Ultimate Super Rejection Zones

Ultimate Super Rejection Zones es un indicador avanzado diseñado para detectar automáticamente las zonas críticas del mercado, como el máximo y el mínimo del día, y mostrar flechas de rechazo precisas cada vez que el precio reacciona con fuerza en esas áreas.
Combina acción del precio, niveles diarios y un sistema de confirmación basado en dos estocásticos (H1 + M5) para ofrecer señales claras, limpias y de alta probabilidad.

Ideal para traders intradía, scalpers y swing traders que buscan señales fiables y fáciles de interpretar.

Ventajas principales

✔ Detección automática de zonas importantes

El indicador marca automáticamente el máximo, mínimo y la línea media diaria, actualizándose en tiempo real.

✔ Flechas de rechazo en el momento exacto

Flecha roja (SELL): rechazo en el máximo del día
Flecha verde (BUY): rechazo en el mínimo del día

Los rechazos aparecen solo una vez por día para evitar ruido y señales duplicadas.

✔ Confirmación con doble Estocástico

Cada señal puede ser validada por:

  • Estocástico H1

  • Estocástico M5

Esto reduce señales falsas y mejora la exactitud de las entradas.

✔ Sistema completo de alertas

Recibirás alertas cuando:

  • Ocurra un rechazo

  • Haya confirmación del estocástico

Tipos de alerta: Popup, sonido, email y notificación push.

✔ Fácil de usar para cualquier nivel

Diseñado con claridad:
Zonas visibles, flechas limpias y parámetros simples.

🔧 Parámetros de entrada (Inputs)

1. Configuración de los Estocásticos

  • Stoch1_K — Línea K del Estocástico 1

  • Stoch1_D — Línea D

  • Stoch1_Slowing — Suavizado

  • Stoch2_K — Línea K del Estocástico 2

  • Stoch2_D — Línea D

  • Stoch2_Slow — Suavizado

  • MA_Method — Método de media móvil

  • PriceField — Tipo de precio usado

2. Parámetros de flechas

  • ArrowSize — Tamaño de las flechas

  • ArrowCodeBuy — Código Wingdings para BUY

  • ArrowCodeSell — Código Wingdings para SELL

3. Configuración diaria

  • EnableDailyReset — Restablece señales cada día

  • LimitOneArrowPerDay — Solo un rechazo por día

  • LimitConfirmationsToOncePerDay — Solo una confirmación diaria

4. Ajustes de alertas

  • AlertPopup — Alerta visual

  • AlertSound — Sonido

  • AlertEmail — Enviar por correo

  • AlertPush — Notificación al móvil

Resultado final

Ultimate Super Rejection Zones ofrece al trader una vista clara del comportamiento del precio en niveles clave del día, con señales limpias, no repetitivas y respaldadas por un potente sistema de doble confirmación.
Es una herramienta indispensable para cualquier trader que busque precisión y claridad en sus decisiones.


Otros productos de este autor
Ultimate market move master trend
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Ultimate Market Master Trend Domina la dirección del mercado con precisión El indicador Ultimate Market Master Trend es un analizador integral del sentimiento del mercado, diseñado para traders que buscan claridad, precisión y confianza en cada operación. Combina una detección inteligente de tendencias , un estocástico multitemporal y señales visuales dinámicas para ayudarte a identificar fácilmente entradas y salidas de alta probabilidad.  Características Principales 1. Sistema de Tendencia In
Ultimate Daily Zones Arrow
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Ultimate Daily SR Zones + Rejection Arrows Ultimate Daily SR Zones es un potente indicador de acción del precio que identifica automáticamente los niveles más importantes del mercado basándose en los datos del día anterior: máximo , mínimo , línea media , y las líneas de apertura y cierre del día. El indicador también detecta rechazos de mecha (wick rejections) y dibuja automáticamente flechas de compra y venta cuando el mercado muestra señales de giro en estas zonas. Es ideal para traders intra
Buy and Sell Levels with Alerts
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Buy & Sell Levels with Alerts es un indicador de trading completo que combina Estocástico, Niveles del Día Anterior, Medidor de Tendencia Multitemporal (MTF) y detección de rechazos en una sola herramienta potente. Ayuda a los traders a identificar rápidamente zonas clave de soporte/resistencia, dirección de la tendencia y señales de reversión de alta probabilidad mediante flechas visuales y alertas automáticas. Características principales: Oscilador Estocástico: Muestra las líneas rápida (%K) y
Follow the Labels Indicator
Godwin Edward Enyali
Indicadores
El Indicador Follow The Labels es un indicador MT4 multifuncional diseñado para ofrecer a los traders una visión visual completa de las condiciones del mercado en múltiples dimensiones. Combina análisis de tendencia, niveles del día anterior, momentum estocástico y señales de rechazo en una interfaz fácil de leer. Características principales: Filtro de Tendencia MA200 Multitemporal (H1→M15) Muestra la alineación del MA200 (LWMA) en tres marcos temporales: H1, M30, M15. Muestra una etiqueta de te
