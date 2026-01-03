Trend Reversal Zone and Alert EA

Akıllı Arz ve Talep Bölgesi Tersine Dönüş Ticaret Sistemi

Trend Reversal Zone and Alert EA, yeniden çizim yapmayan profesyonel bir Expert Advisor olup, kurumsal arz ve talep bölgelerinde yüksek olasılıklı trend dönüşlerini yakalamak için tasarlanmıştır ve günlük yüksek/düşük mum fitili reddi (Wick Rejection) ile doğrulanır.

Bu EA, çok zaman dilimli piyasa yapısını ve kesin giriş zamanlamasını birleştirerek, traderların trend dönüşlerine erken girmesini sağlarken, katı risk kontrolünü korur.

Ana Ticaret Mantığı

EA, üç aşamalı bir doğrulama sistemi kullanır.

Yüksek Zaman Dilimi Arz ve Talep Bölgeleri

H4 ve Günlük (D1) zaman dilimlerinden önemli zirve ve dipleri otomatik olarak tespit eder.

Bu bölgeler, kurumsal karar alanları olarak işlev görür.

İşlemler sadece geçerli arz veya talep bölgeleri içinde açılır.

Günlük Yüksek / Düşük Mum Fitili Reddini Doğrulama

EA, mevcut günün yüksek ve düşük seviyelerini sürekli izler.

İşlem yalnızca fiyat aşağıdaki durumları gösterdiğinde tetiklenir:

Güçlü fitil reddi

Net yükseliş veya düşüş mum yapısı

Bu, gecikmiş girişleri ve yanlış kırılmaları önler.

Günlük Tek İşlem Mantığı

EA, kurulumları günde yalnızca bir kez değerlendirir.

Aşırı işlem ve sinyal gürültüsünü önler.

Disiplinli ve yüksek kaliteli ticaret için idealdir.

İşlem Kuralları

Satış Koşulları

Fiyat Günlük Yüksek seviyeye ulaşır

Düşüş fitil reddi oluşur

Fiyat H4 veya D1 Arz Bölgesi içindedir

Alış Koşulları

Fiyat Günlük Düşük seviyeye ulaşır

Yükseliş fitil reddi oluşur

Fiyat H4 veya D1 Talep Bölgesi içindedir

Yerleşik Güvenlik ve Risk Kontrolü

Marj güvenli otomatik lot hesaplama

Çok küçük hesaplarla uyumlu

MQL5 Market doğrulama gereksinimleri ile tam uyumlu

Marj yetersizse işlem açmayı önler

Sabit Stop Loss ve Take Profit kullanır

Tamamen Özelleştirilebilir Parametreler

Maksimum lot büyüklüğü

Stop Loss ve Take Profit (pip)

Fitil reddi hassasiyeti

Bölge kalınlığı

Slippage kontrolü

Çoklu EA kullanımına uygun Magic Number

Tüm parametreler açıkça ayrılmış ve kolayca yapılandırılabilir.

Önerilen Ayarlar

Zaman dilimi: H1, M30 veya M15

Piyasalar: Forex ana ve yan pariteler Altın (XAUUSD) Endeksler Kripto para birimleri (broker’a bağlı)



En iyi performans, Londra ve New York seanslarında elde edilir.

Yeniden Çizimsiz ve Yüksek Kararlılık

Gelecek veriler kullanılmaz

Sinyaller yeniden çizilmez

İşlemler yalnızca gerçek zamanlı olarak üretilir

Hız ve broker uyumluluğu için optimize edilmiştir

Bu EA Kimler İçin?

Price Action trader’lar

Arz ve Talep trader’ları

Smart Money Concept kullanıcıları

Günlük ve swing trader’lar

Kurallara dayalı, temiz sistemleri tercih eden trader’lar

Trend Reversal Zone and Alert EA’yi Neden Seçmelisiniz?

Çünkü fiyatın önemli bölgelere gelmesini bekler, gerçek reddi doğrular ve sadece kurumların işlem yaptığı bölgelerde işlem yapar.