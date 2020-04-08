Buy and Sell Levels with Alerts
- Indicadores
- Godwin Edward Enyali
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Buy & Sell Levels with Alerts es un indicador de trading completo que combina Estocástico, Niveles del Día Anterior, Medidor de Tendencia Multitemporal (MTF) y detección de rechazos en una sola herramienta potente. Ayuda a los traders a identificar rápidamente zonas clave de soporte/resistencia, dirección de la tendencia y señales de reversión de alta probabilidad mediante flechas visuales y alertas automáticas.
Características principales:
Oscilador Estocástico:
-
Muestra las líneas rápida (%K) y lenta (%D) en una ventana separada.
-
Ayuda a identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa.
Niveles del Día Anterior:
-
Dibuja el máximo, el mínimo y la línea media del día anterior directamente en el gráfico.
-
Envía alertas cuando el precio rompe, retestea o se acerca a estos niveles clave.
Flechas de Rechazo:
-
Detecta rechazos de compra y venta utilizando mechas, tamaño del cuerpo de la vela y patrones tipo pin bar.
-
Dibuja flechas y envía alertas/notificaciones para resaltar posibles reversiones.
Medidor de Tendencia Multitemporal (MTF Trend Meter):
-
Muestra la dirección de la tendencia en M5, M15 y M30 utilizando LWMA.
-
Indica rápidamente si el mercado es alcista o bajista.
Alertas y Notificaciones Personalizadas:
-
Recibe notificaciones cuando el precio interactúa con niveles clave o zonas de rechazo.
-
Las alertas pueden activarse o desactivarse según tu estilo de trading.
Visuales Personalizables:
-
Ajusta colores, estilos de línea, tamaño de flechas y umbrales de mecha/cuerpo.
-
Facilita la lectura e interpretación del gráfico.
Beneficios:
-
Identifica zonas clave de reversión con señales visuales.
-
Mantente informado con alertas automáticas.
-
Evalúa rápidamente la dirección del mercado con el MTF Trend Meter.
-
Herramienta todo en uno para niveles, tendencia y detección de rechazos.
Ideal para:
-
Traders de Forex de todos los niveles
-
Traders intradía y swing
-
Traders que dependen de niveles clave y patrones de rechazo del precio