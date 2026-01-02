Trend Reversal Zone and Alert

Zonas de Oferta y Demanda Multi-Timeframe + Señales Precisas de Reversión

Trend Reversal Zone and Alert es un indicador profesional de estructura de mercado sin repaint, diseñado para traders que buscan reversiones de alta probabilidad en niveles institucionales clave.

El indicador combina de forma inteligente zonas de oferta y demanda de marcos temporales superiores (H4 y D1) con señales precisas de rechazo en los máximos y mínimos diarios, permitiendo entradas exactas en marcos inferiores como M15, M30 y H1.

¿Por qué este indicador es tan potente?

- Zonas institucionales multi-timeframe

Detecta automáticamente zonas de oferta y demanda en H4 y D1

Proyecta estas zonas claramente en marcos temporales inferiores

Permite operar alineado con la dirección del marco temporal superior

Zonas estables y sin repaint, recalculadas solo al inicio de cada día

Detección precisa de reversiones de tendencia

Supervisa el máximo y mínimo del día actual

Identifica rechazos fuertes mediante mechas (wick rejection)

Muestra flechas claras de Compra / Venta solo cuando el rechazo es válido

Diseñado para entrar al inicio de la reversión, no tarde en el movimiento

Sistema inteligente de alertas

Alertas cuando: El precio entra en una zona de oferta o demanda Se forma una vela de rechazo válida en el máximo o mínimo diario

Soporta: Alertas emergentes Alertas sonoras Notificaciones push al móvil Alertas por email

Una señal por día y por símbolo, evitando ruido y sobreoperar

Lógica de trading profesional

Ideal para traders que:

Operan reversiones en niveles clave

Combinan contexto de marco mayor con precisión de marco menor

Prefieren gráficos limpios sin indicadores retardados

Utilizan enfoques de Price Action y Smart Money

Enfoque de trading recomendado

Para mejores resultados:

Usar en M15 o M30

Tratar las zonas H4 y D1 como áreas de decisión

Entrar solo cuando aparezca una flecha de rechazo en el High/Low diario

Funciona excelentemente en: Pares Forex principales Oro (XAUUSD) Índices Criptomonedas



Totalmente configurable

Colores y grosor de las zonas

Sensibilidad de las mechas

Tipos de alertas (sonido / push / email)

Estilo y color de las flechas

Parámetros claramente separados y fáciles de ajustar, apto para principiantes y profesionales.

Sin repaint · Ligero · Estable

No utiliza datos futuros

Las señales no se modifican después

Optimizado para alto rendimiento

Compatible con todos los brokers MT4 / MT5

¿Para quién es este indicador?

- Scalpers

- Day traders

- Swing traders

- Traders de Smart Money y Price Action

Si operas reversiones de tendencia desde niveles institucionales, este indicador se convertirá en una herramienta clave de tu sistema de trading.