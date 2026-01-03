Trend Reversal Zone and Alert EA

Système de trading intelligent pour les zones d’offre et de demande

Trend Reversal Zone and Alert EA est un Expert Advisor professionnel qui ne repeint pas les signaux, conçu pour capturer les renversements de tendance à haute probabilité dans les zones institutionnelles d’offre et de demande, confirmés par le rejet des mèches sur les plus hauts et plus bas journaliers.

Cet EA combine la structure du marché multi-timeframe avec un timing d’entrée précis, permettant aux traders d’entrer tôt dans les renversements tout en maintenant un contrôle strict du risque.

Logique principale de trading

L’EA utilise un système de confirmation en trois étapes.

Zones d’offre et de demande sur les timeframes supérieurs

Détection automatique des points hauts et bas clés (Swing Highs et Lows) sur :

H4

Journalier D1

Ces zones servent de zones de décision institutionnelles.

Les trades ne sont autorisés que dans les zones valides d’offre ou de demande.

Confirmation par rejet sur le plus haut ou plus bas du jour

L’EA surveille en permanence le plus haut et le plus bas du jour en cours.

Un trade n’est déclenché que si le prix présente :

Rejet clair par mèche

Structure de bougie haussière ou baissière identifiable

Cela permet d’éviter les entrées tardives et les faux breakouts.

Une seule opération par jour

L’EA évalue les setups une seule fois par jour de trading.

Évite le surtrading et le bruit du marché.

Idéal pour un trading discipliné et de haute qualité.

Règles d’exécution des trades

Conditions de vente

Le prix atteint le plus haut du jour

Rejet baissier par mèche

Le prix est dans une zone d’offre H4 ou D1

Conditions d’achat

Le prix atteint le plus bas du jour

Rejet haussier par mèche

Le prix est dans une zone de demande H4 ou D1

Sécurité intégrée et gestion du risque

Calcul automatique de lot sécurisé selon la marge

Compatible avec des comptes très petits

Conformité totale aux exigences de validation du MQL5 Market

Empêche les trades si la marge est insuffisante

Utilise Stop Loss et Take Profit fixes

Paramètres entièrement personnalisables

Taille maximale de lot

Stop Loss et Take Profit (en pips)

Sensibilité du rejet par mèche

Épaisseur des zones

Contrôle du slippage

Magic Number pour utilisation multi-EA

Tous les paramètres sont clairement séparés et faciles à configurer.

Paramètres recommandés

Timeframes : H1, M30 ou M15

Marchés : Paires principales et secondaires Forex Or XAUUSD Indices Cryptomonnaies (selon le broker)



Meilleure performance pendant les sessions de Londres et New York.

Non-repainting et haute stabilité

N’utilise pas de données futures

Les signaux ne se repeignent pas

Les trades sont générés uniquement en temps réel

Optimisé pour la vitesse et la compatibilité broker

Pour quel type de trader ?

Traders Price Action

Traders Offre et Demande

Utilisateurs du Smart Money Concept

Day traders et swing traders

Traders préférant des systèmes clairs et basés sur des règles

Pourquoi choisir Trend Reversal Zone and Alert EA ?

Parce qu’il attend que le prix atteigne une zone clé, confirme un véritable rejet et ne trade que là où les institutions interviennent.