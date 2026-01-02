Trend Reversal Zone and Alert
- Indicadores
- Godwin Edward Enyali
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Zonas de Oferta y Demanda Multi-Timeframe + Señales Precisas de Reversión
Trend Reversal Zone and Alert es un indicador profesional de estructura de mercado sin repaint, diseñado para traders que buscan reversiones de alta probabilidad en niveles institucionales clave.
El indicador combina de forma inteligente zonas de oferta y demanda de marcos temporales superiores (H4 y D1) con señales precisas de rechazo en los máximos y mínimos diarios, permitiendo entradas exactas en marcos inferiores como M15, M30 y H1.
¿Por qué este indicador es tan potente?
- Zonas institucionales multi-timeframe
-
Detecta automáticamente zonas de oferta y demanda en H4 y D1
-
Proyecta estas zonas claramente en marcos temporales inferiores
-
Permite operar alineado con la dirección del marco temporal superior
-
Zonas estables y sin repaint, recalculadas solo al inicio de cada día
Detección precisa de reversiones de tendencia
-
Supervisa el máximo y mínimo del día actual
-
Identifica rechazos fuertes mediante mechas (wick rejection)
-
Muestra flechas claras de Compra / Venta solo cuando el rechazo es válido
-
Diseñado para entrar al inicio de la reversión, no tarde en el movimiento
Sistema inteligente de alertas
-
Alertas cuando:
-
El precio entra en una zona de oferta o demanda
-
Se forma una vela de rechazo válida en el máximo o mínimo diario
-
-
Soporta:
-
Alertas emergentes
-
Alertas sonoras
-
Notificaciones push al móvil
-
Alertas por email
-
-
Una señal por día y por símbolo, evitando ruido y sobreoperar
Lógica de trading profesional
Ideal para traders que:
-
Operan reversiones en niveles clave
-
Combinan contexto de marco mayor con precisión de marco menor
-
Prefieren gráficos limpios sin indicadores retardados
-
Utilizan enfoques de Price Action y Smart Money
Enfoque de trading recomendado
Para mejores resultados:
-
Usar en M15 o M30
-
Tratar las zonas H4 y D1 como áreas de decisión
-
Entrar solo cuando aparezca una flecha de rechazo en el High/Low diario
-
Funciona excelentemente en:
-
Pares Forex principales
-
Oro (XAUUSD)
-
Índices
-
Criptomonedas
-
Totalmente configurable
-
Colores y grosor de las zonas
-
Sensibilidad de las mechas
-
Tipos de alertas (sonido / push / email)
-
Estilo y color de las flechas
Parámetros claramente separados y fáciles de ajustar, apto para principiantes y profesionales.
Sin repaint · Ligero · Estable
-
No utiliza datos futuros
-
Las señales no se modifican después
-
Optimizado para alto rendimiento
-
Compatible con todos los brokers MT4 / MT5
¿Para quién es este indicador?
- Scalpers
- Day traders
- Swing traders
- Traders de Smart Money y Price Action
Si operas reversiones de tendencia desde niveles institucionales, este indicador se convertirá en una herramienta clave de tu sistema de trading.