Trend Reversal Zone and Alert EA

Intelligentes Handelssystem für Trendwenden in Angebots- und Nachfragenzonen

Trend Reversal Zone and Alert EA ist ein professioneller Expert Advisor, der nicht neu zeichnet, entwickelt, um hochwahrscheinliche Trendwenden in institutionellen Angebots- und Nachfragenzonen zu erfassen, bestätigt durch Wick-Rejection am Tageshoch und -tief.

Dieser EA kombiniert die Marktstruktur über mehrere Zeitrahmen mit einem präzisen Einstiegssignal, wodurch Trader frühzeitig in Trendwenden einsteigen können, während das Risiko streng kontrolliert wird.

Hauptlogik des Tradings

Der EA arbeitet mit einem dreistufigen Bestätigungssystem.

Angebots- und Nachfragenzonen auf höheren Zeitrahmen

Automatische Erkennung von Schlüssel-Hochs und -Tiefs (Swing Highs und Lows) in den folgenden Zeitrahmen:

H4

Tageschart D1

Diese Zonen dienen als institutionelle Entscheidungsbereiche.

Trades werden nur innerhalb gültiger Angebots- oder Nachfragenzonen geöffnet.

Bestätigung der Ablehnung am Tageshoch oder -tief

Der EA überwacht kontinuierlich das Tageshoch und -tief des aktuellen Tages.

Ein Trade wird nur ausgelöst, wenn der Preis zeigt:

Starke Wick-Ablehnung

Klare bullische oder bärische Kerzenstruktur

Dies verhindert verspätete Einstiege und falsche Ausbrüche.

Logik einer Trade pro Tag

Der EA bewertet Setups nur einmal pro Handelstag.

Dies verhindert Überhandel und Marktrauschen.

Ideal für diszipliniertes und qualitativ hochwertiges Trading.

Handelsregeln

Verkaufsbedingungen

Preis erreicht das Tageshoch

Bärische Wick-Ablehnung erscheint

Preis befindet sich innerhalb einer Angebotszone auf H4 oder D1

Kaufbedingungen

Preis erreicht das Tagestief

Bullische Wick-Ablehnung erscheint

Preis befindet sich innerhalb einer Nachfragenzone auf H4 oder D1

Integrierte Sicherheit und Risikokontrolle

Automatische berechnete Lotgröße basierend auf Margin

Kompatibel mit sehr kleinen Konten

Vollständig konform mit MQL5 Market Validierung

Trades werden bei unzureichender Margin verhindert

Verwendung von festen Stop Loss und Take Profit

Vollständig anpassbare Parameter

Maximale Lotgröße

Stop Loss und Take Profit in Pips

Sensitivität der Wick-Ablehnung

Zonendicke

Slippage-Kontrolle

Magic Number für Multi-EA-Einsatz

Alle Parameter sind klar getrennt und leicht konfigurierbar.

Empfohlene Einstellungen

Zeitrahmen: H1, M30 oder M15

Märkte: Haupt- und Nebenwährungspaare Forex Gold XAUUSD Indizes Kryptowährungen (abhängig vom Broker)



Beste Performance während der London- und New York-Sitzungen.

Nicht neu zeichnend und hohe Stabilität

Keine Nutzung zukünftiger Daten

Signale werden nicht neu gezeichnet

Trades werden nur in Echtzeit erzeugt

Optimiert für Geschwindigkeit und Broker-Kompatibilität

Für wen ist dieser EA geeignet?

Price Action Trader

Angebots- und Nachfragetreiber

Anwender des Smart Money Concepts

Day Trader und Swing Trader

Trader, die saubere, regelbasierte Systeme bevorzugen

Warum Trend Reversal Zone and Alert EA wählen?

Weil er auf den Preis wartet, echte Ablehnungen bestätigt und nur dort handelt, wo institutionelle Akteure aktiv sind.