Follow the Labels Indicator
- Indicadores
- Godwin Edward Enyali
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
El Indicador Follow The Labels es un indicador MT4 multifuncional diseñado para ofrecer a los traders una visión visual completa de las condiciones del mercado en múltiples dimensiones. Combina análisis de tendencia, niveles del día anterior, momentum estocástico y señales de rechazo en una interfaz fácil de leer.
Características principales:
Filtro de Tendencia MA200 Multitemporal (H1→M15)
-
Muestra la alineación del MA200 (LWMA) en tres marcos temporales: H1, M30, M15.
-
Muestra una etiqueta de tendencia general: Alcista, Bajista o Mixta.
-
Alertas opcionales emergentes, push o por correo electrónico cuando cambia la alineación de la tendencia.
Resumen Combinado de Tendencia del Día Anterior + Estocástico + Flechas de Rechazo
-
Tendencia general: Bajista.
-
Etiqueta 1: El precio del día anterior subió.
-
Etiqueta 2: El estocástico del día anterior bajó.
-
Analiza el movimiento de precio y el estocástico del día anterior para generar un resumen.
-
Las etiquetas indican si el día anterior fue alcista, bajista o neutral.
-
Flechas de rechazo (compra/venta) se dibujan solo una vez por día según el comportamiento de las mechas.
-
Las etiquetas permanecen visibles en el gráfico para referencia inmediata.
Ultimate Levels: Máximo/Mínimo del Día Anterior + Línea Media + Líneas Verticales
-
Dibuja el máximo, mínimo y línea media del día anterior.
-
Añade líneas verticales marcando el inicio del día anterior y el final del día actual.
-
Alertas (emergente, push, correo electrónico) cuando el precio rompe o prueba estos niveles.
Ultimate Stochastics (Subventana Separada)
-
Muestra las líneas estocásticas %K y %D en una subventana dedicada.
-
Limita la visualización a las N barras más recientes para mayor claridad.
-
Parámetros totalmente personalizables: períodos, slowing, método MA, tipo de precio y número de barras.
Beneficios:
-
Consolida la información de tendencia, niveles y momentum en una sola herramienta visual.
-
Elimina la necesidad de revisar múltiples indicadores individualmente.
-
Proporciona alertas accionables para eventos clave del mercado.
-
Etiquetas, colores, códigos de flechas y posiciones de texto completamente personalizables.
Uso Recomendado:
-
Ideal para traders swing y day traders que buscan alineación de tendencia multitemporal.
-
Usar junto con su estrategia de gestión de trades preferida.
-
Perfecto para análisis visual y toma de decisiones rápida sin gráficos sobrecargados.
Entradas:
-
Tendencia MTF MA200: período, método, precio aplicado, posición de etiquetas, configuración de alertas.
-
Tendencia/Stoch/Flechas del Día Anterior: colores, tamaños de fuente, códigos de flechas, umbral de mechas.
-
Ultimate Levels: colores, estilo de línea, grosor, opciones de alerta.
-
Ultimate Stochastics: %K, %D, slowing, método MA, precio, número de barras a mostrar.
Visuales preferibles para operaciones de venta y compra:
Condición de venta 1:
-
Tendencia general: Bajista
-
Etiqueta 1: El precio del día anterior subió
-
Etiqueta 2: El estocástico del día anterior bajó
Condición de venta 2:
-
Tendencia general: Bajista
-
Etiqueta 1: El precio del día anterior bajó
-
Etiqueta 2: El estocástico del día anterior bajó
Condición de compra 1:
-
Tendencia general: Alcista
-
Etiqueta 1: El precio del día anterior bajó
-
Etiqueta 2: El estocástico del día anterior subió
Condición de compra 2:
-
Tendencia general: Alcista
-
Etiqueta 1: El precio del día anterior subió
-
Etiqueta 2: El estocástico del día anterior subió