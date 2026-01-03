Trend Reversal Zone and Alert EA
- Experts
- Godwin Edward Enyali
- Versione: 1.10
- Attivazioni: 5
Trend Reversal Zone and Alert EA
Sistema di trading intelligente per le zone di offerta e domanda
Trend Reversal Zone and Alert EA è un Expert Advisor professionale che non ripinta i segnali, progettato per catturare reversal di tendenza ad alta probabilità nelle zone istituzionali di offerta e domanda, confermate dal rifiuto tramite candele con shadow sui massimi e minimi giornalieri.
Questo EA combina la struttura del mercato multi-timeframe con un timing di ingresso preciso, consentendo ai trader di entrare presto nelle inversioni di tendenza, mantenendo un rigoroso controllo del rischio.
Logica principale di trading
L’EA utilizza un sistema di conferma a tre livelli.
-
Zone di offerta e domanda su timeframe superiori
Rileva automaticamente massimi e minimi chiave (Swing Highs e Lows) su:
H4
Giornaliero D1
Queste zone fungono da aree decisionali istituzionali.
I trade sono consentiti solo all’interno di zone valide di offerta o domanda.
-
Conferma del rifiuto sui massimi/minimi giornalieri
L’EA monitora continuamente il massimo e il minimo del giorno corrente.
Un trade viene eseguito solo quando il prezzo mostra:
-
Rifiuto forte tramite shadow
-
Struttura chiara della candela rialzista o ribassista
Ciò previene ingressi tardivi e falsi breakout.
-
Logica di un solo trade al giorno
L’EA valuta i setup una sola volta al giorno.
Evita overtrading e rumore di mercato.
Ideale per un trading disciplinato e di alta qualità.
Regole di esecuzione dei trade
Condizioni di vendita
-
Il prezzo raggiunge il massimo giornaliero
-
Compare un rifiuto ribassista tramite shadow
-
Il prezzo si trova all’interno di una zona di offerta H4 o D1
Condizioni di acquisto
-
Il prezzo raggiunge il minimo giornaliero
-
Compare un rifiuto rialzista tramite shadow
-
Il prezzo si trova all’interno di una zona di domanda H4 o D1
Sicurezza integrata e gestione del rischio
-
Calcolo automatico dei lotti sicuro in base al margine
-
Compatibile con conti di capitale molto basso
-
Completamente conforme ai requisiti di validazione del MQL5 Market
-
Evita trade se il margine è insufficiente
-
Utilizza Stop Loss e Take Profit fissi
Parametri completamente personalizzabili
-
Dimensione massima del lotto
-
Stop Loss e Take Profit (in pips)
-
Sensibilità del rifiuto tramite shadow
-
Spessore delle zone
-
Controllo dello slippage
-
Magic Number per l’uso multi-EA
Tutti i parametri sono chiaramente separati e facilmente configurabili.
Impostazioni consigliate
-
Timeframe: H1, M30 o M15
-
Mercati:
-
Coppie principali e secondarie Forex
-
Oro XAUUSD
-
Indici
-
Criptovalute (a seconda del broker)
-
Le migliori performance si ottengono durante le sessioni di Londra e New York.
Non ripintante e alta stabilità
-
Non utilizza dati futuri
-
I segnali non si ripintano
-
I trade vengono generati solo in tempo reale
-
Ottimizzato per velocità e compatibilità con broker
A chi è rivolto questo EA
-
Trader Price Action
-
Trader di offerta e domanda
-
Utenti dello Smart Money Concept
-
Day trader e swing trader
-
Trader che preferiscono sistemi puliti e basati su regole
Perché scegliere Trend Reversal Zone and Alert EA
Perché attende che il prezzo raggiunga zone chiave, conferma un vero rifiuto e opera solo dove intervengono le istituzioni.