Buy and Sell Levels with Alerts

Buy & Sell Levels with Alerts es un indicador de trading completo que combina Estocástico, Niveles del Día Anterior, Medidor de Tendencia Multitemporal (MTF) y detección de rechazos en una sola herramienta potente. Ayuda a los traders a identificar rápidamente zonas clave de soporte/resistencia, dirección de la tendencia y señales de reversión de alta probabilidad mediante flechas visuales y alertas automáticas.

Características principales:

Oscilador Estocástico:

  • Muestra las líneas rápida (%K) y lenta (%D) en una ventana separada.

  • Ayuda a identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa.

Niveles del Día Anterior:

  • Dibuja el máximo, el mínimo y la línea media del día anterior directamente en el gráfico.

  • Envía alertas cuando el precio rompe, retestea o se acerca a estos niveles clave.

Flechas de Rechazo:

  • Detecta rechazos de compra y venta utilizando mechas, tamaño del cuerpo de la vela y patrones tipo pin bar.

  • Dibuja flechas y envía alertas/notificaciones para resaltar posibles reversiones.

Medidor de Tendencia Multitemporal (MTF Trend Meter):

  • Muestra la dirección de la tendencia en M5, M15 y M30 utilizando LWMA.

  • Indica rápidamente si el mercado es alcista o bajista.

Alertas y Notificaciones Personalizadas:

  • Recibe notificaciones cuando el precio interactúa con niveles clave o zonas de rechazo.

  • Las alertas pueden activarse o desactivarse según tu estilo de trading.

Visuales Personalizables:

  • Ajusta colores, estilos de línea, tamaño de flechas y umbrales de mecha/cuerpo.

  • Facilita la lectura e interpretación del gráfico.

Beneficios:

  • Identifica zonas clave de reversión con señales visuales.

  • Mantente informado con alertas automáticas.

  • Evalúa rápidamente la dirección del mercado con el MTF Trend Meter.

  • Herramienta todo en uno para niveles, tendencia y detección de rechazos.

Ideal para:

  • Traders de Forex de todos los niveles

  • Traders intradía y swing

  • Traders que dependen de niveles clave y patrones de rechazo del precio


