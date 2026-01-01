TrendSeeker Dashboard Pro

TrendSeeker Pro – Panel Definitivo de Tendencia y Punto de Giro + Detector de Rango H4

Ultimate Trend & Turning Point Dashboard es un sistema completo de decisión de mercado multi-temporal diseñado para mantener a los traders siempre del lado correcto de la tendencia, eliminar condiciones de rango de baja probabilidad y ofrecer entradas precisas en puntos de giro con total confianza.

Esto no es solo un indicador — es un marco completo de trading que responde tres preguntas críticas antes de que ejecutes cualquier operación:

  • ¿El mercado está en tendencia o en rango?

  • ¿Cuál es el sesgo del marco temporal superior (H4)?

  • ¿Dónde está el punto de entrada más seguro y preciso?

1️⃣ Panel Inteligente de Tendencia Multi-Símbolo (Basado en H4)

El panel integrado escanea todos los símbolos disponibles y clasifica cada par utilizando lógica EMA, ADX y ATR en el marco temporal H4.

Para cada símbolo, el panel muestra claramente:

  • PAIR – Par de divisas

  • TREND → UP / DOWN / RANGE

  • BIAS → BUY / SELL

  • ACTION → WAIT BUY / WAIT SELL / NO TRADE

Inteligencia del Panel

  • Filtra mercados de baja volatilidad y en rango

  • Destaca únicamente tendencias fuertes y operables

  • Usa fuerza ADX + volatilidad ATR para confirmación

  • Resalta automáticamente el símbolo del gráfico activo

  • Puede activarse o desactivarse desde la configuración del indicador

Esto garantiza que te concentres solo en operaciones de alta probabilidad y evites mercados sin movimiento.

2️⃣ Detector de Rango y Sesgo H4 (Conciencia del Estado del Mercado)

El indicador analiza continuamente el marco temporal H4 y marca visualmente la estructura del mercado mediante zonas de color:

🟢 Zonas verdes → Tendencia alcista fuerte
🔴 Zonas rojas → Tendencia bajista fuerte
🟠 Zonas naranjas → Mercado en rango / No operar

Una etiqueta en tiempo real en el gráfico indica claramente:

  • “H4 Trending UP”

  • “H4 Trending DOWN”

  • “H4 Ranging”

Se pueden activar alertas, notificaciones push y correos electrónicos cuando cambia el estado del mercado H4, manteniéndote informado incluso fuera del gráfico.

3️⃣ Sistema de Entrada Precisa en Puntos de Giro (Motor de Ejecución)

Aquí es donde está la verdadera ventaja.

El motor de puntos de giro identifica entradas de reversión de alta calidad únicamente en la dirección del sesgo H4, combinando:

  • Estructura de Swing High / Swing Low

  • Velas con rechazo fuerte de mecha

  • Expansión de volatilidad basada en ATR

  • Confirmación de pendiente de EMA

  • Alineación EMA multi-temporal (M30 + H4)

Flecha de Giro BUY

Aparece solo cuando:

  • Sesgo H4 = BUY

  • El mercado está en tendencia alcista

  • Se forma un Swing Low válido

  • Ocurre un fuerte rechazo alcista

  • La volatilidad supera el umbral ATR

Flecha de Giro SELL

Aparece solo cuando:

  • Sesgo H4 = SELL

  • El mercado está en tendencia bajista

  • Se forma un Swing High válido

  • Ocurre un fuerte rechazo bajista

  • La volatilidad supera el umbral ATR

Las etiquetas en el gráfico guían claramente la ejecución:

  • “H4 BIAS: BUY / SELL”

  • “WAIT FOR TURNING POINT BUY / SELL ARROW”

Sin adivinanzas. Sin sobre-operar. Solo entradas confirmadas.

⚙️ Totalmente Personalizable y Amigable para el Trader

Control total sobre:

  • Períodos EMA

  • Sensibilidad ADX y ATR

  • Fuerza del punto de giro

  • Espaciado de flechas

  • Alertas, notificaciones y correos

  • Visibilidad del panel

Ideal para scalping, day trading y swing trading.

🎯 ¿Para Quién es Este Indicador?

  • Traders de tendencia

  • Traders basados en estructura

  • Traders estilo Smart Money

  • Amantes de dashboards

  • Traders que buscan claridad, no ruido

📌 Resumen

Ultimate Trend & Turning Point Dashboard te ofrece:

  • Dirección del mercado

  • Fuerza del mercado

  • Sesgo de marco temporal superior

  • Entradas de alta precisión

  • Visuales limpias y profesionales

  • Decisiones objetivas de trading

Si quieres operar menos pero operar mejor, esta herramienta fue creada para ti.

Nota Importante:
Si la acción del par en el dashboard está alineada con las otras dos etiquetas del indicador, esto representa una señal BUY o SELL de alta probabilidad.


