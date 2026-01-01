TrendSeeker Dashboard Pro
- Indicadores
- Godwin Edward Enyali
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
TrendSeeker Pro – Panel Definitivo de Tendencia y Punto de Giro + Detector de Rango H4
Ultimate Trend & Turning Point Dashboard es un sistema completo de decisión de mercado multi-temporal diseñado para mantener a los traders siempre del lado correcto de la tendencia, eliminar condiciones de rango de baja probabilidad y ofrecer entradas precisas en puntos de giro con total confianza.
Esto no es solo un indicador — es un marco completo de trading que responde tres preguntas críticas antes de que ejecutes cualquier operación:
¿El mercado está en tendencia o en rango?
¿Cuál es el sesgo del marco temporal superior (H4)?
¿Dónde está el punto de entrada más seguro y preciso?
1️⃣ Panel Inteligente de Tendencia Multi-Símbolo (Basado en H4)
El panel integrado escanea todos los símbolos disponibles y clasifica cada par utilizando lógica EMA, ADX y ATR en el marco temporal H4.
Para cada símbolo, el panel muestra claramente:
PAIR – Par de divisas
TREND → UP / DOWN / RANGE
BIAS → BUY / SELL
ACTION → WAIT BUY / WAIT SELL / NO TRADE
Inteligencia del Panel
Filtra mercados de baja volatilidad y en rango
Destaca únicamente tendencias fuertes y operables
Usa fuerza ADX + volatilidad ATR para confirmación
Resalta automáticamente el símbolo del gráfico activo
Puede activarse o desactivarse desde la configuración del indicador
Esto garantiza que te concentres solo en operaciones de alta probabilidad y evites mercados sin movimiento.
2️⃣ Detector de Rango y Sesgo H4 (Conciencia del Estado del Mercado)
El indicador analiza continuamente el marco temporal H4 y marca visualmente la estructura del mercado mediante zonas de color:
🟢 Zonas verdes → Tendencia alcista fuerte
🔴 Zonas rojas → Tendencia bajista fuerte
🟠 Zonas naranjas → Mercado en rango / No operar
Una etiqueta en tiempo real en el gráfico indica claramente:
“H4 Trending UP”
“H4 Trending DOWN”
“H4 Ranging”
Se pueden activar alertas, notificaciones push y correos electrónicos cuando cambia el estado del mercado H4, manteniéndote informado incluso fuera del gráfico.
3️⃣ Sistema de Entrada Precisa en Puntos de Giro (Motor de Ejecución)
Aquí es donde está la verdadera ventaja.
El motor de puntos de giro identifica entradas de reversión de alta calidad únicamente en la dirección del sesgo H4, combinando:
Estructura de Swing High / Swing Low
Velas con rechazo fuerte de mecha
Expansión de volatilidad basada en ATR
Confirmación de pendiente de EMA
Alineación EMA multi-temporal (M30 + H4)
Flecha de Giro BUY
Aparece solo cuando:
Sesgo H4 = BUY
El mercado está en tendencia alcista
Se forma un Swing Low válido
Ocurre un fuerte rechazo alcista
La volatilidad supera el umbral ATR
Flecha de Giro SELL
Aparece solo cuando:
Sesgo H4 = SELL
El mercado está en tendencia bajista
Se forma un Swing High válido
Ocurre un fuerte rechazo bajista
La volatilidad supera el umbral ATR
Las etiquetas en el gráfico guían claramente la ejecución:
“H4 BIAS: BUY / SELL”
-
“WAIT FOR TURNING POINT BUY / SELL ARROW”
Sin adivinanzas. Sin sobre-operar. Solo entradas confirmadas.
⚙️ Totalmente Personalizable y Amigable para el Trader
Control total sobre:
Períodos EMA
Sensibilidad ADX y ATR
Fuerza del punto de giro
Espaciado de flechas
Alertas, notificaciones y correos
Visibilidad del panel
Ideal para scalping, day trading y swing trading.
🎯 ¿Para Quién es Este Indicador?
Traders de tendencia
Traders basados en estructura
Traders estilo Smart Money
Amantes de dashboards
Traders que buscan claridad, no ruido
📌 Resumen
Ultimate Trend & Turning Point Dashboard te ofrece:
Dirección del mercado
Fuerza del mercado
Sesgo de marco temporal superior
Entradas de alta precisión
Visuales limpias y profesionales
Decisiones objetivas de trading
Si quieres operar menos pero operar mejor, esta herramienta fue creada para ti.
⚠ Nota Importante:
Si la acción del par en el dashboard está alineada con las otras dos etiquetas del indicador, esto representa una señal BUY o SELL de alta probabilidad.