Trend Reversal Zone and Alert EA

Trend Reversal Zone and Alert EA
Système de trading intelligent pour les zones d’offre et de demande

Trend Reversal Zone and Alert EA est un Expert Advisor professionnel qui ne repeint pas les signaux, conçu pour capturer les renversements de tendance à haute probabilité dans les zones institutionnelles d’offre et de demande, confirmés par le rejet des mèches sur les plus hauts et plus bas journaliers.

Cet EA combine la structure du marché multi-timeframe avec un timing d’entrée précis, permettant aux traders d’entrer tôt dans les renversements tout en maintenant un contrôle strict du risque.

Logique principale de trading
L’EA utilise un système de confirmation en trois étapes.

  1. Zones d’offre et de demande sur les timeframes supérieurs
    Détection automatique des points hauts et bas clés (Swing Highs et Lows) sur :

H4
Journalier D1

Ces zones servent de zones de décision institutionnelles.
Les trades ne sont autorisés que dans les zones valides d’offre ou de demande.

  1. Confirmation par rejet sur le plus haut ou plus bas du jour
    L’EA surveille en permanence le plus haut et le plus bas du jour en cours.

Un trade n’est déclenché que si le prix présente :

  • Rejet clair par mèche

  • Structure de bougie haussière ou baissière identifiable

Cela permet d’éviter les entrées tardives et les faux breakouts.

  1. Une seule opération par jour
    L’EA évalue les setups une seule fois par jour de trading.
    Évite le surtrading et le bruit du marché.
    Idéal pour un trading discipliné et de haute qualité.

Règles d’exécution des trades

Conditions de vente

  • Le prix atteint le plus haut du jour

  • Rejet baissier par mèche

  • Le prix est dans une zone d’offre H4 ou D1

Conditions d’achat

  • Le prix atteint le plus bas du jour

  • Rejet haussier par mèche

  • Le prix est dans une zone de demande H4 ou D1

Sécurité intégrée et gestion du risque

  • Calcul automatique de lot sécurisé selon la marge

  • Compatible avec des comptes très petits

  • Conformité totale aux exigences de validation du MQL5 Market

  • Empêche les trades si la marge est insuffisante

  • Utilise Stop Loss et Take Profit fixes

Paramètres entièrement personnalisables

  • Taille maximale de lot

  • Stop Loss et Take Profit (en pips)

  • Sensibilité du rejet par mèche

  • Épaisseur des zones

  • Contrôle du slippage

  • Magic Number pour utilisation multi-EA

Tous les paramètres sont clairement séparés et faciles à configurer.

Paramètres recommandés

  • Timeframes : H1, M30 ou M15

  • Marchés :

    • Paires principales et secondaires Forex

    • Or XAUUSD

    • Indices

    • Cryptomonnaies (selon le broker)

Meilleure performance pendant les sessions de Londres et New York.

Non-repainting et haute stabilité

  • N’utilise pas de données futures

  • Les signaux ne se repeignent pas

  • Les trades sont générés uniquement en temps réel

  • Optimisé pour la vitesse et la compatibilité broker

Pour quel type de trader ?

  • Traders Price Action

  • Traders Offre et Demande

  • Utilisateurs du Smart Money Concept

  • Day traders et swing traders

  • Traders préférant des systèmes clairs et basés sur des règles

Pourquoi choisir Trend Reversal Zone and Alert EA ?
Parce qu’il attend que le prix atteigne une zone clé, confirme un véritable rejet et ne trade que là où les institutions interviennent.


Ultimate Scalper Zone
Godwin Edward Enyali
Indicateurs
Scalpers Zone – Indicateur Ultime de Supply/Demand + Rejet Stochastique & Triple Touch Scalpers Zone est conçu pour les traders à la recherche d’entrées scalp à haute probabilité. Il détecte les zones de supply/demand journalières et sur 7 jours, et met en évidence les zones où celles-ci s’alignent parfaitement, marquant ainsi les points de retournement potentiels les plus puissants. Pour les actifs volatils comme les cryptomonnaies et l’or, l’épaisseur des zones peut être augmentée pour une mei
TrendSeeker Dashboard
Godwin Edward Enyali
Indicateurs
Tableau de bord TrendSeeker ― Filtre de marché intelligent pour des trades à haute probabilité Le tableau de bord TrendSeeker est un outil puissant d’analyse multi-symboles conçu pour éviter les marchés en range et se concentrer uniquement sur des instruments de qualité avec tendance sur le timeframe H4 . Le tableau de bord scanne en continu tous les symboles disponibles et classe chaque paire comme suit : Tendance haussière (Trending UP) Tendance baissière (Trending DOWN) Marché en range / Pas
FREE
Ultimate market move master trend
Godwin Edward Enyali
Indicateurs
Ultimate Market Master Trend Maîtrisez la direction du marché avec précision L’indicateur Ultimate Market Master Trend est un analyseur complet du sentiment de marché, conçu pour les traders exigeants qui recherchent clarté, précision et confiance dans chaque mouvement. Il combine une détection intelligente de la tendance , un Stochastique multi-unités de temps , et des repères visuels dynamiques pour vous aider à identifier facilement les points d’entrée et de sortie à forte probabilité.  Cara
Ultimate Super Rejection Zones
Godwin Edward Enyali
Indicateurs
Ultimate Super Rejection Zones est un indicateur puissant conçu pour détecter automatiquement les zones critiques du marché — les plus hauts et les plus bas de la journée — et pour afficher des flèches de rejet ultra-précises lorsque le prix réagit fortement à ces niveaux. Il combine la lecture du prix (Price Action), l’analyse multi-timeframe et un système avancé de confirmations basées sur la double Stochastique (H1 + M5). Il est idéal pour les traders intradays, scalpers et swing traders rech
Ultimate Daily Zones Arrow
Godwin Edward Enyali
Indicateurs
Ultimate Daily SR Zones + Rejection Arrows Ultimate Daily SR Zones est un indicateur puissant d’action du prix qui identifie automatiquement les niveaux les plus importants du marché à partir des données de la journée précédente : plus haut , plus bas , ligne médiane , ainsi que les lignes d’ouverture et de clôture du jour. L’indicateur détecte également les rejets de mèche (wick rejections) et affiche automatiquement des flèches d’achat ou de vente lorsque le marché montre des signes de retourn
Buy and Sell Levels with Alerts
Godwin Edward Enyali
Indicateurs
Buy & Sell Levels with Alerts est un indicateur de trading complet qui combine Stochastique, Niveaux du Jour Précédent, Indicateur de Tendances Multi-Unités (MTF) et détection de bougies de rejet dans un seul outil puissant. Il aide les traders à identifier rapidement les zones clés de support/résistance, la direction de la tendance et les signaux de retournement à haute probabilité grâce à des flèches visuelles et des alertes automatiques. Caractéristiques principales : Oscillateur Stochastique
Follow the Labels Indicator
Godwin Edward Enyali
Indicateurs
Indicateur Follow The Labels — C’est un indicateur MT4 multifonction conçu pour fournir aux traders une vue d’ensemble complète des conditions du marché à plusieurs dimensions. Il combine l’analyse de tendance, les niveaux du jour précédent, le momentum stochastique et les signaux de rejet dans une interface facile à lire. Fonctionnalités principales : Filtre de tendance MA200 multi-timeframe (H1→M15) Affiche l’alignement de la MA200 (LWMA) sur trois timeframes : H1, M30, M15. Affiche une étique
Ultimate HTF Bias Plus Smart Turning Point System
Godwin Edward Enyali
Indicateurs
Maximisez votre trading aligné sur la tendance avec H4 & M30 Turning Point PRO ! Dites adieu aux suppositions et au désordre sur vos graphiques. Cet indicateur premium combine la détection de tendance sur des unités de temps supérieures avec des signaux précis de points de retournement à court terme, vous offrant des opportunités d’achat et de vente claires. Pourquoi les traders l’adorent : Biais de tendance H4 EMA200 : Identifiez la tendance dominante en un coup d’œil. Ne tradez que dans le sen
Trade The Range
Godwin Edward Enyali
Indicateurs
Trade the Range – Détecteur de Marché en Range H4 & Zones SR Journalières avec Alertes de Rejet de Mèche Présentation : « Trade the Range » est un outil de trading de précision conçu pour les traders souhaitant se concentrer exclusivement sur les marchés en range à haute probabilité . Au lieu de suivre aveuglément chaque tendance, cet indicateur identifie automatiquement quand le marché se consolide sur le timeframe H4 et vous guide pour trader en toute confiance les zones haute et basse du ran
TrendSeeker Dashboard Pro
Godwin Edward Enyali
Indicateurs
TrendSeeker Pro – Dashboard Ultime de Tendance & Points de Retour + Détecteur de Range H4 Ultimate Trend & Turning Point Dashboard est un système complet multi-timeframe conçu pour aider les traders à rester du bon côté de la tendance , éliminer les conditions de range à faible probabilité et fournir des entrées précises aux points de retournement avec confiance. Ce n’est pas seulement un indicateur. C’est un cadre de trading complet qui répond aux trois questions critiques avant même d’entrer e
Trend Reversal Zone and Alert
Godwin Edward Enyali
Indicateurs
Trend Reversal Zone and Alert Zones de Supply & Demand multi-timeframe + Signaux précis de retournement de tendance Trend Reversal Zone and Alert est un indicateur professionnel non-repaint , conçu pour les traders qui souhaitent détecter les renversements de tendance à haute probabilité sur des niveaux institutionnels clés . L’indicateur combine intelligemment les zones de supply et demand sur des timeframes supérieurs (H4 et D1) avec des signaux précis de rejet sur les plus hauts et les plus b
