Trend Reversal Zone and Alert EA
- Эксперты
- Godwin Edward Enyali
- Версия: 1.10
- Активации: 5
Интеллектуальная торговая система разворота на зонах спроса и предложения
Trend Reversal Zone and Alert EA — это профессиональный, не перерисовывающийся (Non-Repainting) экспертный советник, разработанный для поиска высоковероятных разворотов тренда в институциональных зонах спроса и предложения, подтверждённых отбоем цены по фитилям от дневных максимумов и минимумов.
Советник объединяет мультитаймфреймовую структуру рынка с точным таймингом входа, позволяя входить в развороты на ранней стадии при строгом контроле риска.
Основная торговая логика
Советник использует трёхуровневую систему подтверждения:
1. Зоны спроса и предложения старших таймфреймов
Автоматически определяет ключевые свинг-максимумы и минимумы на:
-
таймфрейме H4
-
таймфрейме D1 (Дневной)
Эти зоны выступают как институциональные области принятия решений.
Сделки открываются только внутри действующих зон спроса или предложения.
2. Подтверждение отбоя от дневного максимума / минимума
Советник постоянно отслеживает текущий дневной High и Low.
Сделка открывается только при наличии:
-
сильного фитильного отбоя (wick rejection)
-
чёткой бычьей или медвежьей свечной структуры
Это позволяет избежать поздних входов и ложных пробоев.
3 Логика одной сделки в день
-
Анализ торговых условий выполняется один раз в торговый день
-
Исключает переторговку и рыночный шум
-
Идеально подходит для дисциплинированной и качественной торговли
Правила открытия сделок
Условия SELL
-
Цена достигает дневного максимума
-
Формируется медвежий фитильный отбой
-
Цена находится в зоне предложения H4 или D1
Условия BUY
-
Цена достигает дневного минимума
-
Формируется бычий фитильный отбой
-
Цена находится в зоне спроса H4 или D1
Встроенная защита и контроль риска
-
Автоматический безопасный расчёт лота с учётом маржи
-
Поддержка очень малых депозитов
-
Полное соответствие требованиям MQL5 Market
-
Блокировка сделок при недостаточной марже
-
Использование жёстких Stop Loss и Take Profit
Полностью настраиваемые параметры
-
Максимальный размер лота
-
Stop Loss и Take Profit (в пунктах)
-
Чувствительность фитильного отбоя
-
Толщина зон
-
Контроль проскальзывания
-
Magic Number (поддержка нескольких советников)
Все параметры логически разделены и легко настраиваются.
Рекомендуемые настройки
-
Таймфреймы: H1, M30, M15
-
Рынки:
-
Основные и второстепенные валютные пары Forex
-
Золото (XAUUSD)
-
Индексы
-
Криптовалюты (в зависимости от брокера)
-
Наилучшие результаты достигаются во время Лондонской и Нью-Йоркской торговых сессий.
Без перерисовки и высокая стабильность
-
Не использует будущие данные
-
Сигналы не перерисовываются
-
Сделки формируются только в реальном времени
-
Оптимизирован для скорости и совместимости с брокерами
Для кого предназначен этот советник?
Трейдеры Price Action
Трейдеры спроса и предложения
Пользователи концепции Smart Money
Дейтрейдеры и свинг-трейдеры
Трейдеры, предпочитающие чистые и строго формализованные системы
Почему стоит выбрать Trend Reversal Zone and Alert EA?
Потому что он ждёт цену, подтверждает реальный отбой и открывает сделки только там, где торгуют институциональные участники рынка.