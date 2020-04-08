Ultimate Scalper Zone
- Indicadores
- Godwin Edward Enyali
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Scalpers Zone – Indicador definitivo de Zonas de Oferta/Demanda + Rechazo Estocástico y Triple Toque
Scalpers Zone está diseñado para traders que buscan entradas de alta probabilidad en scalp trading. Detecta zonas de oferta y demanda diarias y de 7 días, y resalta las áreas donde estas zonas se alinean perfectamente, marcando los puntos de reversión más fuertes. Para activos volátiles como criptomonedas y oro, el grosor de la zona puede aumentarse para mejorar la visibilidad y la precisión.
Características principales:
-
Detección de zonas alineadas: Zonas de oferta o demanda diarias y de 7 días se superponen → entradas de alta probabilidad.
-
Alertas de rechazo estocástico: Confirma reacciones de sobrecompra/sobreventa en zonas clave.
-
Detección de reversión por triple toque: Confirmación adicional con toques repetidos en niveles fuertes.
-
Alertas y visuales personalizables: Flechas codificadas por color y zonas sombreadas gruesas con notificaciones de sonido, correo electrónico y push.
-
Grosor de zona ajustable: Especialmente útil para instrumentos altamente volátiles como criptomonedas y oro.
Por qué usar Scalpers Zone:
-
Opera en los puntos de reversión más fuertes donde las zonas se alinean.
-
Filtra entradas falsas usando la confirmación estocástica y de triple toque.
-
Perfecto para scalping en Forex, Cripto y Oro.