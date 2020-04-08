Trade The Range

Trade the Range – Detector de Mercado en Rango H4 y Zonas SR Diarias con Alertas de Rechazo de Mechas

Descripción general:
“Trade the Range” es una herramienta de trading de precisión diseñada para traders que desean enfocarse exclusivamente en mercados en rango de alta probabilidad.
En lugar de seguir ciegamente cada tendencia, este indicador identifica cuándo el mercado está consolidándose en el marco temporal H4 y le guía para operar con confianza en las zonas superior e inferior del rango.

Características clave:

Detección de rango H4:

  • Identifica automáticamente si el H4 está en estado de rango o en tendencia.

  • Muestra una etiqueta clara en la esquina superior izquierda:

    • H4 en Rango → muestra un subtítulo que le indica cómo operar en las zonas superior e inferior del rango.

    • H4 en Tendencia → la etiqueta se actualiza a la dirección de la tendencia; las recomendaciones de rango se ocultan.

Zonas de soporte y resistencia diarias:

  • Dibuja las zonas de máximo y mínimo del día anterior con grosor configurable.

  • Resalta la línea media, la apertura del día anterior y el cierre actual para mayor precisión.

  • Zonas codificadas por colores para fácil reconocimiento visual: verde para soporte, rojo para resistencia.

Flechas de rechazo de mechas (Wick Rejection):

  • Detecta mechas de rechazo fuertes en los niveles SR diarios para confirmar posibles puntos de reversión.

  • Las flechas de compra/venta aparecen automáticamente sobre las mechas de rechazo, reduciendo la incertidumbre.

Alertas y notificaciones:

  • Alertas configurables vía pop-ups de MT4, notificaciones móviles, correos electrónicos y sonidos personalizados.

  • Las alertas solo se activan con nuevas confirmaciones, evitando señales repetidas.

Claridad visual y facilidad de uso:

  • La etiqueta principal y el subtítulo tienen un espaciado claro y son fáciles de leer.

  • Las zonas y líneas no interfieren con el gráfico, pero son altamente visibles, ofreciendo una experiencia profesional de charting.

¿Por qué “Trade the Range”?
Muchos traders fracasan en mercados en rango al seguir ciegamente las tendencias. Este indicador está diseñado para ayudarle a dominar las fases de consolidación, proporcionando niveles claros de acción y confirmación de señales. Con “Trade the Range”, usted puede:

  • Identificar oportunidades de trading en rango de alta probabilidad.

  • Minimizar entradas falsas durante períodos de tendencia.

  • Operar como un profesional con guía visual clara y alertas automáticas.

Ideal para:

  • Traders swing que buscan oportunidades en fases de consolidación.

  • Principiantes que desean aprender a operar en rangos con orientación.

  • Traders avanzados que necesitan una herramienta confiable para resaltar zonas superiores/inferiores de rango y rechazos de mechas.

La configuración es totalmente personalizable, incluyendo períodos EMA, umbrales ATR, preferencias de alertas, grosor de zonas y colores.

Opera de manera más inteligente, no más dura — domina los mercados en rango con “Trade the Range”.


