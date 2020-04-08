Ultimate Super Rejection Zones
- Indicadores
- Godwin Edward Enyali
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Ultimate Super Rejection Zones es un indicador avanzado diseñado para detectar automáticamente las zonas críticas del mercado, como el máximo y el mínimo del día, y mostrar flechas de rechazo precisas cada vez que el precio reacciona con fuerza en esas áreas.
Combina acción del precio, niveles diarios y un sistema de confirmación basado en dos estocásticos (H1 + M5) para ofrecer señales claras, limpias y de alta probabilidad.
Ideal para traders intradía, scalpers y swing traders que buscan señales fiables y fáciles de interpretar.Ventajas principales
✔ Detección automática de zonas importantes
El indicador marca automáticamente el máximo, mínimo y la línea media diaria, actualizándose en tiempo real.
✔ Flechas de rechazo en el momento exacto
• Flecha roja (SELL): rechazo en el máximo del día
• Flecha verde (BUY): rechazo en el mínimo del día
Los rechazos aparecen solo una vez por día para evitar ruido y señales duplicadas.
✔ Confirmación con doble Estocástico
Cada señal puede ser validada por:
-
Estocástico H1
-
Estocástico M5
Esto reduce señales falsas y mejora la exactitud de las entradas.
✔ Sistema completo de alertas
Recibirás alertas cuando:
-
Ocurra un rechazo
-
Haya confirmación del estocástico
Tipos de alerta: Popup, sonido, email y notificación push.
✔ Fácil de usar para cualquier nivel
Diseñado con claridad:
Zonas visibles, flechas limpias y parámetros simples.
1. Configuración de los Estocásticos
-
Stoch1_K — Línea K del Estocástico 1
-
Stoch1_D — Línea D
-
Stoch1_Slowing — Suavizado
-
Stoch2_K — Línea K del Estocástico 2
-
Stoch2_D — Línea D
-
Stoch2_Slow — Suavizado
-
MA_Method — Método de media móvil
-
PriceField — Tipo de precio usado
2. Parámetros de flechas
-
ArrowSize — Tamaño de las flechas
-
ArrowCodeBuy — Código Wingdings para BUY
-
ArrowCodeSell — Código Wingdings para SELL
3. Configuración diaria
-
EnableDailyReset — Restablece señales cada día
-
LimitOneArrowPerDay — Solo un rechazo por día
-
LimitConfirmationsToOncePerDay — Solo una confirmación diaria
4. Ajustes de alertas
-
AlertPopup — Alerta visual
-
AlertSound — Sonido
-
AlertEmail — Enviar por correo
-
AlertPush — Notificación al móvil
Ultimate Super Rejection Zones ofrece al trader una vista clara del comportamiento del precio en niveles clave del día, con señales limpias, no repetitivas y respaldadas por un potente sistema de doble confirmación.
Es una herramienta indispensable para cualquier trader que busque precisión y claridad en sus decisiones.