Trend Reversal Zone and Alert EA

Интеллектуальная торговая система разворота на зонах спроса и предложения

Trend Reversal Zone and Alert EA — это профессиональный, не перерисовывающийся (Non-Repainting) экспертный советник, разработанный для поиска высоковероятных разворотов тренда в институциональных зонах спроса и предложения, подтверждённых отбоем цены по фитилям от дневных максимумов и минимумов.

Советник объединяет мультитаймфреймовую структуру рынка с точным таймингом входа, позволяя входить в развороты на ранней стадии при строгом контроле риска.

Основная торговая логика

Советник использует трёхуровневую систему подтверждения:

1. Зоны спроса и предложения старших таймфреймов

Автоматически определяет ключевые свинг-максимумы и минимумы на:

таймфрейме H4

таймфрейме D1 (Дневной)

Эти зоны выступают как институциональные области принятия решений.

Сделки открываются только внутри действующих зон спроса или предложения.

2. Подтверждение отбоя от дневного максимума / минимума

Советник постоянно отслеживает текущий дневной High и Low.

Сделка открывается только при наличии:

сильного фитильного отбоя (wick rejection)

чёткой бычьей или медвежьей свечной структуры

Это позволяет избежать поздних входов и ложных пробоев.

3 Логика одной сделки в день

Анализ торговых условий выполняется один раз в торговый день

Исключает переторговку и рыночный шум

Идеально подходит для дисциплинированной и качественной торговли

Правила открытия сделок

Условия SELL

Цена достигает дневного максимума

Формируется медвежий фитильный отбой

Цена находится в зоне предложения H4 или D1

Условия BUY

Цена достигает дневного минимума

Формируется бычий фитильный отбой

Цена находится в зоне спроса H4 или D1

Встроенная защита и контроль риска

Автоматический безопасный расчёт лота с учётом маржи

Поддержка очень малых депозитов

Полное соответствие требованиям MQL5 Market

Блокировка сделок при недостаточной марже

Использование жёстких Stop Loss и Take Profit

Полностью настраиваемые параметры

Максимальный размер лота

Stop Loss и Take Profit (в пунктах)

Чувствительность фитильного отбоя

Толщина зон

Контроль проскальзывания

Magic Number (поддержка нескольких советников)

Все параметры логически разделены и легко настраиваются.

Рекомендуемые настройки

Таймфреймы: H1, M30, M15

Рынки: Основные и второстепенные валютные пары Forex Золото (XAUUSD) Индексы Криптовалюты (в зависимости от брокера)



Наилучшие результаты достигаются во время Лондонской и Нью-Йоркской торговых сессий.

Без перерисовки и высокая стабильность

Не использует будущие данные

Сигналы не перерисовываются

Сделки формируются только в реальном времени

Оптимизирован для скорости и совместимости с брокерами

Для кого предназначен этот советник?

Трейдеры Price Action

Трейдеры спроса и предложения

Пользователи концепции Smart Money

Дейтрейдеры и свинг-трейдеры

Трейдеры, предпочитающие чистые и строго формализованные системы

Почему стоит выбрать Trend Reversal Zone and Alert EA?

Потому что он ждёт цену, подтверждает реальный отбой и открывает сделки только там, где торгуют институциональные участники рынка.



