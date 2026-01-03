Trend Reversal Zone and Alert EA

供給と需要ゾーンに基づくインテリジェントなトレンド反転取引システム

Trend Reversal Zone and Alert EA は、プロフェッショナルな Expert Advisor で、再描画を行わない設計です。

機関投資家レベルの供給および需要ゾーンにおける高確率のトレンド反転を捉えることができ、日足の高値・安値でのヒゲ拒否（Wick Rejection）によって確認されます。

この EA は、複数時間軸の市場構造と正確なエントリータイミングを組み合わせており、トレーダーはトレンド反転の早期に参入でき、リスクを厳格に管理できます。

取引の主なロジック

EA は 3段階の確認システム を使用します。

高時間軸の供給・需要ゾーン

H4 および足 D1 から、重要なスイング高値と安値を自動的に検出します。

これらのゾーンは機関投資家の意思決定エリアとして機能します。

取引は有効な供給または需要ゾーン内でのみ許可されます。

日内高値・安値でのヒゲ拒否確認

EA は、現在の日の高値と安値を常に監視します。

取引は以下の場合のみ実行されます：

明確なヒゲによる強い拒否

はっきりとした強気または弱気のローソク足パターン

これにより、遅いエントリーや偽のブレイクアウトを防ぎます。

1日1取引のロジック

EA は、取引チャンスを1日1回評価します。

過剰取引やノイズを防ぎ、規律ある高品質な取引に最適です。

取引実行ルール

売り条件

価格が当日の高値に到達

弱気のヒゲ拒否が発生

価格が H4 または D1 の供給ゾーン内にある

買い条件

価格が当日の安値に到達

強気のヒゲ拒否が発生

価格が H4 または D1 の需要ゾーン内にある

安全機能とリスク管理

マージンに安全なロット自動計算

少額口座にも対応

MQL5 マーケットの検証要件に完全準拠

マージン不足時は取引を自動停止

固定のストップロスとテイクプロフィットを使用

完全にカスタマイズ可能なパラメーター

最大ロット数

ストップロス・テイクプロフィット（ポイント単位）

ヒゲ拒否の感度

ゾーン幅

スリッページ制御

Magic Number（複数 EA 同時利用可能）

すべてのパラメーターは明確に分離され、簡単に設定可能です。

推奨設定

時間軸：H1、M30、M15

対応市場： 外国為替主要ペアおよびマイナー通貨ペア 金（XAUUSD） インデックス 暗号通貨（ブローカーによる）



最も高いパフォーマンスは、ロンドンとニューヨーク市場の時間帯で得られます。

再描画なし・高安定性

将来のデータは使用しません

シグナルは 再描画されません

取引はリアルタイムでのみ生成

ブローカー互換性と処理速度に最適化済み

対象ユーザー

プライスアクショントレーダー

供給・需要トレーダー

スマートマネー概念の利用者

デイトレーダーおよびスイングトレーダー

ルールベースでシンプルなシステムを好むトレーダー

Trend Reversal Zone and Alert EA を選ぶ理由

この EA は、価格が重要ゾーンに到達するのを待ち、実際の拒否を確認し、機関投資家が取引する場所でのみ取引を行います。

。