los traders entrar temprano en los giros del mercado manteniendo un estricto control del riesgo.

Lógica principal de trading
El EA opera mediante un sistema de confirmación de tres capas.

  1. Zonas de oferta y demanda en marcos temporales superiores
    Detecta automáticamente máximos y mínimos clave de tipo swing en los siguientes marcos temporales:

H4
Diario D1

Estas zonas actúan como áreas de decisión institucional.
Las operaciones solo se permiten dentro de zonas válidas de oferta o demanda.

  1. Confirmación de rechazo en el máximo o mínimo diario
    El EA supervisa continuamente el máximo y el mínimo del día actual.

Una operación se ejecuta únicamente cuando el precio muestra:

Rechazo fuerte mediante mecha
Estructura clara de vela alcista o bajista

Esto ayuda a evitar entradas tardías y rupturas falsas.

  1. Lógica de una operación por día
    El EA evalúa las configuraciones solo una vez por día de trading.
    Esto evita el sobretrading y el ruido del mercado.
    Es ideal para una operativa disciplinada y de alta calidad.

Reglas de ejecución de operaciones

Condiciones de venta
El precio alcanza el máximo diario.
Aparece un rechazo bajista por mecha.
El precio se encuentra dentro de una zona de oferta en H4 o D1.

Condiciones de compra
El precio alcanza el mínimo diario.
Aparece un rechazo alcista por mecha.
El precio se encuentra dentro de una zona de demanda en H4 o D1.

Seguridad integrada y control de riesgo
Cálculo automático de lotaje seguro según margen.
Compatible con cuentas de capital muy reducido.
Cumple totalmente con los requisitos de validación del MQL5 Market.
Evita abrir operaciones cuando el margen es insuficiente.
Utiliza Stop Loss y Take Profit fijos.

Parámetros totalmente personalizables
Tamaño máximo de lote.
Stop Loss y Take Profit en pips.
Sensibilidad del rechazo por mecha.
Grosor de las zonas.
Control de deslizamiento.
Magic Number para uso con múltiples EAs.

Todos los parámetros están claramente separados y son fáciles de configurar.

Configuración recomendada
Marco temporal H1, M30 o M15.

Mercados recomendados
Pares principales y secundarios de Forex.
Oro XAUUSD.
Índices.
Criptomonedas según el bróker.

El mejor rendimiento se obtiene durante las sesiones de Londres y Nueva York.

Sin repintado y alta estabilidad
No utiliza datos futuros.
Las señales no se repintan.
Las operaciones se generan únicamente en tiempo real.
Optimizado para velocidad y compatibilidad con distintos brókers.

Para quién es este EA
Traders de Price Action.
Traders de oferta y demanda.
Usuarios de Smart Money Concept.
Day traders y swing traders.
Traders que prefieren sistemas limpios y basados en reglas.

Por qué elegir Trend Reversal Zone and Alert EA
Porque espera a que el precio llegue a zonas clave, confirma un rechazo real y opera únicamente en áreas donde participan las instituciones.


