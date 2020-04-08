Ultimate Scalper Zone

Scalpers Zone – Indicador definitivo de Zonas de Oferta/Demanda + Rechazo Estocástico y Triple Toque

Scalpers Zone está diseñado para traders que buscan entradas de alta probabilidad en scalp trading. Detecta zonas de oferta y demanda diarias y de 7 días, y resalta las áreas donde estas zonas se alinean perfectamente, marcando los puntos de reversión más fuertes. Para activos volátiles como criptomonedas y oro, el grosor de la zona puede aumentarse para mejorar la visibilidad y la precisión.

Características principales:

  • Detección de zonas alineadas: Zonas de oferta o demanda diarias y de 7 días se superponen → entradas de alta probabilidad.

  • Alertas de rechazo estocástico: Confirma reacciones de sobrecompra/sobreventa en zonas clave.

  • Detección de reversión por triple toque: Confirmación adicional con toques repetidos en niveles fuertes.

  • Alertas y visuales personalizables: Flechas codificadas por color y zonas sombreadas gruesas con notificaciones de sonido, correo electrónico y push.

  • Grosor de zona ajustable: Especialmente útil para instrumentos altamente volátiles como criptomonedas y oro.

Por qué usar Scalpers Zone:

  • Opera en los puntos de reversión más fuertes donde las zonas se alinean.

  • Filtra entradas falsas usando la confirmación estocástica y de triple toque.

  • Perfecto para scalping en Forex, Cripto y Oro.


