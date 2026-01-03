Trend Reversal Zone and Alert EA
供給と需要ゾーンに基づくインテリジェントなトレンド反転取引システム
Trend Reversal Zone and Alert EA は、プロフェッショナルな Expert Advisor で、再描画を行わない設計です。
機関投資家レベルの供給および需要ゾーンにおける高確率のトレンド反転を捉えることができ、日足の高値・安値でのヒゲ拒否（Wick Rejection）によって確認されます。
この EA は、複数時間軸の市場構造と正確なエントリータイミングを組み合わせており、トレーダーはトレンド反転の早期に参入でき、リスクを厳格に管理できます。
取引の主なロジック
EA は 3段階の確認システム を使用します。
-
高時間軸の供給・需要ゾーン
H4 および足 D1 から、重要なスイング高値と安値を自動的に検出します。
これらのゾーンは機関投資家の意思決定エリアとして機能します。
取引は有効な供給または需要ゾーン内でのみ許可されます。
-
日内高値・安値でのヒゲ拒否確認
EA は、現在の日の高値と安値を常に監視します。
取引は以下の場合のみ実行されます：
-
明確なヒゲによる強い拒否
-
はっきりとした強気または弱気のローソク足パターン
これにより、遅いエントリーや偽のブレイクアウトを防ぎます。
-
1日1取引のロジック
EA は、取引チャンスを1日1回評価します。
過剰取引やノイズを防ぎ、規律ある高品質な取引に最適です。
取引実行ルール
売り条件
-
価格が当日の高値に到達
-
弱気のヒゲ拒否が発生
-
価格が H4 または D1 の供給ゾーン内にある
買い条件
-
価格が当日の安値に到達
-
強気のヒゲ拒否が発生
-
価格が H4 または D1 の需要ゾーン内にある
安全機能とリスク管理
-
マージンに安全なロット自動計算
-
少額口座にも対応
-
MQL5 マーケットの検証要件に完全準拠
-
マージン不足時は取引を自動停止
-
固定のストップロスとテイクプロフィットを使用
完全にカスタマイズ可能なパラメーター
-
最大ロット数
-
ストップロス・テイクプロフィット（ポイント単位）
-
ヒゲ拒否の感度
-
ゾーン幅
-
スリッページ制御
-
Magic Number（複数 EA 同時利用可能）
すべてのパラメーターは明確に分離され、簡単に設定可能です。
推奨設定
-
時間軸：H1、M30、M15
-
対応市場：
-
外国為替主要ペアおよびマイナー通貨ペア
-
金（XAUUSD）
-
インデックス
-
暗号通貨（ブローカーによる）
-
最も高いパフォーマンスは、ロンドンとニューヨーク市場の時間帯で得られます。
再描画なし・高安定性
-
将来のデータは使用しません
-
シグナルは再描画されません
-
取引はリアルタイムでのみ生成
-
ブローカー互換性と処理速度に最適化済み
対象ユーザー
-
プライスアクショントレーダー
-
供給・需要トレーダー
-
スマートマネー概念の利用者
-
デイトレーダーおよびスイングトレーダー
-
ルールベースでシンプルなシステムを好むトレーダー
Trend Reversal Zone and Alert EA を選ぶ理由
この EA は、価格が重要ゾーンに到達するのを待ち、実際の拒否を確認し、機関投資家が取引する場所でのみ取引を行います。
