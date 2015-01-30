Trend Reversal Zone and Alert EA

Интеллектуальная торговая система разворота на зонах спроса и предложения

Trend Reversal Zone and Alert EA — это профессиональный, не перерисовывающийся (Non-Repainting) экспертный советник, разработанный для поиска высоковероятных разворотов тренда в институциональных зонах спроса и предложения, подтверждённых отбоем цены по фитилям от дневных максимумов и минимумов.

Советник объединяет мультитаймфреймовую структуру рынка с точным таймингом входа, позволяя входить в развороты на ранней стадии при строгом контроле риска.

 Основная торговая логика

Советник использует трёхуровневую систему подтверждения:

1. Зоны спроса и предложения старших таймфреймов

Автоматически определяет ключевые свинг-максимумы и минимумы на:

  • таймфрейме H4

  • таймфрейме D1 (Дневной)

Эти зоны выступают как институциональные области принятия решений.
Сделки открываются только внутри действующих зон спроса или предложения.

2. Подтверждение отбоя от дневного максимума / минимума

Советник постоянно отслеживает текущий дневной High и Low.

Сделка открывается только при наличии:

  • сильного фитильного отбоя (wick rejection)

  • чёткой бычьей или медвежьей свечной структуры

Это позволяет избежать поздних входов и ложных пробоев.

3 Логика одной сделки в день

  • Анализ торговых условий выполняется один раз в торговый день

  • Исключает переторговку и рыночный шум

  • Идеально подходит для дисциплинированной и качественной торговли

 Правила открытия сделок

 Условия SELL

  • Цена достигает дневного максимума

  • Формируется медвежий фитильный отбой

  • Цена находится в зоне предложения H4 или D1

 Условия BUY

  • Цена достигает дневного минимума

  • Формируется бычий фитильный отбой

  • Цена находится в зоне спроса H4 или D1

 Встроенная защита и контроль риска

  • Автоматический безопасный расчёт лота с учётом маржи

  • Поддержка очень малых депозитов

  • Полное соответствие требованиям MQL5 Market

  • Блокировка сделок при недостаточной марже

  • Использование жёстких Stop Loss и Take Profit

 Полностью настраиваемые параметры

  • Максимальный размер лота

  • Stop Loss и Take Profit (в пунктах)

  • Чувствительность фитильного отбоя

  • Толщина зон

  • Контроль проскальзывания

  • Magic Number (поддержка нескольких советников)

Все параметры логически разделены и легко настраиваются.

 Рекомендуемые настройки

  • Таймфреймы: H1, M30, M15

  • Рынки:

    • Основные и второстепенные валютные пары Forex

    • Золото (XAUUSD)

    • Индексы

    • Криптовалюты (в зависимости от брокера)

Наилучшие результаты достигаются во время Лондонской и Нью-Йоркской торговых сессий.

 Без перерисовки и высокая стабильность

  • Не использует будущие данные

  • Сигналы не перерисовываются

  • Сделки формируются только в реальном времени

  • Оптимизирован для скорости и совместимости с брокерами

 Для кого предназначен этот советник?

 Трейдеры Price Action
 Трейдеры спроса и предложения
 Пользователи концепции Smart Money
 Дейтрейдеры и свинг-трейдеры
 Трейдеры, предпочитающие чистые и строго формализованные системы

 Почему стоит выбрать Trend Reversal Zone and Alert EA?

Потому что он ждёт цену, подтверждает реальный отбой и открывает сделки только там, где торгуют институциональные участники рынка.



