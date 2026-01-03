Trend Reversal Zone and Alert EA

Intelligentes Handelssystem für Trendwenden in Angebots- und Nachfragenzonen

Trend Reversal Zone and Alert EA ist ein professioneller Expert Advisor, der nicht neu zeichnet, entwickelt, um hochwahrscheinliche Trendwenden in institutionellen Angebots- und Nachfragenzonen zu erfassen, bestätigt durch Wick-Rejection am Tageshoch und -tief.

Dieser EA kombiniert die Marktstruktur über mehrere Zeitrahmen mit einem präzisen Einstiegssignal, wodurch Trader frühzeitig in Trendwenden einsteigen können, während das Risiko streng kontrolliert wird.

Hauptlogik des Tradings
Der EA arbeitet mit einem dreistufigen Bestätigungssystem.

  1. Angebots- und Nachfragenzonen auf höheren Zeitrahmen
    Automatische Erkennung von Schlüssel-Hochs und -Tiefs (Swing Highs und Lows) in den folgenden Zeitrahmen:

H4
Tageschart D1

Diese Zonen dienen als institutionelle Entscheidungsbereiche.
Trades werden nur innerhalb gültiger Angebots- oder Nachfragenzonen geöffnet.

  1. Bestätigung der Ablehnung am Tageshoch oder -tief
    Der EA überwacht kontinuierlich das Tageshoch und -tief des aktuellen Tages.

Ein Trade wird nur ausgelöst, wenn der Preis zeigt:

  • Starke Wick-Ablehnung

  • Klare bullische oder bärische Kerzenstruktur

Dies verhindert verspätete Einstiege und falsche Ausbrüche.

  1. Logik einer Trade pro Tag
    Der EA bewertet Setups nur einmal pro Handelstag.
    Dies verhindert Überhandel und Marktrauschen.
    Ideal für diszipliniertes und qualitativ hochwertiges Trading.

Handelsregeln

Verkaufsbedingungen

  • Preis erreicht das Tageshoch

  • Bärische Wick-Ablehnung erscheint

  • Preis befindet sich innerhalb einer Angebotszone auf H4 oder D1

Kaufbedingungen

  • Preis erreicht das Tagestief

  • Bullische Wick-Ablehnung erscheint

  • Preis befindet sich innerhalb einer Nachfragenzone auf H4 oder D1

Integrierte Sicherheit und Risikokontrolle

  • Automatische berechnete Lotgröße basierend auf Margin

  • Kompatibel mit sehr kleinen Konten

  • Vollständig konform mit MQL5 Market Validierung

  • Trades werden bei unzureichender Margin verhindert

  • Verwendung von festen Stop Loss und Take Profit

Vollständig anpassbare Parameter

  • Maximale Lotgröße

  • Stop Loss und Take Profit in Pips

  • Sensitivität der Wick-Ablehnung

  • Zonendicke

  • Slippage-Kontrolle

  • Magic Number für Multi-EA-Einsatz

Alle Parameter sind klar getrennt und leicht konfigurierbar.

Empfohlene Einstellungen

  • Zeitrahmen: H1, M30 oder M15

  • Märkte:

    • Haupt- und Nebenwährungspaare Forex

    • Gold XAUUSD

    • Indizes

    • Kryptowährungen (abhängig vom Broker)

Beste Performance während der London- und New York-Sitzungen.

Nicht neu zeichnend und hohe Stabilität

  • Keine Nutzung zukünftiger Daten

  • Signale werden nicht neu gezeichnet

  • Trades werden nur in Echtzeit erzeugt

  • Optimiert für Geschwindigkeit und Broker-Kompatibilität

Für wen ist dieser EA geeignet?

  • Price Action Trader

  • Angebots- und Nachfragetreiber

  • Anwender des Smart Money Concepts

  • Day Trader und Swing Trader

  • Trader, die saubere, regelbasierte Systeme bevorzugen

Warum Trend Reversal Zone and Alert EA wählen?
Weil er auf den Preis wartet, echte Ablehnungen bestätigt und nur dort handelt, wo institutionelle Akteure aktiv sind.


