Trend Reversal Zone and Alert EA
- Experts
- Godwin Edward Enyali
- Version: 1.10
- Activations: 5
Trend Reversal Zone and Alert EA
Système de trading intelligent pour les zones d’offre et de demande
Trend Reversal Zone and Alert EA est un Expert Advisor professionnel qui ne repeint pas les signaux, conçu pour capturer les renversements de tendance à haute probabilité dans les zones institutionnelles d’offre et de demande, confirmés par le rejet des mèches sur les plus hauts et plus bas journaliers.
Cet EA combine la structure du marché multi-timeframe avec un timing d’entrée précis, permettant aux traders d’entrer tôt dans les renversements tout en maintenant un contrôle strict du risque.
Logique principale de trading
L’EA utilise un système de confirmation en trois étapes.
-
Zones d’offre et de demande sur les timeframes supérieurs
Détection automatique des points hauts et bas clés (Swing Highs et Lows) sur :
H4
Journalier D1
Ces zones servent de zones de décision institutionnelles.
Les trades ne sont autorisés que dans les zones valides d’offre ou de demande.
-
Confirmation par rejet sur le plus haut ou plus bas du jour
L’EA surveille en permanence le plus haut et le plus bas du jour en cours.
Un trade n’est déclenché que si le prix présente :
-
Rejet clair par mèche
-
Structure de bougie haussière ou baissière identifiable
Cela permet d’éviter les entrées tardives et les faux breakouts.
-
Une seule opération par jour
L’EA évalue les setups une seule fois par jour de trading.
Évite le surtrading et le bruit du marché.
Idéal pour un trading discipliné et de haute qualité.
Règles d’exécution des trades
Conditions de vente
-
Le prix atteint le plus haut du jour
-
Rejet baissier par mèche
-
Le prix est dans une zone d’offre H4 ou D1
Conditions d’achat
-
Le prix atteint le plus bas du jour
-
Rejet haussier par mèche
-
Le prix est dans une zone de demande H4 ou D1
Sécurité intégrée et gestion du risque
-
Calcul automatique de lot sécurisé selon la marge
-
Compatible avec des comptes très petits
-
Conformité totale aux exigences de validation du MQL5 Market
-
Empêche les trades si la marge est insuffisante
-
Utilise Stop Loss et Take Profit fixes
Paramètres entièrement personnalisables
-
Taille maximale de lot
-
Stop Loss et Take Profit (en pips)
-
Sensibilité du rejet par mèche
-
Épaisseur des zones
-
Contrôle du slippage
-
Magic Number pour utilisation multi-EA
Tous les paramètres sont clairement séparés et faciles à configurer.
Paramètres recommandés
-
Timeframes : H1, M30 ou M15
-
Marchés :
-
Paires principales et secondaires Forex
-
Or XAUUSD
-
Indices
-
Cryptomonnaies (selon le broker)
-
Meilleure performance pendant les sessions de Londres et New York.
Non-repainting et haute stabilité
-
N’utilise pas de données futures
-
Les signaux ne se repeignent pas
-
Les trades sont générés uniquement en temps réel
-
Optimisé pour la vitesse et la compatibilité broker
Pour quel type de trader ?
-
Traders Price Action
-
Traders Offre et Demande
-
Utilisateurs du Smart Money Concept
-
Day traders et swing traders
-
Traders préférant des systèmes clairs et basés sur des règles
Pourquoi choisir Trend Reversal Zone and Alert EA ?
Parce qu’il attend que le prix atteigne une zone clé, confirme un véritable rejet et ne trade que là où les institutions interviennent.