Impulse Zone Hunter
- Indicadores
- Godwin Edward Enyali
- Versión: 1.2
- Activaciones: 5
Impulse Zone Hunter – Herramienta de Precisión para el Trading
Impulse Zone Hunter es un indicador de alto rendimiento para MT4 diseñado para proporcionar a los traders una ventaja visual en la detección de movimientos de alta probabilidad en el mercado. Se enfoca en zonas de oferta y demanda, bloques de órdenes y ChoCH (Cambio de Característica), proporcionando señales claras directamente en tu gráfico de precios.
Características Principales:
-
Trading en Modo Dual
-
Puedes elegir mostrar zonas de oferta y demanda o bloques de órdenes con líneas ChoCH.
-
Cambia fácilmente entre modos sin afectar otras configuraciones.
-
-
Detección de Rechazos de Mecha
-
Identifica automáticamente velas de reversión de alta probabilidad dentro de zonas clave.
-
Dibuja flechas de compra y venta para decisiones rápidas.
-
-
Análisis de Bloques de Órdenes y ChoCH
-
Detecta bloques de órdenes alcistas y bajistas con verificaciones de mitigación.
-
Dibuja líneas horizontales ChoCH para identificar cambios de tendencia y puntos de ruptura.
-
-
Alertas Personalizables
-
Alertas visuales, sonoras y push para cada señal.
-
No te perderás reversiones importantes del mercado.
-
-
Totalmente Personalizable
-
Colores independientes para zonas de oferta/demanda y bloques de órdenes.
-
Ajusta el grosor de las zonas, el desplazamiento de las flechas y la sensibilidad al rechazo de mechas.
-
-
Filtrado Inteligente Multi-Tiempo
-
Filtra las señales usando tendencias de marcos de tiempo superiores para asegurar operaciones de alta probabilidad.
-
¿Por qué usar Impulse Zone Hunter?
Impulse Zone Hunter consolida conceptos clave de dinero inteligente en una herramienta poderosa y fácil de usar. Encuentra zonas de liquidez críticas, confirma reversiones de tendencia y sigue el flujo de órdenes institucionales con confianza, todo directamente en tu gráfico de MT4.