Impulse Zone Hunter

Impulse Zone Hunter – Herramienta de Precisión para el Trading

Impulse Zone Hunter es un indicador de alto rendimiento para MT4 diseñado para proporcionar a los traders una ventaja visual en la detección de movimientos de alta probabilidad en el mercado. Se enfoca en zonas de oferta y demanda, bloques de órdenes y ChoCH (Cambio de Característica), proporcionando señales claras directamente en tu gráfico de precios.

Características Principales:

  1. Trading en Modo Dual

    • Puedes elegir mostrar zonas de oferta y demanda o bloques de órdenes con líneas ChoCH.

    • Cambia fácilmente entre modos sin afectar otras configuraciones.

  2. Detección de Rechazos de Mecha

    • Identifica automáticamente velas de reversión de alta probabilidad dentro de zonas clave.

    • Dibuja flechas de compra y venta para decisiones rápidas.

  3. Análisis de Bloques de Órdenes y ChoCH

    • Detecta bloques de órdenes alcistas y bajistas con verificaciones de mitigación.

    • Dibuja líneas horizontales ChoCH para identificar cambios de tendencia y puntos de ruptura.

  4. Alertas Personalizables

    • Alertas visuales, sonoras y push para cada señal.

    • No te perderás reversiones importantes del mercado.

  5. Totalmente Personalizable

    • Colores independientes para zonas de oferta/demanda y bloques de órdenes.

    • Ajusta el grosor de las zonas, el desplazamiento de las flechas y la sensibilidad al rechazo de mechas.

  6. Filtrado Inteligente Multi-Tiempo

    • Filtra las señales usando tendencias de marcos de tiempo superiores para asegurar operaciones de alta probabilidad.

¿Por qué usar Impulse Zone Hunter?

Impulse Zone Hunter consolida conceptos clave de dinero inteligente en una herramienta poderosa y fácil de usar. Encuentra zonas de liquidez críticas, confirma reversiones de tendencia y sigue el flujo de órdenes institucionales con confianza, todo directamente en tu gráfico de MT4.


