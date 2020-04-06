Trend Reversal Zone and Alert EA

공급 및 수요 구간 기반 스마트 트렌드 반전 거래 시스템

Trend Reversal Zone and Alert EA는 리페인트가 없는 전문 Expert Advisor로, 기관 수준의 공급 및 수요 구간에서 높은 확률의 트렌드 반전을 포착하도록 설계되었습니다.

일일 최고가 및 최저가에서의 윅 반전(Wick Rejection) 가격 행동으로 확인됩니다.

이 EA는 다중 타임프레임 시장 구조와 정확한 진입 타이밍을 결합하여, 트레이더가 트렌드 반전 초기에 진입하면서도 엄격한 위험 관리를 유지할 수 있도록 합니다.

주요 거래 로직

EA는 3단계 확인 시스템을 사용합니다.

상위 타임프레임의 공급 및 수요 구간

H4 및 일간 D1 차트에서 주요 스윙 고점과 저점을 자동으로 감지합니다.

이 구간은 기관 투자자의 의사결정 영역으로 작용합니다.

거래는 유효한 공급 또는 수요 구간 내에서만 허용됩니다.

일일 최고가/최저가 반전 확인

EA는 현재 일의 최고가와 최저가를 지속적으로 모니터링합니다.

거래는 가격이 다음 조건을 만족할 때만 실행됩니다:

강력한 윅 반전

명확한 상승 또는 하락 캔들 구조

이를 통해 지연 진입과 가짜 돌파를 방지합니다.

하루 한 번 거래 로직

EA는 거래 기회를 하루에 한 번만 평가합니다.

과도한 거래와 시장 소음을 방지합니다.

규율 있는 고품질 거래에 이상적입니다.

거래 실행 규칙

매도 조건

가격이 당일 최고가에 도달

하락 윅 반전 발생

가격이 H4 또는 D1 공급 구간 내에 위치

매수 조건

가격이 당일 최저가에 도달

상승 윅 반전 발생

가격이 H4 또는 D1 수요 구간 내에 위치

내장 안전 장치 및 리스크 관리

마진에 안전한 자동 로트 계산

소액 계좌 지원

MQL5 마켓 검증 요구사항 완벽 준수

마진 부족 시 거래 차단

고정 Stop Loss 및 Take Profit 사용

완전히 사용자 정의 가능한 입력값

최대 로트 크기

Stop Loss 및 Take Profit (포인트 단위)

윅 반전 민감도

구간 두께

슬리피지 제어

다중 EA 사용 가능한 Magic Number

모든 매개변수는 명확히 구분되어 있으며 설정이 용이합니다.

권장 설정

타임프레임: H1, M30, M15

대상 시장: 주요 및 보조 통화 페어 금 XAUUSD 지수 암호화폐 (브로커에 따라 다름)



최적 성능은 런던 및 뉴욕 세션 동안 발휘됩니다.

리페인트 없음 및 높은 안정성

미래 데이터 사용하지 않음

신호 리페인트 없음

거래는 실시간으로만 생성

속도 및 브로커 호환성 최적화

대상 트레이더

Price Action 트레이더

공급 및 수요 트레이더

Smart Money Concept 사용자

데이 트레이더 및 스윙 트레이더

규칙 기반 시스템을 선호하는 트레이더

Trend Reversal Zone and Alert EA를 선택해야 하는 이유

가격이 핵심 구간에 도달할 때까지 기다리고, 실제 반전을 확인하며, 기관 참여 구간에서만 거래하기 때문입니다.