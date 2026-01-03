Trend Reversal Zone and Alert EA

Sistema di trading intelligente per le zone di offerta e domanda

Trend Reversal Zone and Alert EA è un Expert Advisor professionale che non ripinta i segnali, progettato per catturare reversal di tendenza ad alta probabilità nelle zone istituzionali di offerta e domanda, confermate dal rifiuto tramite candele con shadow sui massimi e minimi giornalieri.

Questo EA combina la struttura del mercato multi-timeframe con un timing di ingresso preciso, consentendo ai trader di entrare presto nelle inversioni di tendenza, mantenendo un rigoroso controllo del rischio.

Logica principale di trading

L’EA utilizza un sistema di conferma a tre livelli.

Zone di offerta e domanda su timeframe superiori

Rileva automaticamente massimi e minimi chiave (Swing Highs e Lows) su:

H4

Giornaliero D1

Queste zone fungono da aree decisionali istituzionali.

I trade sono consentiti solo all’interno di zone valide di offerta o domanda.

Conferma del rifiuto sui massimi/minimi giornalieri

L’EA monitora continuamente il massimo e il minimo del giorno corrente.

Un trade viene eseguito solo quando il prezzo mostra:

Rifiuto forte tramite shadow

Struttura chiara della candela rialzista o ribassista

Ciò previene ingressi tardivi e falsi breakout.

Logica di un solo trade al giorno

L’EA valuta i setup una sola volta al giorno.

Evita overtrading e rumore di mercato.

Ideale per un trading disciplinato e di alta qualità.

Regole di esecuzione dei trade

Condizioni di vendita

Il prezzo raggiunge il massimo giornaliero

Compare un rifiuto ribassista tramite shadow

Il prezzo si trova all’interno di una zona di offerta H4 o D1

Condizioni di acquisto

Il prezzo raggiunge il minimo giornaliero

Compare un rifiuto rialzista tramite shadow

Il prezzo si trova all’interno di una zona di domanda H4 o D1

Sicurezza integrata e gestione del rischio

Calcolo automatico dei lotti sicuro in base al margine

Compatibile con conti di capitale molto basso

Completamente conforme ai requisiti di validazione del MQL5 Market

Evita trade se il margine è insufficiente

Utilizza Stop Loss e Take Profit fissi

Parametri completamente personalizzabili

Dimensione massima del lotto

Stop Loss e Take Profit (in pips)

Sensibilità del rifiuto tramite shadow

Spessore delle zone

Controllo dello slippage

Magic Number per l’uso multi-EA

Tutti i parametri sono chiaramente separati e facilmente configurabili.

Impostazioni consigliate

Timeframe: H1, M30 o M15

Mercati: Coppie principali e secondarie Forex Oro XAUUSD Indici Criptovalute (a seconda del broker)



Le migliori performance si ottengono durante le sessioni di Londra e New York.

Non ripintante e alta stabilità

Non utilizza dati futuri

I segnali non si ripintano

I trade vengono generati solo in tempo reale

Ottimizzato per velocità e compatibilità con broker

A chi è rivolto questo EA

Trader Price Action

Trader di offerta e domanda

Utenti dello Smart Money Concept

Day trader e swing trader

Trader che preferiscono sistemi puliti e basati su regole

Perché scegliere Trend Reversal Zone and Alert EA

Perché attende che il prezzo raggiunga zone chiave, conferma un vero rifiuto e opera solo dove intervengono le istituzioni.