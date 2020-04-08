Follow the Labels Indicator

El Indicador Follow The Labels es un indicador MT4 multifuncional diseñado para ofrecer a los traders una visión visual completa de las condiciones del mercado en múltiples dimensiones. Combina análisis de tendencia, niveles del día anterior, momentum estocástico y señales de rechazo en una interfaz fácil de leer.

Características principales:

Filtro de Tendencia MA200 Multitemporal (H1→M15)

Muestra la alineación del MA200 (LWMA) en tres marcos temporales: H1, M30, M15.

Muestra una etiqueta de tendencia general: Alcista, Bajista o Mixta.

Alertas opcionales emergentes, push o por correo electrónico cuando cambia la alineación de la tendencia.

Resumen Combinado de Tendencia del Día Anterior + Estocástico + Flechas de Rechazo

Tendencia general: Bajista.

Etiqueta 1: El precio del día anterior subió.

Etiqueta 2: El estocástico del día anterior bajó.

Analiza el movimiento de precio y el estocástico del día anterior para generar un resumen.

Las etiquetas indican si el día anterior fue alcista, bajista o neutral.

Flechas de rechazo (compra/venta) se dibujan solo una vez por día según el comportamiento de las mechas.

Las etiquetas permanecen visibles en el gráfico para referencia inmediata.

Ultimate Levels: Máximo/Mínimo del Día Anterior + Línea Media + Líneas Verticales

Dibuja el máximo, mínimo y línea media del día anterior.

Añade líneas verticales marcando el inicio del día anterior y el final del día actual.

Alertas (emergente, push, correo electrónico) cuando el precio rompe o prueba estos niveles.

Ultimate Stochastics (Subventana Separada)

Muestra las líneas estocásticas %K y %D en una subventana dedicada.

Limita la visualización a las N barras más recientes para mayor claridad.

Parámetros totalmente personalizables: períodos, slowing, método MA, tipo de precio y número de barras.

Beneficios:

Consolida la información de tendencia, niveles y momentum en una sola herramienta visual.

Elimina la necesidad de revisar múltiples indicadores individualmente.

Proporciona alertas accionables para eventos clave del mercado.

Etiquetas, colores, códigos de flechas y posiciones de texto completamente personalizables.

Uso Recomendado:

Ideal para traders swing y day traders que buscan alineación de tendencia multitemporal.

Usar junto con su estrategia de gestión de trades preferida.

Perfecto para análisis visual y toma de decisiones rápida sin gráficos sobrecargados.

Entradas:

Tendencia MTF MA200: período, método, precio aplicado, posición de etiquetas, configuración de alertas.

Tendencia/Stoch/Flechas del Día Anterior: colores, tamaños de fuente, códigos de flechas, umbral de mechas.

Ultimate Levels: colores, estilo de línea, grosor, opciones de alerta.

Ultimate Stochastics: %K, %D, slowing, método MA, precio, número de barras a mostrar.

Visuales preferibles para operaciones de venta y compra:

Condición de venta 1:

Tendencia general: Bajista

Etiqueta 1: El precio del día anterior subió

Etiqueta 2: El estocástico del día anterior bajó

Condición de venta 2:

Tendencia general: Bajista

Etiqueta 1: El precio del día anterior bajó

Etiqueta 2: El estocástico del día anterior bajó

Condición de compra 1:

Tendencia general: Alcista

Etiqueta 1: El precio del día anterior bajó

Etiqueta 2: El estocástico del día anterior subió

Condición de compra 2: