Akıllı Arz ve Talep Bölgesi Tersine Dönüş Ticaret Sistemi

Trend Reversal Zone and Alert EA, yeniden çizim yapmayan profesyonel bir Expert Advisor olup, kurumsal arz ve talep bölgelerinde yüksek olasılıklı trend dönüşlerini yakalamak için tasarlanmıştır ve günlük yüksek/düşük mum fitili reddi (Wick Rejection) ile doğrulanır.

Bu EA, çok zaman dilimli piyasa yapısını ve kesin giriş zamanlamasını birleştirerek, traderların trend dönüşlerine erken girmesini sağlarken, katı risk kontrolünü korur.

Ana Ticaret Mantığı
EA, üç aşamalı bir doğrulama sistemi kullanır.

  1. Yüksek Zaman Dilimi Arz ve Talep Bölgeleri
    H4 ve Günlük (D1) zaman dilimlerinden önemli zirve ve dipleri otomatik olarak tespit eder.

Bu bölgeler, kurumsal karar alanları olarak işlev görür.
İşlemler sadece geçerli arz veya talep bölgeleri içinde açılır.

  1. Günlük Yüksek / Düşük Mum Fitili Reddini Doğrulama
    EA, mevcut günün yüksek ve düşük seviyelerini sürekli izler.

İşlem yalnızca fiyat aşağıdaki durumları gösterdiğinde tetiklenir:

  • Güçlü fitil reddi

  • Net yükseliş veya düşüş mum yapısı

Bu, gecikmiş girişleri ve yanlış kırılmaları önler.

  1. Günlük Tek İşlem Mantığı
    EA, kurulumları günde yalnızca bir kez değerlendirir.
    Aşırı işlem ve sinyal gürültüsünü önler.
    Disiplinli ve yüksek kaliteli ticaret için idealdir.

İşlem Kuralları

Satış Koşulları

  • Fiyat Günlük Yüksek seviyeye ulaşır

  • Düşüş fitil reddi oluşur

  • Fiyat H4 veya D1 Arz Bölgesi içindedir

Alış Koşulları

  • Fiyat Günlük Düşük seviyeye ulaşır

  • Yükseliş fitil reddi oluşur

  • Fiyat H4 veya D1 Talep Bölgesi içindedir

Yerleşik Güvenlik ve Risk Kontrolü

  • Marj güvenli otomatik lot hesaplama

  • Çok küçük hesaplarla uyumlu

  • MQL5 Market doğrulama gereksinimleri ile tam uyumlu

  • Marj yetersizse işlem açmayı önler

  • Sabit Stop Loss ve Take Profit kullanır

Tamamen Özelleştirilebilir Parametreler

  • Maksimum lot büyüklüğü

  • Stop Loss ve Take Profit (pip)

  • Fitil reddi hassasiyeti

  • Bölge kalınlığı

  • Slippage kontrolü

  • Çoklu EA kullanımına uygun Magic Number

Tüm parametreler açıkça ayrılmış ve kolayca yapılandırılabilir.

Önerilen Ayarlar

  • Zaman dilimi: H1, M30 veya M15

  • Piyasalar:

    • Forex ana ve yan pariteler

    • Altın (XAUUSD)

    • Endeksler

    • Kripto para birimleri (broker’a bağlı)

En iyi performans, Londra ve New York seanslarında elde edilir.

Yeniden Çizimsiz ve Yüksek Kararlılık

  • Gelecek veriler kullanılmaz

  • Sinyaller yeniden çizilmez

  • İşlemler yalnızca gerçek zamanlı olarak üretilir

  • Hız ve broker uyumluluğu için optimize edilmiştir

Bu EA Kimler İçin?

  • Price Action trader’lar

  • Arz ve Talep trader’ları

  • Smart Money Concept kullanıcıları

  • Günlük ve swing trader’lar

  • Kurallara dayalı, temiz sistemleri tercih eden trader’lar

Trend Reversal Zone and Alert EA’yi Neden Seçmelisiniz?
Çünkü fiyatın önemli bölgelere gelmesini bekler, gerçek reddi doğrular ve sadece kurumların işlem yaptığı bölgelerde işlem yapar.


